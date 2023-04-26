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Cumhurbaşkanı, canlı yayında geçirdiği ufak rahatsızlığa ilişkin açıklama yaptı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, katıldığı televizyon programında gazetecilerin sorularını yanıtlarken rahatsızlandı. Programa kısa bi ara verildi. Canlı yayında geçirdiği ufak rahatsızlığa ilişkin, “Kampanya çalışmaları sırasında midesini üşüttüğünü" belirten Erdoğan, "Sizlerden ve izleyicilerimizden helallik diliyorum" dedi.

08:48 . 26/04/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğan

Cumhurbaşkanı Erdoğan

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Kanal 7 ve Ülke TV’nin canlı yayınında katıldı. Saat 22.00’de başlayacağı açıklanan yayın 23.30’da başlarken, Erdoğan canlı yayında gündemi değerlendirirken yayın birden kesildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayında geçirdiği ufak rahatsızlığa açıklık getirdi.

Program yaklaşık 20 dakikalık aranın ardından yeniden başladı. Erdoğan, rahatsızlanmasıyla ilgili “Her şeyden önce tabi üzerinize afiyet dün bugün yoğun kampanya çalışmaları vardı ve bu kampanya çalışmaları sebebiyle de midemi ciddi manada üşütmüşüm. Hatta bir ara programı iptal etsek yanlış anlaşılır mı diye de düşündüm. Dedim ki, artık söz verdik gideceğiz. Tabi bu yoğun mesai içinde bizler zaman zaman böylesi durumlarla karşılaşıyoruz. Sizlerden ve seyircilerimizden helallik diliyorum.” dedi.

Geçmiş olsun mesajları

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay
: Millete hizmet yolunda gecesini gündüzüne katan Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan’ın sağlık durumu hamdolsun gayet iyi. Geçmiş olsun dileklerini ileten herkese teşekkür ediyoruz.
TBMM Başkanı Mustafa Şentop
: Sayın Cumhurbaşkanımız Erdoğan’ın sağlık durumu çok şükür gayet iyidir. Geçmiş olsun dileklerini ve samimi dualarını ileten her bir vatandaşımıza şükranlarımızı sunuyoruz.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik
: Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Erdoğan’ın sağlığı gayet iyidir. Geçmiş olsun dileklerini ileten herkese teşekkür ediyoruz.
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan
, "Katıldığı televizyon programında rahatsızlık yaşayan Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan’a geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum." dedi.
HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu
'ndan geçmiş olsun mesajı geldi Yapıcıoğlu, "Yaşadığı rahatsızlık sebebiyle Sayın Cumhurbaşkanımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Rabbim sağlık, sıhhat ve afiyet versin." dedi.
ATA İttifakı Cumhurbaşkanı adayı
Sinan Oğan
, katıldığı yayında rahatsızlanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a geçmiş olsun dileklerini iletti. Oğan, “Katıldığı bir tv programında rahatsızlık geçiren sayın Cumhurbaşkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Erdoğanʼa geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.” dedi.

Erdoğan'ın sağlık durumu nasıl?

Esenler Belediye Başkanı ve İBB AK Parti Grup Başkanvekili Tevfik Göksu
da sosyal medyadan açıklamada bulundu. Göksu, "Cenab-ı Hakk Sayın Cumhurbaşkanımızın ömrüne sağlık, sıhhat ve bereket versin. Hamdolsun kendisi gayet iyi. Geçmiş olsun Sayın Cumhurbaşkanım." ifadelerini kullandı.

Erdoğan’ın programları ertelendi mi?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün de yoğun bir programı var. Yüksek Hızlı Tren açılışı gerçekleşecek. Ankara'dan kalkan tren Kırıkkale, Yozgat ve Sivas'a uğrayacak. Ve Erdoğan gittiği her durakta seçmenlere hitap edecek. Bu programlar iptal edilmedi. Perşembe günü de Akkuyu'nun nükleer tesis statüsünü kazanacağı tarihi bir program da var.

Seçime kaç gün kaldı: Seçim anket sonuçlarına göre hangi aday ve hangi parti önde?
Seçime kaç gün kaldı: Seçim anket sonuçlarına göre hangi aday ve hangi parti önde?

Türkiye, 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimleri için sandık başına gidecek. Seçimde, pusuladaki sıralamaya göre, Recep Tayyip Erdoğan, Muharrem İnce, Kemal Kılıçdaroğlu ve Sinan Oğan, cumhurbaşkanı adayı olarak yarışacak. Milletvekili Genel Seçimi'ne ise 24 siyasi parti ile Türkiye genelinde 151 bağımsız milletvekili adayı girecek. Adayların ve partilerin yarışacağı seçimde anket şirketleri tarafından yapılan kamuoyu yoklamaları yakından takip ediliyor. Cumhur İttifakı ile Millet ittifakı oy oranları en son seçim anket sonuçları ile belli oluyor. Erdoğan ilk turda ipi göğüslerken AK Parti seçimi açık ara önde tamamlıyor. Peki Seçim anket sonuçları son durum ne? Hangi aday önde? Seçime kaç gün kaldı? İşte en güncel seçim anket sonuçları Cumhur ve Millet İttifakı oy oranları.

#Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
#canlı yayın
#mide üşütmesi
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