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Cumhurbaşkanı Erdoğan yaş çay alım fiyatını açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rize 15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen mitingde halka seslendi. Erdoğan, yaş çay alım fiyatının yüzde 64 artırıldığının müjdesini verdi. Peki 2023 yaş çay alım fiyatı ne olacak? İşte sorunun cevabı.

16:33 . 3/05/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Yaş çay alım fiyatı ne olacak?

Yaş çay alım fiyatı ne olacak?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rize 15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen mitingde konuştu. Erdoğan, 2023 yılı yaş çay fiyatlarını açıkladı. İşte detaylar.

2023 YAŞ ÇAY ALIM FİYATI NE KADAR OLACAK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu yıl için destek ödemesiyle birlikte yaş çay alım fiyatını kilo başına yüzde 64 artırarak, 11 lira 30 kuruşa çıkartıyoruz." dedi.


#Cumhurbaşkanı
#Recep Tayyip Erdoğan
#Rize
#15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı
27 dakika önce
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