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Cuma namazı saati kaçta? 24 Şubat 2023 Cuma vakitleri

Cuma namazı saatleri, her hafta olduğu gibi bu hafta da il il olarak yayınlandı. Müslümanların haftalık bayramı olarak kabul edilen Cuma gününde binlerce Müslüman cemaatle namaz kılmak için camilere akın edecek. Hangi ilde cuma namazı saat kaçta kılınacak? 24 Şubat İstanbul, Ankara, İzmir cuma namazı saatleri...

10:27 . 24/02/2023 Cuma
Yeni Şafak
Cuma namazı saati

Cuma namazı saati

Cuma saati ile ilgili Diyanet’in resmi internet sitesinde yer alıyor. Türkiye genelinde bu hafta cuma namazının saat kaçta kılınacağı belli oldu. Peki, bu hafta cuma saati kaçta, Cuma namazı saat kaçta bitiyor? İşte 24 Şubat 2023 Cuma vakti...

CUMA NAMAZI KAÇTA?

Diyanet tarafından il il cuma namazı saati, her hafta paylaşılıyor. İşte, 24 Şubat Cuma namazı vakitleri:

İSTANBUL : 13:22

ANKARA : 13:07

İZMİR : 13:30

ADANA : 12:57

BURSA : 13:22

KONYA : 13:08

DİYARBAKIR: 12.37

ESKİŞEHİR : 13:16

CUMA NAMAZI KAÇ REKAT?

Cuma namazının farzı iki rekâttır. Bunun yanında farzdan önce dört rekât, farzdan sonra dört rekât olmak üzere sekiz rekât da sünneti vardır (Kâsânî, Bedâî’, I, 269).

İmam Ebû Yusuf’a ve İmam Muhammed’e göre ise farzdan sonra kılınacak sünnet bir selamla dört ve bir selamla iki rekât olmak üzere toplam altı rekâttır. Bu görüşün Hz. Ali’den rivayet edildiği nakledilmektedir (Kâsânî, Bedâî’, I, 285).

CUMA NAMAZI NE KADAR SÜRÜYOR?

uma namazı ortalama 45 dakika ile 1 saat arası sürüyor. Namazın bitişi kişinin Zühr-ü Ahir gibi namazları kılıp kılmamasına da bağlı değişir. Aynı zamanda imama göre değişkenlik gösterebilir. Kimi imam hutbe kısmını uzun tutarak, namaza daha geç başlayabiliyor. Kimi imamlar ise, hutbeyi kısa tutarak bir an önce namazı kısa süre içinde kıldırabiliyor. Sabit bir durum olmaması nedeniyle ortalama bir vakit söylemek daha doğru olacaktır. Genellikle en az 40 dakika, en fazla 1 saat kadar süren bir namazdır. Tamamen cami hocasının kıldırma şeklinde göre değişen bir durumdur.



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2 saat önce
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Cuma namazı saati kaçta? 24 Şubat 2023 Cuma vakitleri
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