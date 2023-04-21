Cumhurbaşkanı Erdoğan kentsel dönüşümde iki müjdeyi birden açıkladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları sonrasında kentsel dönüşümde kira yardımının ne kadar olduğu merak konusu oldu. İşte detaylar.

KENTSEL DÖNÜŞÜMDE KİRA YARDIMI NE KADAR OLDU?

KENTSEL DÖNÜŞÜMDE KİRA YARDIMI NE KADAR OLDU?

Cumhurbaşkanı Erdoğan: ‘’İkinci müjdemiz kira yardımlarıyla ilgili. İstanbul'da kira yardımlarını 3500 liradan 5250 liraya yükseltiyoruz. İster kira yardımından yararlanılacak ister kredi kullanıp evini yenileyebilir. Ayrıca kura çekimleri devam eden ilk evim kapsamındaki 50 bin konut ve arsanın da şimdiden hak sahiplerine hayırlı olmasını temenni ediyorum.’’ ifadelerini kullandı.