Dünya genelinde yazılım sistemlerinde önemli bir arıza yaşanıyor. ABD merkezli teknoloji şirketi Microsoft’un sisteminde yaşanan problem, pek çok sektörü etkiledi. Almanya, İngiltere, ABD, Avusturalya başta olmak üzere havalimanlarında şirketin internet üzerinden sunduğu hizmetler neredeyse tamamen çöktü. Bankalar ve hastanelerde de büyük kesintiler yaşanıyor.

CrowdStrike arızası birçok ülkede sıkıntı oluşturdu

Yazılım sistemlerinde dünya genelinde büyük bir arıza yaşanıyor.

ABD merkezli teknoloji şirketi Microsoft’un sistemlerinde yaşanan kesinti pek çok sektörü işlemez hale getirdi.

Havacılık ve bankacılık ve hastaneler başta olmak üzere birçok sektördeki şirketler bu durumdan olumsuz etkilendi.

SKY NEWS HABER KANALININ YAYINI KESİLDİ

İngiltere'nin önemli televizyon haber kanallarından Sky News bugün yayın yapamadı.

Yayıncı kuruluşun icra kurulu başkanı David Rhodes X'te yaptığı açıklamada, “Sky News bu sabah canlı yayın yapamadı, şu anda izleyicilere kesinti için özür dilediğimizi söylüyoruz” dedi.

Kanaldan daha sonra yapılan açıklamada yayının tekrar başladığı bildirildi.

UÇUŞLAR DURDU, CHECK-IN YAPILAMIYOR

Sistem arızası, Los Angeles dahil ABD'deki bazı havalimanlarında aksaklıklara yol açıyor.

Avusturalya'nın başkenti Sdney'in havalı̇manı sözcüsü, "Uçuşlar gelı̇yor ve gı̇dı̇yor ancak akşam boyunca bazı gecı̇kmeler olabı̇lı̇r" dedi.

İngiltere'nin Edinburgh havalimanında yolcuların otomatik biniş kartı tarayıcılarını kullanamadığını, elle kontrol yapıldığı duyuruldu.

Amsterdam Schiphol Havalimanı sözcüsü, küresel siber kesintiden etkilendiklerini söyledi. Sözcü, kaç uçuşun etkilendiğinin henüz belli olmadığını sözlerine ekledi.

Hong Kong Havalimanında arıza nedeniyle check-in işlemlerinin online olarak değil, elle yapıldığı belirtildi.

Federal Havacılık Yönetimi (FAA) ABD'nin önde gelen havayolu şirketlerinin "iletişim sorunu" nedeniyle tüm uçuşları durdurduğunu açıkladı.

KALKIŞLAR ERTELENDİ, ÇÖZÜM ARANIYOR

İrlanda'da Ryanair, kesinti nedeniyle küresel çapta aksama yaşandığını duyurdu.

Alman havayolu şirketi Lufthansa, "Şu anda profı̇l ve rezervasyon alma ı̇şlevsellı̇ğı̇ sınırlı olabı̇lı̇r. Bir çözüm üzerinde çalışıyoruz" açıklamasını yaptı.

Prag Havalimanı, çok sayıda havayolu tarafından kullanılan global check-in sistemindeki arızadan etkilendiklerini, bazı kalkışların ettelendiğini bildirdi.

Düsseldorf Havalimanı'nda Eurowings, check-in ve boarding işlemlerinde bilgisayar arızası nedeiyle aksamalar yaşandığını ifade etti.

İspanya'da tüm havalimanlarının bilgi teknolojileri (BT) kesintisinden etkilendiği kaydedildi.

Air France, Paris havalimanlarında olmasa da BT kesintisi yaşadığını açıkladı.

Hollandalı havayolu şirketi KLM, birçok operasyonunu askıya aldı.

İsviçre Uluslararası Havalimanı, Zürih'ten Berlin'e yapılacak iki uçuşun iptal edildiğini ve bazı durumlarda rötarların ve başka uçuş iptallerinin beklendiğini duyurdu.

İNGİLTERE'DE HASTANE RANDEVUSU ALINAMIYOR

İngı̇ltere'nı̇n sağlık rezervasyon sı̇stemı̇ sosyal medyada açıklama yapan sağlık yetkı̇lı̇lerı̇ne göre şu an "çevrımdışı."

