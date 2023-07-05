DACİA DUSTER 2023 FİYAT LİSTESİ | Dacia Duster fiyatı ne kadar?
Dacia Duster, Romanya kökenli otomobil üreticisi Dacia tarafından üretilen ve dünya genelinde popüler olan bir SUV modelidir. Basit ve sağlam bir tasarıma sahip olmasına rağmen Duster kullanıcılar için gerekli olan temel özellikleri sunuyor. Yol tutuşu, yakıt verimliliği ve düşük işletme maliyetleri gibi avantajlara sahip bu araç ülkemizde en çok satılan araçlar arasında yer alıyor. Dacia Duster 2023 güncel fiyat listesi haberimizde.
DACİA DUSTER FİYATI NE KADAR?
DACİA DUSTER 2023 FİYAT LİSTESİ
Essential TCe 90 bg 925.900 ₺
Essential ECO-G 100 bg 967.000 ₺
Expression ECO- G 100 bg 981.000 ₺
Essential Blue dCi 115 bg 4x2 1.016.000 ₺
Essential TCe 150 bg EDC 1.018.000 ₺
Essential TCe 150 bg 4x4 1.085.000 ₺
Journey TCe 150 bg EDC 1.105.000 ₺
Essential Blue dCi 115 bg 4x4 1.170.000 ₺
Extreme TCe 150 bg EDC 1.140.000 ₺
DACİA DUSTER OPSİYON FİYATLARI
Yedek Lastik 7.500 ₺
Metalik Renk 7.000 ₺
16" Alüminyum jantlar 14.000 ₺
Navigasyon 7.500 ₺
Özel Renk 7.000 ₺
Metalik Renk 7.000 ₺
Isıtmalı ön koltuklar 7.500 ₺
Yedek Lastik 7.500 ₺
360° Kamera 13.000 ₺
Özel Renk 7.000 ₺
Eller Serbest Dacia Kart Sistemi 9.500 ₺
Metalik Renk 7.000 ₺
Isıtmalı ön koltuklar 7.500 ₺
17'' Alüminyum Alaşımlı Jantlar 2.000 ₺
Yedek Lastik 7.500 ₺
Özel Renk 7.000 ₺
Metalik Renk 7.000 ₺
Isıtmalı ön koltuklar 7.500 ₺