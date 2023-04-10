AK Parti'nin üzerinde çalıştığı seçim beyannamesi son şeklini almak üzere. Türkiye Yüzyılı ana başlığı altında hazırlanan beyannamenin ilk maddesi afetlerle mücadele olurken, kadın hakları ve aile beyannamede en ön sıralarda yer alacak. Cumhur ittifakı seçim beyannamesi yayınlandı mı? İşte AK Parti'nin seçim beyannamesi ile ilgili öne çıkanlar...

AK PARTİ SEÇİM BEYANNAMESİ BELLİ OLDU MU?

14 Mayıs seçimlerine yaklaşık 2 aydan az bir süre kala; Türkiye Yüzyılı hedefiyle yola çıkan AK Parti seçim beyannamesini tammalamak üzere.

Önümüzdeki hafta gerçekleştirilecek MKYK'da son şekli verilecek beyannamede; ekonomi, kadın, aile, gençlik, adalet ile toplumsal huzur vurgusu yapılacak.

Seçim programı, "Doğru adımlarla yola devam" sloganı etrafında yürütülecek.

AK PARTİ SEÇİM BEYANNAMESİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın zaman zaman eşlik ettiği beyanname toplantılarında sona gelindi. Bu hafta MKYK toplantısında beyannameye son şekli verilecek.

Cumhuriyetin 100'üncü yılı ve 2023 yılına özel 23 ana başlıkta hazırlanan beyannamenin ilk maddesini afetlerle mücadele

konusu yer aldı.

Beyannamenin en önemli başlıklarından ekonomi, kadın, aile, gençlik, adalet ile toplumsal huzur vurgusu yapılacak.

Deprem nedeniyle aday tanıtım toplantısı ve seçim beyannamesi 11 Nisan'da sade bir programla gerçekleştirilecek.

AK PARTİ MİLLETVEKİLİ ADAY LİSTESİ BELLİ OLDU

YSK’nın 14 Mayıs seçim takvimine göre 9 Nisan partilerin milletvekili listelerini teslim etmeleri için son tarih olarak belirlenmişti. Bu kapsamda bir süredir tüm partilerde aday listesi mesaisi yaşandı. Yapılan çalışmalar neticesinde AK Parti Milletvekili adayları belirlendi.

28. DÖNEM AK PARTİ MİLLETVEKİLİ ADAY LİSTESİ 2023

AK Parti'nin aday listesi kesinleşti. Buna göre, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu İstanbul 2. bölge 1. sıradan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay Ankara 3. bölge 1. sıradan milletvekili adayı oldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy listede yer almadı. İstanbul 3. bölge 1. sıradan AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş milletvekili adayı olarak gösterildi. Çalışma Bakanı Vedat Bilgin Ankara'dan, Sanayi Bakanı Varank Bursa'dan aday gösterildi. İstanbul 1. bölge 1. sırada Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum aday oldu. Kayseri 1. sırada Hulusi Akar, Osmaniye 1. sırada Derya Yanık, Hazine ve Maliye Bakanı Mersin'de 1. sırada milletvekili adayı oldu.