Ülkenin en büyük demiryolu şirketi Govia Thameslink Railway (GTR) dört tren hattında olası iptaller konusunda uyarıda bulundu.

İngiltere hükümet kaynakları ise ilerleyen saatlerde şu açıklamayı yaptı: "Yaşanan aksaklıklar siber saldırı kaynaklı olarak değerlendirilmiyor."

Öte yandan İsrail Sağlık Bakanlığı, şu açıklamayı yaptı: "Bilgisayar sunucularındaki küresel arıza hastaneleri ve sağlık hizmetlerini etkiliyor."

Alman Borsası, ı̇şlemlerin normal olarak başladığını ancak kontrollerin devam ettiğini bildirdi.

İsviçre Borsası'ndan yapılan açıklamada, altıncı grup sistemlerin normal çalıştığı kaydedildi.

Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanlığı, küresel teknik sorunun tüm elektronik sistemlerini etkilediğini ifade etti.

CROWDSTRIKE: "HABERDARIZ"

Bilgi teknoloji firması Crowdstrike, Microsoft'un Windows işletim sisteminde Falcon sensörüyle ilgili çökme raporlarından haberdar olduğunu belirten bir telefon mesajı yayınladı.

Mesajda şöyle denildi: “Crowdstrike destek birimiyle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz. Crowdstrike, Windows'ta Falcon sensörüyle ilgili çökme raporlarının farkındadır.”

MICROSOFT'TAN AÇIKLAMA: HAFİFLETİCİ ÖNLEMLER ALDIK

ABD'li teknoloji devi Microsoft da hizmet kesintilerinin ardından “hafifletici önlemler” aldığını açıkladı.

Şirket, sosyal medya platformu X'te yayınladığı bir gönderide “Biz hafifletici önlemler almaya devam ederken hizmetlerimizde sürekli iyileştirmeler görülüyor” dedi.

“Hizmet Bozulması” başlıklı bir bildiride şirket, kullanıcıların çeşitli Microsoft 365 uygulamalarına ve hizmetlerine erişemeyeceğini bildirdi.

Microsoft, sorunu çözmeye çalışırken bazı kullanıcıların Microsoft 365'e yalnızca salt okunur modda erişebildiği için erişimin sınırlı olduğunu aktardı.

Açıklamada, “Bu olayı en yüksek öncelik ve aciliyetle ele almaya devam ederken, bozulmuş durumda olan kalan Microsoft 365 uygulamaları için kalıcı etkiyi ele almaya devam ediyoruz” denildi.

TÜRKİYE'DE SORUNDAN ETKİLENEN SİTELER

Microsoft şirketinde yaşanan kriz Türkiye'deki birçok şirketi de etkilemiş durumda. Dün geceden itibaren "Down Detector" sitesinden edinilen bilgilere göre giriş sorunu yaşanan ve ağırlaşan siteler içerisinde şunlar var:

Denizbank

Türk Telekom

Microsoft Store

Trendyol

Reddit

Microsoft 365

Turkish Airlines

Microsoft Azure

Google

Xbox Live

Ziraat Bankası

Ttnet

Telegram

Turkcell

Türksat Kablo

Roblox

Youtube

Steam

Spotify

Yapı Kredi

Instagram

Valorant

Discord

Vodafone

Whatsapp

Yahoo Mail

TurkNet

Yandex

Getir

Google Maps

Kik

Cloudflare

Finansbank

Proofpoint

VakıfBank

EA

Snapchat

X (Twitter)

OpenAI

Skype

Minecraft

Sea of Thieves

Sahibinden

Forza

Gmail

Facebook

Rainbow Six

CROWDSTRIKE NEDİR?

CrowdStrike, siber güvenlik alanında uzmanlaşmış bir şirkettir. 2011 yılında kurulan şirket, bulut tabanlı çözümleri ve yapay zeka destekli teknolojileri kullanarak, kurumların siber tehditlere karşı korunmasını sağlar. Özellikle "Falcon" platformu ile tanınan CrowdStrike, saldırıları gerçek zamanlı olarak tespit edip önlemeye odaklanır ve siber saldırılarla ilgili geniş bir tehdit istihbaratı sunar. Şirket, endpoint koruma, yönetilen tehdit avcılığı ve olay müdahalesi gibi hizmetler sunarak dünya çapında birçok büyük kuruluş tarafından tercih edilmektedir.







