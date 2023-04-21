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Kentsel dönüşüm kira yardımı ne kadar oldu?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Gaziosmanpaşa Kentsel Dönüşüm Projeleri Anahtar Teslim ve Temel Atma Töreni'nde yaptığı konuşmada vatandaşlara müjdeler vermeye devam etti. Erdoğan kentsel dönüşümde kira yardımının artırıldığını açıkladı. Peki kentsel dönüşümde kira yardımı ne kadar oldu? İşte detaylar.

17:04 . 21/04/2023 Cuma
Yeni Şafak
Kentsel dönüşümde kira yardımı ne kadar oldu?

Kentsel dönüşümde kira yardımı ne kadar oldu?

Cumhurbaşkanı Erdoğan kentsel dönüşümde iki müjdeyi birden açıkladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları sonrasında kentsel dönüşümde kira yardımının ne kadar olduğu merak konusu oldu. İşte detaylar.


KENTSEL DÖNÜŞÜMDE KİRA YARDIMI NE KADAR OLDU?

Cumhurbaşkanı Erdoğan: ‘’İkinci müjdemiz kira yardımlarıyla ilgili. İstanbul'da kira yardımlarını 3500 liradan 5250 liraya yükseltiyoruz. İster kira yardımından yararlanılacak ister kredi kullanıp evini yenileyebilir. Ayrıca kura çekimleri devam eden ilk evim kapsamındaki 50 bin konut ve arsanın da şimdiden hak sahiplerine hayırlı olmasını temenni ediyorum.’’ ifadelerini kullandı.




#Kentsel Dönüşüm
#Cumhurbaşkanı
#Recep Tayyip Erdoğan
#kira yardımı
18 dakika önce
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