AK Parti'nin üzerinde çalıştığı seçim beyannamesi son şeklini aldı. Türkiye Yüzyılı ana başlığı altında hazırlanan beyannamenin ilk maddesi afetlerle mücadele olurken, kadın hakları ve aile beyannamede en ön sıralarda yer alacak. Cumhur ittifakı seçim beyannamesi yayınlandı mı? İşte AK Parti'nin seçim beyannamesi ile ilgili öne çıkanlar...