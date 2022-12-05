Cristiano Ronaldo, Al-Nassr ile kaç yıllık sözleşme imzaladı?

Ronaldo Suudi Arabistan takımı Al-Nassr'a mı transfer oldu?

Manchester United, takımı sert sözlerle eleştiren Cristiano Ronaldo ile yollarını karşılıklı anlaşılarak ayrıldığını açıklamıştı. Dünya Kupası'nda mücadelen eden 37 yaşındaki yıldızın, yeni takımı belli oldu. İspanyol gazetesi Marcan'nın haberine göre Ronaldo, Suudi Arabistan kulübü Al-Nassr ile 2,5 yıllık anlaşmaya vardı.

Cristiano Ronaldo, Al-Nassr ile ne kadara anlaştı?

Portekizli yıldız oyuncunun 2,5 yıllık sözleşme için toplam 500 milyon euro kazanacağı belirtildi. Ronaldo'nun 1 Ocak itibariyle 2.5 yıllığına Al-Nassr forması giymesi bekleniyor.

Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo, geçtiğimiz günlerde Manchester United'dan ayrılığı hakkında şu ifadeleri kullanmıştı: "Yeni bir meydan okuma için doğru zaman. Manchester United'ı çok seviyorum ve bu asla değişmeyecek. Manchester United ile yaptığımız görüşmelerin ardından, sözleşmemizi sona erdirmek için karşılıklı olarak anlaştık. Manchester United'a gelecekte en iyisini diliyorum." Dünyanın en fazla kazanan sporcusu olacak Portekizli, yeni takımında Süper Lig'den tanıdığımız Aboubakar, Talisca ve Luiz Gustavo ile birlikte oynayacak.

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Cristiano Ronaldo kimdir, nereli kaç yaşında?

Dünyaca ünlü yıldızın tam adı Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro'dur. Forvette, sol ve sağ kanatta oynayan ünlü futbolcu aynı zamanda Portekiz milli takımının da vazgeçilmez futbolcusudur.

Cristiano Ronaldo, şu ana kadar dünya tarihinde gelmiş geçmiş en çok gol atan futbolcusu konumundadır.

Neredeyse yer aldığı tüm turnuvalarda en çok gol atan futbolcudur. Sırasıyla Andorinha, Nacional ve Sporting kulüplerinin altyapılarından yetişmiştir.

Portekiz Milli Takımı formasıyla 186 maça çıkmış ve tam 115 gol atarak Portekiz A Milli takımının tarihindeki en golcü isim olmuştur.

Kariyerinde 5 kez Şampiyonlar Ligi Şampiyonu olurken 1 kez de milli takımıyla Avrupa şampiyonu olmuştur. Kişisel olarak tam 5 kez FIFA'nın verdiği Ballon d'Or ödülünü almaya hak kazanmıştır.

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Cristiano Ronaldo Kaç Yaşında?

Cristiano Ronaldo 5 Şubat 1985 tarihinde doğmuştur. Bugün 37 yaşında olan yıldız futbolcu halen yüksek performansla futbol oynamaktadır. İlk kez 2002 yılında profesyonel oyuncu olmuştur. Pofesyonel kariyeri Sporting B takımında başladığında Cristiano Ronaldo 17 yaşındaydı.

Cristiano Ronaldo Nereli?

Cristiano Ronaldo Portekiz'in Madeira takım adasında bulunan Funchal'da dünyaya gelmiştir. Portekiz milli takımının gbütün yaş kategorilerinde oynayan Cristiano Ronaldo 2003 yılından bu yana Portekiz A Milli Takımı futbolcusudur.

Cristiano Ronaldo'nun Kaç Çocuğu Var?

Cristiano Ronaldo hayat arkadaşı olan Georgina Rodriguez'le birliktedir. Çiftin toplam 5 çocuğu vardır. Geçtiğimiz ay, yeni doğan ikiz bebeklerinden birini kaybetmişlerdir.

Cristiano Ronaldo Serveti Ne Kadar?

Cristiano Ronaldo'nun Forbes dergisinin 2021 yılında açıkladığı verilere göre yıllık kazancı 125 milyon dolardır. Dünyanın en çok kazanan futbolcusu konumundadır.

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Cristiano Ronaldo Hangi Takımlarda Oynadı?

2002 yılında Sporting B'de başlayan profesyonel kariyeri 2003'te Sporting kulübüne geçmesiyle devam etmiştir. Aynı yıl Manchester United'ın teklifiyle İngiltere'ye giden Ronaldo, Manchester United formasıyla 2009'a kadar mücadele etmiş ve İspanyol devi Real Madrid'e transfer olmuştur.

Tam 9 yıl Real Madrid'te oynayan Portekizli yıldız futbolcu çıktığı 292 maçta 313 gol atmıştır.

2018 yılında Juventus'a transfer olmuş ve iki yıl boyunca da İtalya Serie A liginde oynamıştır.

Cristiano Ronaldo şu anda 2021 yılından beri formasını giyidiği Manchester United için mücadele etmektedir.