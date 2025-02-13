Çorum'da yarın 14 Şubat okullar tatil mi? Valilik açıklaması yapıldı mı?

Ülke genelinde yaklaşık bir haftadır etkili olan kar yağışlı ve soğuk hava Çorum'da da etkili oldu. Çorum'da yer yer artış gösteren kar yağışının ardından tatil konusu da gündeme geldi. Öğrencilerin merakla beklediği kar tatili ile ilgili açıklama Ortaköy Kaymakamlığı'ndan yapıldı. İşte detaylar.





ÇORUM'DA YARIN 14 ŞUBAT OKULLAR TATİL Mİ?





Çorum'da olumsuz hava koşulları nedeniyle Ortaköy'ün bazı köylerinde taşımalı eğitime yarın (14 Şubat) ara verildi.





Ortaköy Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamada, olumsuz hava şartlarının bazı bölgelerde buzlanmaya neden olduğu belirtildi.





Açıklamada, şunlar kaydedildi:



