Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Kılıçdaroğlu’na başörtüsü yanıtı: Samimiysen başörtüsünü Anayasa ile çözelim

Siyasette başörtüsü tartışması sürerken gözler bugün Meclis'teki AK Parti Grup Toplantısı'na çevrildi. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, hak ve özgürlüklerle ilgili yeni aşama olacak diyerek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugünkü konuşmasını işaret etmişti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni yasama yılının ilk grup toplantısı için kürsüde yerini aldı. Bugün Türkiye'nin gündeminde başörtüsü diye bir mesele, verdiğimiz mücadele sayesinde hamdolsun artık kalmamıştır. Bu konu Anayasa konusu olmayacak tabii bir haktır. Bu sorunları biz yaşadık, şimdi kanunlarla bu konuyu çözelim diyorsun ama sabırlı. Kendisi bir kaset kumpası ile bulunduğu yere gelenler ülkenin geleceğine fayda sağlayamazlar. Dün söylediğini bugün inkar edenleri kamuoyunun takdirine sunuyoruz. Bu zatın başörtüsü ile ilgili söylediklerine değil gerisindekilere bakıyoruz.
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın CHP’ye sunduğu başörtüsü teklifi nedir?
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın CHP’ye sunduğu başörtüsü teklifine ilişkin yeni bir teklif sundu.
- Başkan Erdoğan, “Kılıçdaroğlu'nun son adımını da bir taktik olarak görüyorum. Kanun teklifi olarak Meclis'e sundukları teklif, geçmişte olduğunu gibi yeni yasakların dayanağı olabilir.
- O zaman biz daha öte bir teklif sunalım. Eğer dürüstsen şayet bu zat başörtüsü meselesini çıkartmak istiyorsa gelin çözümü yasa değil Anayasa düzeninde sağlayalım. Ben arkadaşlarıma bugün talimatı veriyorum” diye konuştu.
Cumhurbaşkan Erdoğan'ın grup konuşmasının ardından CHP milletvekili Özgür Özel'den yeni anayasa teklifine 'hayır' yanıtı geldi, gazetecilerin bu gelişmeyi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sormasının ardından Erdoğan, "Olacağı buydu, dürüst değil bunlar" açıklamasında bulundu.
Bekir Bozdağ: Cumhurbaşkanından talimatı aldık
- Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, "Sayın Cumhurbaşkanımızın grup toplantısında verdiği talimatı aldık. Anayasa değişiklik teklif taslağı hazırlama çalışmalarımıza başlıyoruz" dedi.