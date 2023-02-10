Cuma namazı kaçta? İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere il genelinde cuma namazı saatlerini haberimizde derledik. Cuma namazı öğle vakti cemaatle kılınana bir namazdır.10 ŞUBAT 2023 İl il cuma namazı saatleri.

10 ŞUBAT 2023 CUMA NAMAZI SAATLERİ

Cuma namazı saatleri Diyanet tarafından paylaşılan namaz vakitleri içerisinde yerini aldı. İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer tüm illerde ibadet görevini yerine getirecek olanlar camilere akın edecekler. Cuma namazı saati içerisinde namaz kılacak olanlar kısıtlamadan muaf tutulacaklar. İşte bazı illerdeki o vakitler…

İSTANBUL CUMA SAATİ 13:23

ANKARA CUMA VAKTİ 13:08

İZMİR CUMA NAMAZI SAATİ 13:31

ADANA CUMA NAMAZI VAKTİ 12:58

BURSA CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA? 13:23

ANTALYA CUMA KAÇTA? 13:16

KONYA CUMA VAKTİ KAÇTA? 13:09

DİYARBAKIR CUMA NAMAZI NE ZAMAN? 12.38

ESKİŞEHİR CUMA NAMAZI KAÇTA? 13:17

MERSİN CUMA VAKTİ NE ZAMAN? 13:01

10 ŞUBAT CUMA HUTBESİ KONUSU: GÜN, MİLLETÇE KENETLENME GÜNÜDÜR

Muhterem Müslümanlar!

Millet olarak hepimizin ciğerini dağlayan çok büyük depremlerle sarsıldık. Ateş sadece düştüğü yeri değil hepimizin yüreğini yaktı. Dillerimizde dua, içimizde umutla enkazların başında bekledik. Canlarımızı kurtarmak, birbirimize el uzatmak için hep birlikte seferber olduk.

Aziz Müminler!

Rahmet Peygamberi (s.a.s) bizleri şöyle tarif ediyor: “Müminler, birbirlerini sevmede, birbirlerine merhamet ve şefkat göstermede, tıpkı bir organı rahatsızlandığında diğer organları da bu acıyı paylaşan bir beden gibidir.”1 O halde mümin kardeşlerim! Gün, kenetlenme günüdür. Gün, yardımlaşma ve dayanışma günüdür. Gün, dua ve niyazla Cenâb-ı Hakk’a sığınma, O’nun engin rahmetini ve yardımını isteme günüdür. Öyleyse geçmişte olduğu gibi bugün de imanımızın gereği olarak birlik, beraberlik ve kardeşlik şuuruyla hareket edelim. Birbirimizin umudu, birbirimizin yaşama sevinci olalım.

Depremden etkilenen her bir kardeşimizin yüreğine dokunalım, gözyaşlarını silelim. Hüzünlerimizi paylaşarak azaltalım. Maddi ve manevi bütün imkânlarımızla kardeşlerimizin yanında olalım. Yüreklerimiz soğuk kış gecelerinde ısınacakları bir soba, başlarını sokabilecekleri bir yuva mesabesinde olsun. Böylesi zamanlarda sağduyumuzu ve sükûnetimizi daha bir özenle muhafaza edelim. Birlik ve kardeşliğimize zarar verebilecek her türlü söz ve davranıştan uzak duralım.

Kıymetli Müslümanlar!

Yüce Rabbimiz Kur’an-ı Kerim’de şöyle buyuruyor: يُ ْسًرا ِ ُع ْسر ْ َمَع ال يُ ْسًراۙ اِ نَ ِ ُع ْسر ْ َمَع ال Elbetteَ “فِا نَ zorluğun yanında bir kolaylık vardır. Muhakkak her zorlukla birlikte bir kolaylık vardır” 2 Evet, Rabbimizin gönüllerimize sağanak sağanak yağdırdığı inşirah ve umutla, inanıyoruz ki bu zorluğun da beraberinde bir kolaylık, bu sıkıntının da ardından bir ferahlık gelecektir. Biliyoruz ki her türlü zorluğu omuz omuza, gönül gönüle aşan aziz milletimiz, sahip olduğu basiret ve feraseti, Rabbimizin rahmet ve inayeti, devletimizin kudret ve gayretiyle yine yaralarını saracaktır inşallah.

Bu vesileyle geçmişten günümüze afetlerde vefat eden bütün kardeşlerimize Cenâb-ı Haktan rahmet, yakınlarına ve milletimize başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Yüce Rabbimiz, bizlere bir daha böyle acılar yaşatmasın. Ülkemizi, milletimizi, İslam âlemini ve bütün insanlığı her türlü afetten muhafaza buyursun.

Değerli Müminler!

Depremden etkilenen kardeşlerimizin yaralarını sarmak için pek çok yardım kampanyasının başlamış olmasından büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Diyanet İşleri Başkanlığı olarak, bu kampanyalara destek olabilmek amacıyla bugün Cuma namazı sonrasında depremden etkilenen illerimiz dışındaki bütün camilerimizde aziz milletimizin yardımlarına müracaat edilecektir. Milletimizin sevgi ve muhabbet yüklü bu yardımları kardeşlerimize ulaştırılacaktır. Cenâb-ı Hak bütün yardımları yüce dergâhında kabul buyursun.

1 Müslim, Birr, 66.

2 İnşirâh, 94/5-6.

CUMA NAMAZI KAÇ REKAT?

Cuma namazının farzı iki rekâttır. Bunun yanında farzdan önce dört rekât, farzdan sonra dört rekât olmak üzere sekiz rekât da sünneti vardır (Kâsânî, Bedâî’, I, 269).