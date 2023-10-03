DACİA FİYAT LİSTESİ EKİM 2023

Son yıllarda hem Türkiye’de hem de dünyada popülerlik kazanan Romanya merkezli araba üreticisi Dacia, ekonomik fiyatlı ve güvenilir arabaları ile zirveye oynamaya devam ediyor. Özellikle Avrupa ve Kuzey Afrika'da olmak üzere dünyanın birçok ülkesinde popüler olan Dacia 2021 yılında, 537.074 binek ve ticari araç satmıştır. Peki, Dacia Sandero, Duster, Spring ve Jogger ekim ayı fiyatları ne kadar? İşte Dacia ekim ayı güncel fiyat listesi.