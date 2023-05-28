Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 28 Mayıs'ta yapılacak ikinci tur öncesi önemli bir karar aldı.

YSK, 28 Mayıs'ta yapılacak olan Cumhurbaşkanı 2. Tur seçimleri için tüm seçmenlere seçmen bilgi kağıdının tekrar dağıtılmasına karar verdi.

14 Mayıs'ta kullanılan seçmen kağıtlarının 28 Mayıs'ta da kullanılacağı belirtilmişti. AK Parti karışıklık olmaması adına ikinci tur için de seçmen kağıdı gönderilmesi için başvuru yapmıştı. Vatandaşlar e-devlet üzerinden oy kullanacakları sandığı görebilecek.

Seçmen kağıdı olmadan oy kullanılır mı?

Seçmenin nerede oy kullanacağını gösteren seçmen bilgi kâğıdının getirilmesi zorunlu değil. Seçmenler, oy kullanacakları yer bilgisini e-Devlet, YSK’nın internet sitesi, mobil uygulaması ya da çağrı merkezinden öğrenip oyunu kullanabilecek.

Erdoğan, Kılıçdaroğlu ve Oğan ne kadar oy aldı?

Türkiye, Cumhurbaşkanı adayları; Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu ve Sinan Oğan arasından 13'üncü Cumhurbaşkanı için sandık başına gitti. Milyonlarca seçmen 191 bin 884 sandıkta oylarını kullandı.Yener'in verdiği bilgilere göre Cumhur İttifakı'nın adayı Erdoğan yüzde 49,51, Millet İttifakı'nın adayı Kılıçdaroğlu'nun yüzde 44,88, ATA İttifakı adayı Sinan Oğan'ın yüzde 5,17 oy oranına sahip oldu.

İkinci tur seçiminde yeni seçmen sayısı kaç?

Cumhurbaşkanının halk tarafından seçilmesi modelinde seçim ilk kez ikinci tura kaldı. Seçimin 28 Mayıs’ta ikinci tura kalması ile birlikte seçim kütükleri güncellenecek ve 15 Mayıs itibarıyla 18 yaşını geçecek kişiler seçmen olarak kaydedilecek. Bu durumda, yurtiçinde 47 bin 523 ve yurtdışında 2 bin 435 olmak üzere toplam 49 bin 958 kişi daha ikinci turda ilk kez oy kullanacak.

Cumhurbaşkanlığı seçimi 2. tur için kaç oy gerekiyor?

Cumhurbaşkanı adayının, seçilebilmesi için geçerli oyların salt çoğunluğunu alması (en az yüzde 50 oran + 1 oy) gereken iki turlu sistemle seçilir. Hiçbir aday salt çoğunluğu sağlayamazsa, ilk turda en çok oy alan iki aday arasında ikinci tur yapılır ve ardından salt çoğunluğu alan aday seçilir.

YSK tarafından açıklanan verilere göre, seçimin ikinci turuna, ilk oylamada en çok oy almış bulunan iki aday katılır ve geçerli oyların çoğunluğunu alan aday Cumhurbaşkanı seçilmiş olur. Buna göre; Seçimin ikinci turunda 50+1 şartı aranmayacak ve en çok oyu alan aday 13. Cumhurbaşkanı seçilecek.

Cumhurbaşkanı 2. tur seçiminde nerede oy kullanacağım?

Açıklanan sandık bilgileri, 28 Mayıs'ta yapılacak ikinci tur seçiminde de geçerli olacak Seçmenler, e-Devlet uygulamasında kimlik bilgileri ve şifreleriyle giriş yaparak, "Yurt İçi Seçmen Kaydı Sorgulama" kısmından oy kullanacağı yer ve sandık numarası bilgilerini öğrenebiliyor. Seçmenler 14 Mayıs'ta nerede oy kullandıysa 28 Mayıs 2. tur seçiminde de aynı yerde oy kullanacak.

YSK 2. tur takvimi

28 Mayıs: Oy verme günü.

29 Mayıs: Cumhurbaşkanı seçimi geçici sonuçları ilan edilecek. Sandık kurullarının kararları ve tutanaklarına karşı ilçe seçim kurullarına yapılacak itiraz süresi 17.00'de sona erecek ve yapılan itirazlar ilçe seçim kurullarınca en geç 23.59'a kadar karara bağlanacak.

30 Mayıs: İlçe seçim kurulu kararları ile birleştirme tutanaklarına karşı, il seçim kurullarına yapılacak itiraz süreci saat 17.00'de sona erecek ve en geç saat 23.59'a kadar karara bağlanacak.

31 Mayıs: İl seçim kurulu kararlarına ve il birleştirme tutanaklarına karşı, YSK'ye yapılacak itiraz süresi sona erecek.