Ekonomi Hazine ve Maliye Bakanı Nebatiden asgari ücret açıklaması
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati'den asgari ücret açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati, "Asgari ücret hayırlı uğurlu olsun. 'Asgari ücretliyi enflasyona ezdirmeyeceğiz' dedik. 19 yıldır ezdirmedik şimdi de ezdirmiyoruz. Enflasyonun üzerinde değil çok çok üstünde yüzde 50'lik net artışla asgari ücreti açıkladı Sayın Cumhurbaşkanı" dedi.

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Haber Merkezi DHA
Hazine ve Maliye Bakanı Nebatiden asgari ücret açıklaması
Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati

Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati, "Asgari ücret hayırlı uğurlu olsun. 'Asgari ücretliyi enflasyona ezdirmeyeceğiz' dedik. 19 yıldır ezdirmedik şimdi de ezdirmiyoruz. Enflasyonun üzerinde değil çok çok üstünde yüzde 50'lik net artışla asgari ücreti açıkladı Sayın Cumhurbaşkanı. 2022 yılında 4 bin 250 lira net olarak uygulanacaktır. Özellikle yılbaşından itibaren asgari ücretten alınan gelir vergisi ve damga vergisiyle ilgili çalışma kararını Sayın Cumhurbaşkanı açıkladı, tarihi artıştır" açıklamasında bulundu.

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