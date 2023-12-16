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Cumhurbaşkanı Erdoğan beklenen tarihi açıkladı: İstanbul, Ankara ve İzmir büyükşehir belediye başkan adayları ne zaman açıklanacak?

Yerel seçimlerde seçilecek büyükşehir belediye başkanı adayları merak ediliyor. Özellikle İstanbul büyükşehir belediye başkanı, Ankara Büyükşehir Belediye başkanı ve İzmir büyükşehir belediye başkanı adaylarının kim olacağına yönelik tahminler şimdiden gündemde konuşuluyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan büyükşehir belediye başkanları adaylarının ne zaman açıklanacağına ilişkin açıklama yaptı. Büyükşehir belediye başkan adayları ne zaman açıklanacak? İşte Erdoğan'ın açıklaması...

08:33 - 16/12/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Erdoğan
Erdoğan

Siyasette yerel seçim mesaisi hızlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Üsküdar'daki Hz. Ali Camii'nde kıldığı cuma namazının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı ve büyükşehir belediye başkanları adaylarının açıklanacağı tarihi açıkladı.

Büyükşehir belediye başkan adayları ne zaman açıklanacak?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ''Aralık ayının sonuna doğru birinci derecede büyükşehirlerimizin adaylarını açıklamaya başlayacağız.'' dedi. Yerel seçimlere artık 3,5 ay var. Siyasette tüm mesai, 31 Mart 2024 için yapılıyor.

AK Parti ve MHP heyetleri son toplantısını 18 Aralık Pazartesi günü gerçekleştirecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan da 17 Aralık Pazar günü İstanbul adayı için megakentte temayül yoklaması yapacak.

İstanbul'da pazar günü parti teşkilatıyla yapacağı buluşmaya ilişkin "Nasıl bir toplantı olacak? Bundan sonraki süreçte nasıl bir yol izlenecek? Önümüzdeki haftadan itibaren adayları duyma şansımız olacak mı?" sorusu üzerine Erdoğan, bu hafta içerisinde Ankara, Adana ve İzmir'in gerek milletvekilleri gerek teşkilatı gerekse de belediye başkanlarıyla Ankara'da toplantı yaptıklarını, onların kanaatlerini, temayüllerini aldıklarını anlattı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, pazar günü İstanbul'un 3 bölgesinin de kanaatlerini, temayüllerini alacaklarını ifade ederek, "Bu kanaatler, bu temayüllerden sonra bunların üzerinde çalışıp inşallah aralık ayının sonuna doğru da birinci derecede büyükşehirlerimizin adaylarını açıklamaya başlayacağız. Ama bu arada da tabii bazı illerin de adaylarını açıklayabiliriz. Gelen temayüllere göre bu çalışmaları değerlendirip, gecikmeden bir an önce açıklamayı hedefliyoruz." diye konuştu.



#yerel seçim
#belediye başkanı adayları
#erdoğan
#seçim
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