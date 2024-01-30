AK Parti'nin üzerinde çalıştığı seçim beyannamesi son şeklini aldı. Türkiye Yüzyılı ana başlığı altında hazırlanan beyannamenin ilk maddesi afetlerle mücadele olurken, kadın hakları ve aile beyannamede en ön sıralarda yer alacak. Cumhur ittifakı seçim beyannamesi yayınlandı mı? İşte AK Parti'nin seçim beyannamesi ile ilgili öne çıkanlar...
AK PARTİ SEÇİM BEYANNAMESİ BELLİ OLDU MU?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2024 AK Parti seçim beyannamesini bugün açıklıyor. AK Parti yerel seçim beyannamesi tamamlandı. 'Türkiye Yüzyılı Şehirleri İçin Gerçek Belediyecilik' başlıklı beyanname Ankara'da vatandaşlar ile buluşacak.
Beyannamesinin yapı taşı 8 ana maddeden oluşacak:
1. AK Parti Yerel Yönetim Vizyonu
2. Katılımcılık, Şeffaflık ve Hesap Verebilirlik
3. Dirençli Şehirler
4. Türkiye Yüzyılı'nda Şehir ve Çevre
5. Toplumsal Refah Öncelikli Şehir Ekonomileri
6. Huzurlu ve toplumsal yapı için Duyarlı Sosyal Belediyecilik
7. Kültür Üreten Şehirler
8. Hizmet ve Eser Belediyeciliği
Kapsamlı belediyeciliğin öne çıkacağı beyannamede terel ile merkez arasındaki uyumu artırmaya yönelik çalışmalar yer alacak. Yürünebilir şehir projesi en önemli hedefler arasında gösteriliyor.
AK PARTİ SEÇİM BEYANNAMESİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
2024 AK Parti seçim beyannamesi 30 Ocak Salı günü Ankara'da açıklanacak. Programa dair detaylar bekleniyor.