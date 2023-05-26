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Cuma namazı saat kaçta? 26 Mayıs il il Cuma namazı saatleri

Bugün Cuma günü ve Diyanet tarafından belirlenen namaz saatlerine göre, 26 Mayıs 2023 Cuma namazı saatleri açıklanmış durumda. İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer 81 ilde öğle ezanı saatlerine göre Cuma namazı kılınacak. İstanbul'da 26 Mayıs 2023 Cuma namazı, öğle ezanının okunmasıyla birlikte kılınacak. İzmir, Ankara, Bursa ve diğer illerde de aynı şekilde öğle ezanının ardından Cuma namazı icra edilecek.

09:31 . 26/05/2023 Cuma
Yeni Şafak
Cuma namazı

Cuma namazı

Özellikle Cuma günlerinde büyük bir öneme sahip olan Cuma namazı, İslam dünyasında dikkatle takip edilen bir ibadettir. Bu nedenle, Cuma namazı saatlerini bilmek isteyen kişilerin sayısı oldukça fazladır.

CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA? (26 MAYIS 2023)

Cuma namazının saatleri her hafta değiştiğinden, Diyanet tarafından düzenli olarak yayınlanan Cuma namazı vakitlerini takip etmek önemlidir. Böylece, Cuma gününde namazı kaçırmamış olursunuz.

İL İL CUMA VAKİTLERİ

26 Mayıs 2023 Cuma günü için İstanbul, İzmir, Ankara, Bursa ve diğer tüm illerde Cuma namazı vakitleri aşağıdaki gibidir:

Bugün 26 Mayıs 2023 Cuma günü ve Diyanet tarafından paylaşılan namaz vakitlerine göre, Cuma namazı saatleri açıklanmış durumda. İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Bursa, Antalya, Konya, Diyarbakır, Eskişehir, Mersin ve diğer illerde Cuma namazı kılınacak saatler belirlenmiştir.

26 Mayıs 2023 Cuma namazı saatleri şu şekildedir:
İstanbul: Cuma namazı 13:06'da kılınacak.
Ankara: Cuma namazı 12:51'de kılınacak.
İzmir: Cuma namazı 13:13'te kılınacak.
Adana: Cuma namazı 12:41'de kılınacak.
Bursa: Cuma namazı 13:06'da kılınacak.
Antalya: Cuma namazı 12:59'da kılınacak.
Konya: Cuma namazı 12:52'de kılınacak.
Diyarbakır: Cuma namazı 12:21'de kılınacak.
Eskişehir: Cuma namazı 13:00'de kılınacak.
Mersin: Cuma namazı 12:43'te kılınacak.

Bu bilgilere göre, 26 Mayıs 2023 Cuma günü için Cuma namazı saatlerini ve rekât sayılarını öğrenmiş oldunuz. İbadetlerinizi zamanında yerine getirmeniz ve güncel namaz saatlerini takip etmeniz önemlidir. Diğer iller için Cuma namazı saatlerini öğrenmek için ilgili kaynaklara başvurabilirsiniz.

CUMA NAMAZI KAÇ REKAT?

Cuma namazı farz olarak iki rekattan oluşur. Bunun yanında farz namazdan önce dört rekât, farz namazdan sonra dört rekât olmak üzere toplam sekiz rekât sünnet namazı vardır. Ancak, İmam Ebû Yusuf ve İmam Muhammed'e göre farz namazdan sonra kılınacak olan sünnet namazı altı rekâttır: bir selamla dört rekât ve bir selamla iki rekât şeklindedir.


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37 dakika önce
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Cuma namazı saat kaçta? 26 Mayıs il il Cuma namazı saatleri