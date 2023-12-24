İstanbul'da düzenlenen kafes operasyonunda "Comanchero" isimli uluslararası silahlı organize suç örgütü çökertildi. Operasyonda 37 şüpheli gözaltına alındı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, örgütün mal varlıklarına el konulduğunu söyledi.

Son Model Araçlara Giydirme İşlemi Yapılarak Emniyet Hizmetine Sunuldu!

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Uyuşturucu" suçu kapsamında olduğu için el konulan araçların İstanbul Emniyeti'ne tahsis ettirilmesini talep etti. Buna göre aralarında Porsche, Ferrari ve Bentley marka lüks araçların bulunduğu arabalar giydirme yapılarak kullanılmak üzere İstanbul Emniyeti'ne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne tahsis edildi.

Porsche, Ferrari ve Bentley gibi üst düzey markalara ait araçlar, giydirme işlemi yapılarak polis araçlarına dönüştürüldü. Bu gelişme, çetelerle mücadelede atılan önemli adımlardan biri olarak öne çıkarken güvenlik güçlerinin kararlı operasyonların da vurgu yapıldı. Türkiye genelinde gerçekleştirilen operasyonlar, suç örgütlerine yönelik kararlı bir mücadele sergilemeyi amaçlıyor. Çetenin çökertilmesi ve ele geçirilen araçların emniyetin hizmetine sunulması ülkenin güvenliği adına önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Comanchero çetesi lideri kim?

İstanbul'da düzenlenen Kafes Operasyonu ile Avustralya merkezli olarak küresel çapta faaliyet gösteren ve liderliğini Hakan Ayık'ın (Reis) yaptığı uluslararası silahlı organize suç örgütü Comanchero çökertildi. Operasyonlar sonucunda 37 şüpheli şahıs yakalandı.

Avusturalya merkezli küresel çapta faaliyet gösteren Comanchero isimli Sınıraşan Silahlı Organize Suç Örgütünün sözde lideri Mick HAWI 2018 yılında öldürülmüştü.

Mark Douglas BUDDLE’ın yönetiminde faaliyetlerine devam eden suç örgütünün;

* Uluslararası Boyutta Uyuşturucu Madde Ticareti,

* Adam Öldürme,

* Silahlı Yağma,

* Kundaklama,

* Adam Kaçırma,

* Suçtan elden Edilen Malvarlığı Değerlerini Aklama suçlarını işlemeye devam ettiği anlaşılmıştır.

Mark Douglas BUDDLE 2022 yılında KKTC’de yakalandı

Örgütün sözde lideri Mark Douglas BUDDLE 2022 yılında KKTC’de yakalanarak Avusturalya makamlarına teslim edilmiştir.

Suç örgütünün lider kadrosunda yer alan HAKAN AYIK (REİS) ve Duax Hohepa NGAKURU örgütün yönetimini devralarak suç faaliyetlerine devam etmiştir.

Çete liderleri Türk vatandaşı örgüt yönetici ve üyeleri ile birlikte yabancı uyruklu örgüt üyelerinin de ülkemize gelerek suç faaliyetlerini devam ettirdikleri ve Güney Amerika’dan temin ettikleri uyuşturucu maddeleri Güney Kore ve Güney Afrika üzerinden Avusturalya, Hollanda ve Hong Kong’a ulaştırmaya çalıştıkları ve küresel çapta işledikleri suçlardan elde ettikleri geliri ülkemizde aklamaya çalıştıkları tespit edilmiştir.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce sınıraşan silahlı organize suç örgütü Comanchero ’ya “Suç İşlemek İçin Örgüt Kurma, kurulan örgüte üye olmak, Uluslararası Uyuşturucu Madde Ticareti, Suçtan Elde Edilen Malvarlığını Aklamak” suçlarından operasyon düzenlenmiştir.

55 şüpheli şahsa ait yaklaşık 4,5 milyar TL değerindeki malvarlıklarına el konuldu

MASAK raporları doğrultusunda 55 şüpheli şahsa ait yaklaşık 4,5 milyar TL değerindeki malvarlıklarına (Banka hesapları, taşınmazlar, araçlar ve 22 Şirkete ait Ortaklık Payları) İstanbul 3.Sulh Ceza Hakimliği kararınca el konulmuştur.

* ABD ve Avusturalya makamları tarafından çıkarılan KIRMIZI BÜLTENLE aranan HAKAN AYIK (REİS),

* Yeni Zelanda makamları tarafından çıkarılan KIRMIZI BÜLTENLE aranan DUAX HOHEPA NGAKURU,

* Avusturalya makamları tarafından çıkarılan KIRMIZI BÜLTENLE aranan HAKAN ARİF TAVUKÇU,

* ABD makamları tarafından çıkarılan KIRMIZI BÜLTENLE aranan BARIŞ TÜKEL,

* ABD makamları tarafından çıkarılan KIRMIZI BÜLTENLE aranan ERKAN YUSUF DOĞAN,

* MAVİ BÜLTENLE aranan JİMMY AVAIJAN,

* MAVİ BÜLTENLE aranan SİBEL ARİF,

* MAVİ BÜLTENLE aranan ALP ÖZTÜRK

ile birlikte aklama faaliyetlerine iştirak ve yardım eden 37 şüpheli yakalanmıştır.











