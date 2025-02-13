Çorum'da yarın 14 Şubat okullar tatil mi? Valilik açıklaması yapıldı mı?

Çorum'un belirli bölgelerinde yer yer etkisini arttıran kar yağışının ardından resmi açıklamalar geldi. Meteoroloji'nin uyarıları sonrasında Çorum'un özellikle yüksek bölgelerinde etkili olan kar yağışı sonrası tatil ile ilgili bilgilendirme Ortaköy Kaymakamlığı'ndan yapıldı. Peki Çorum'da yarın okullar tatil mi?
Ülke genelinde yaklaşık bir haftadır etkili olan kar yağışlı ve soğuk hava Çorum'da da etkili oldu. Çorum'da yer yer artış gösteren kar yağışının ardından tatil konusu da gündeme geldi. Öğrencilerin merakla beklediği kar tatili ile ilgili açıklama Ortaköy Kaymakamlığı'ndan yapıldı. İşte detaylar.
ÇORUM'DA YARIN 14 ŞUBAT OKULLAR TATİL Mİ?
Ortaköy Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamada, olumsuz hava şartlarının bazı bölgelerde buzlanmaya neden olduğu belirtildi.
Açıklamada, şunlar kaydedildi:
"İlçemiz genelinde yaşanan kar yağışı nedeniyle ulaşımda yaşanabilecek sıkıntıların önüne geçmek ve meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı önleyici tedbir olarak İlçe Hıfzısıhha Kurulu kararı ile 14 Şubat Cuma günü tüm ilk ve orta dereceli okullarda 'taşımalı eğitim' gören öğrencilerimiz için Aşdağul Beldesi ve İncesu köyü haricinde eğitim öğretime bir (1) gün süreyle ara verilmiştir."