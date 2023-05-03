Yaş çay alım fiyatı ne olacak?
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rize 15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen mitingde konuştu. Erdoğan, 2023 yılı yaş çay fiyatlarını açıkladı. İşte detaylar.
2023 YAŞ ÇAY ALIM FİYATI NE KADAR OLACAK?
2023 YAŞ ÇAY ALIM FİYATI NE KADAR OLACAK?
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu yıl için destek ödemesiyle birlikte yaş çay alım fiyatını kilo başına yüzde 64 artırarak, 11 lira 30 kuruşa çıkartıyoruz." dedi.
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27 dakika önce