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Cumhurbaşkanı Erdoğan deprem bölgesi için hangi destek açıklaması yaptı?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hatay AFAD İl Koordinasyon Merkezi'nde açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan binalara ilişkin, "Tamamen yıkılmış 21 bine yakın binadaki 71 binin üzerinde bağımsız birimin enkazı kaldırıldı." ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yıkık, acil yıkılacak ve ağır hasarlı 118 bin binadaki 412 bin bağımsız birimin tahliye edildiğini bildirdi. Hasar tespit çalışmaları bitmek üzere olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Vatandaşlarımız e-Devlet üzerinden evlerinin hasar durumu raporuna ulaşabilir." dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, depremlerde enkaz altından kurtarılan kişi sayısının 114 bin 834'ü bulduğunu söyledi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "(Deprem bölgesindeki illerde) İŞKUR'un Toplum Yararına Çalışma Programı kapsamında 20 bin vatandaşımızın hızla istihdamını temin ediyoruz." ifadelerini kullandı.
20 milyar liralık deprem bölgesi işletme ve yatırım destek paketi hazırladıklarını aktaran Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:
"Depremde zarar gören çiftçilerimize, Ziraat Bankası ve Tarım Kredi'den kullandıkları Hazine destekli kredilerini 1 yıl tehir etme imkanı getirdik. Çiftçilerimize toplam tutarı 2,8 milyar lirayı bulan ve ayni ödenen mazot-gübre desteğini nakdi olarak şubatta hesaplarına yatırıyoruz."
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Acil ihtiyaç duyulan ürünler başta olmak üzere fiyatlarda haksız artışa gidenler için kamunun tüm denetim araçlarını en sert şekilde devreye alıyoruz." diye konuştu.
"Yeni bir Antakya, İskenderun, Arsuz inşa edeceğiz. Buraları sıfırdan yapacağız." diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu ifadeleri kullandı: 'Hatay için hemen şimdi' diyerek başlattığımız acil eylem planı çerçevesinde Hatay'ı tüm renkleriyle yeniden ihya edeceğiz. Hatay Meclis Binamız başta olmak üzere, yıkılan medeniyet değerlerimizi aslına uygun şekilde tekrar yapacak, zarar görenleri de restore edeceğiz."Kamu bankalarımız, depremde vefat eden vatandaşlarımızın kredi borçlarını siliyor."