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Bugün Cuma namazı saat kaçta kılınacak? 14 Nisan 2023 cuma vakitleri

Cuma namazı saati İstanbul Ankara İzmir ve tüm iller için belli oldu. Diyanet İşleri Başkanlığı, 2023 namaz vakitleri ile tüm illerin 14 Nisan cuma namazı vakitlerini paylaştı. Müslümanların haftalık bayramı olan cuma gününde, namaz ibadetlerini idrak edecek olanlar, yaşadıkları illerdeki en yakın camilere abdestlerini alarak gidecekler. Tüm illerde cuma namazı saatleri bir kaç dakika farklılık gösterecek. İşte 14 Nisan cuma vakitleri...

11:01 . 14/04/2023 Cuma
Yeni Şafak
Cuma namazı

Cuma namazı

Cuma namazı saati İstanbul, Ankara, İzmir'de yaşayan vatandaşlar da dahil olmak üzere birçok kişi tarafından merak edildi. Cuma vakitleri Diyanet İşeri Başkanlığı tarafından yayımlandı.

CUMA NAMAZI SAATİ KAÇTA?

Diyanet tarafından yayınlanan 14 Nisan cuma namazı saatleri belli oldu. Cuma namazı saatleri Diyanet takvimine göre şöyle olacak;

İSTANBUL:13:10
ANKARA:12:54
İZMİR:13:17
BURSA: 13:09

CUMA NAMAZI KAÇ REKAT?

Cuma namazının farzı iki rekâttır. Bunun yanında farzdan önce dört rekât, farzdan sonra dört rekât olmak üzere sekiz rekât da sünneti vardır (Kâsânî, Bedâî’, I, 269).

İmam Ebû Yusuf’a ve İmam Muhammed’e göre ise farzdan sonra kılınacak sünnet bir selamla dört ve bir selamla iki rekât olmak üzere toplam altı rekâttır. Bu görüşün Hz. Ali’den rivayet edildiği nakledilmektedir (Kâsânî, Bedâî’, I, 285).



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