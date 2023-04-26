Cumhurbaşkanı Erdoğan
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Kanal 7 ve Ülke TV’nin canlı yayınında katıldı. Saat 22.00’de başlayacağı açıklanan yayın 23.30’da başlarken, Erdoğan canlı yayında gündemi değerlendirirken yayın birden kesildi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayında geçirdiği ufak rahatsızlığa açıklık getirdi.
Program yaklaşık 20 dakikalık aranın ardından yeniden başladı. Erdoğan, rahatsızlanmasıyla ilgili “Her şeyden önce tabi üzerinize afiyet dün bugün yoğun kampanya çalışmaları vardı ve bu kampanya çalışmaları sebebiyle de midemi ciddi manada üşütmüşüm. Hatta bir ara programı iptal etsek yanlış anlaşılır mı diye de düşündüm. Dedim ki, artık söz verdik gideceğiz. Tabi bu yoğun mesai içinde bizler zaman zaman böylesi durumlarla karşılaşıyoruz. Sizlerden ve seyircilerimizden helallik diliyorum.” dedi.
Geçmiş olsun mesajları
Erdoğan'ın sağlık durumu nasıl?
Erdoğan’ın programları ertelendi mi?
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün de yoğun bir programı var. Yüksek Hızlı Tren açılışı gerçekleşecek. Ankara'dan kalkan tren Kırıkkale, Yozgat ve Sivas'a uğrayacak. Ve Erdoğan gittiği her durakta seçmenlere hitap edecek. Bu programlar iptal edilmedi. Perşembe günü de Akkuyu'nun nükleer tesis statüsünü kazanacağı tarihi bir program da var.