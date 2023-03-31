Türkiye tarihi 14 Mayıs 2023 seçimlerine gitmeye hazırlanıyor. 2023 seçimlerine sayılı günler kaldı ve anket şirketleri Cumhurbaşkanlığı ile milletvekili genel seçimleri için son anket sonuçlarını açıkladı. AK Parti, MHP, BBP, Yeniden Refah Partisi ile HÜDA Par Cumhur İttifakı çatısı altında seçimlere girken, CHP, İYİ Parti, Gelecek Partisi, Deva Partisi, Demokrat Parti ile HDP’nin de içinde bulunduğu Yeşil Sol Parti’nin yanında daha bir çok parti de Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nu destekleyecek. İşte Cumhurbaşkanı seçimi anket sonuçları oy oranları ile AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, HDP, Saadet, Deva, Memleket Partisi, Yeniden Refah Partisi, BBP en güncel anket sonuçları.

2023 seçimleri cumhurbaşkanı adayları kimler?

Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) Cumhurbaşkanı seçimi kesin aday listesi yayımlandı. Kurul tarafından yapılan değerlendirmede, 14 Mayıs 2023 Pazar günü birlikte yapılacak olan Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde Cumhurbaşkanı adayları alfabetik sıralamaya göre, Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce, Recep Tayyip Erdoğan ve Sinan Oğan'dan oluştu.

Cumhurbaşkanı adayları birleşik oy pusulası

Cumhurbaşkanı adaylarının birleşik oy pusulasındaki yeri belli oldu

Cumhurbaşkanı adaylarının birleşik oy pusulasındaki yerlerinin belirlemesi için çekilen kurada 1. sırada Recep Tayyip Erdoğan, 2. sırada Muharrem İnce, 3. sırada Kemal Kılıçdaroğlu, 4. sırada Sinan Oğan yer aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan oy oranı

Cumhurbaşkanı seçim anketleri Erdoğan’ın oy oranı kaç?

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, katıldığı bir televizyon programında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Seçimlere ilişkin haftada 3-4 araştırma yaptıklarını belirten Şen, masadaki anketlerdeki son oranları da duyurdu.

Şen, "Şu son haftada 3 araştırma bitti AK Parti 41 olarak gözüküyor. 40 küsur, 41 küsur 41 gibi üç araştırmada çıkan sonuçlar böyle. Yüzde 41 demek daha doğru. Cumhur İttifakı'nın oy oranı yüzde 51. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ise 53 küsur görünüyor. 53 ile birlikte 55'i de gördüm." dedi.

Kemal Kılıçdaroğlu oy oranı

Kılıçdaroğlu'nun anketlere göre oyu kaç?

Araştırma şirketi Areda Survey şubat ayı seçim anketini yayınladı. 23-27 Şubat 2023 tarihleri arasında yapılan ankete toplam 3 bin kişi katıldı. Vatandaşlara “Bu pazar cumhurbaşkanlığı seçimi olsa hangi adaya oy verirdiniz?” ve “Bu pazar bir genel seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?” soruları yöneltildi. Bu soruya vatandaşların yüzde 21,7'si Kemal Kılıçdaroğlu 'na oy veririm dedi.

Cumhurbaşkanlığı seçimi anket sonuçları

“Bu pazar cumhurbaşkanlığı seçimi olsa hangi adaya oy verirdiniz?” sorusu yöneltilen 3 bin kişiden yüzde 49,8’i Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan diyerek, Erdoğan’a duyduğu güveni gösterdi. Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 21,7 ile ikinci sırada ve Mansur Yavaş yüzde 9,6 ile üçüncü sırada yer aldı.

Hangi parti ne kadar oy alıyor? AK Parti, MHP, CHP, HDP, İYİ Parti son anket sonuçları oy oranı kaç?

“Bu pazar bir genel seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?” sorusu yöneltilen 3 bin kişiden yüzde 38,5’i tercihini AK Parti’den yana kullandı. CHP yüzde 22,8 ile ikinci sırada, HDP yüzde 10,5 ile üçüncü sırada ve İYİ Parti yüzde 10,4 ile dördüncü sırada yer aldı.

Hangi il kaç milletvekili çıkaracak?

Yüksek Seçim Kurulu'nun illerin çıkaracağı milletvekili sayısı ve seçim çevrelerine ilişkin kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Kararda, sayıların Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı'nın 2022 yılı nüfus bilgileri esas alınarak hesaplandığı belirtildi. İstanbul'un 98 milletvekili ile 3, Ankara'nın 36 milletvekili ile 3, İzmir'in 28 milletvekili ile 2 ve Bursa'nın da 20 milletvekili ile 2 seçim çevresine bölündüğü kaydedildi.

Seçmenlere iki ayrı oy pusulası verilecek

14 Mayıs'taki seçimlerde, seçmenlere verilecek iki oy pusulasından biri cumhurbaşkanı seçiminde kullanılacak. Bu oy pusulasının en üst kısmında " Cumhurbaşkanı Adayları " başlığı bulunacak.

İkinci oy pusulasında ise seçmenler milletvekili adaylarına oy verecek. Seçmenler, hem cumhurbaşkanına hem milletvekillerine yönelik tercihte bulundukları iki ayrı oy pusulası nı aynı zarfa koyarak sandığa attıktan sonra oy verme işlemini tamamlayacak.

Milletvekili seçimi ne ilişkin oy pusulasında yer alacak ittifakların ve siyasi partilerin yerleri, yine YSK'de yapılacak kura çekimi ile 8 Nisan'da belirlenecek.











