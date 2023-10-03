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Dacia Sandero, Duster, Spring ve Jogger Güncel Fiyat Listesi

Dacia Ekim ayı fiyat listesi, Romanya merkezli otomobil üreticisi Dacia’nın resmi sitesinde yayınlandı. Ülkemizde son yıllarda en çok satılan araba modelleri arasında yer alan Dacia Sandero, Duster, Spring ve Jogger gibi modelleriyle kullanıcıların beğenisini kazanıyor. Uygun fiyatlı ve güvenilir arabaları ile tanınan Dacia, yüksek yakıt verimliliği, geniş iç mekan ve sürüş keyfiyle her türlü ihtiyaç ve bütçeye uygun çeşitli modeller üretmeye devam ediyor. Dacia Sandero, Duster, Spring ve Jogger Ekim 2023 fiyat listesine haberimizden ulaşabilirsiniz.

14:47 . 3/10/2023 Salı
Yeni Şafak
Dacia Sandero, Duster, Spring ve Jogger Güncel Fiyat Listesi

Dacia Sandero, Duster, Spring ve Jogger Güncel Fiyat Listesi

Son yıllarda hem Türkiye’de hem de dünyada popülerlik kazanan Romanya merkezli araba üreticisi Dacia, ekonomik fiyatlı ve güvenilir arabaları ile zirveye oynamaya devam ediyor. Özellikle Avrupa ve Kuzey Afrika'da olmak üzere dünyanın birçok ülkesinde popüler olan Dacia 2021 yılında, 537.074 binek ve ticari araç satmıştır. Peki, Dacia Sandero, Duster, Spring ve Jogger ekim ayı fiyatları ne kadar? İşte Dacia ekim ayı güncel fiyat listesi.

DACİA FİYAT LİSTESİ EKİM 2023

YENİ SANDERO

Essential Tce 90 bg CVT 890.000 ₺

Opsiyonlar

Essential

Arka park sensörü 4.500 ₺

Özel Renk 6.500 ₺

Metalik Renk 6.500 ₺

Yedek Lastik 6.000 ₺

YENİ SANDERO STEPWAY

Essential Stepway Tce 90 bg 874.000 ₺

Essential Stepway Eco-G 100 bg 908.000 ₺

Essential Stepway Tce 90 bg CVT 920.000 ₺

Expression Stepway Tce 90 bg CVT 971.000 ₺

Extreme Stepway Tce 90 bg CVT 1.001.000 ₺

Opsiyonlar

Essential

Media Display (8" Multimedya sistemi, Bluetooth, Apple CarPlay) 15.250 ₺

Metalik Renk 6.500 ₺

Yedek Lastik 6.000 ₺

Arka park sensörü 4.500 ₺

Expression

Sürüş Destek Paketi: Kör nokta uyarı sistemi ve ön&arka park sensörü 9.500 ₺

16" Alüminyum Jantlar 12.000 ₺

Teknoloji Paketi: Yüksek konsol, Elektrikli park freni 14.000 ₺

Metalik Renk 6.500 ₺

Elektrikli Cam Tavan 38.000 ₺

Yedek Lastik 6.000 ₺

Navigasyon Paketi: Navigasyon sistemi, Apple CarPlay 7.000 ₺

Extreme

Navigasyon Paketi: Navigasyon sistemi, Apple CarPlay 7.000 ₺

Elektrikli Cam Tavan 38.000 ₺

Metalik Renk 6.500 ₺

Konfor Paketi: Yüksek konsol, elektrikli park freni, kör nokta uyarı sistemi ve ön&arka park sensörü 23.750 ₺

Yedek Lastik 6.000 ₺

YENİ DUSTER

Essential TCe 90 bg 985.000 ₺

Expression ECO- G 100 bg 1.043.000 ₺

Essential Blue dCi 115 bg 4x2 1.082.000 ₺

Essential TCe 150 bg EDC 1.084.000 ₺

Essential TCe 150 bg 4x4 1.155.000 ₺

Journey TCe 150 bg EDC 1.176.000 ₺

Essential Blue dCi 115 bg 4x4 1.245.000 ₺

Extreme TCe 150 bg EDC 1.212.000 ₺

Opsiyonlar

Essential

16" Alüminyum jantlar 14.000 ₺

Metalik Renk 7.000 ₺

Yedek Lastik 7.500 ₺

Expression

Isıtmalı ön koltuklar 7.500 ₺

Özel Renk 7.000 ₺

Metalik Renk 7.000 ₺

Navigasyon 7.500 ₺

Journey

Eller Serbest Dacia Kart Sistemi 9.500 ₺

Isıtmalı ön koltuklar 7.500 ₺

Özel Renk 7.000 ₺

Yedek Lastik 7.500 ₺

Metalik Renk 7.000 ₺

360° Kamera 13.000 ₺

Extreme

Isıtmalı ön koltuklar 7.500 ₺

Yedek Lastik 7.500 ₺

Özel Renk 7.000 ₺

Metalik Renk 7.000 ₺

17'' Alüminyum Alaşımlı Jantlar 2.000 ₺

SPRİNG

Extreme Electric 65 bg 969.000 ₺

Opsiyonlar

Extreme

Yedek Lastik 5.500 ₺

Mod 2 Ev Tipi Şarj Kablosu (AC) 16.000 ₺

YENİ JOGGER

Essential Turbo 110 bg 7 koltuklu 1.034.000 ₺

Essential Turbo ECO-G 100 bg 7 koltuklu 1.048.000 ₺

Expression Turbo 110 bg 7 koltuklu 1.054.000 ₺

Expression Turbo ECO-G 100 bg 7 koltuklu 1.069.000 ₺

Extreme Turbo 110 bg 7 koltuklu 1.105.000 ₺

Extreme Turbo ECO-G 100 bg 7 koltuklu 1.120.000 ₺

Opsiyonlar

Essential

Arka Park Sensörü 4.500 ₺

Özel Renk 7.000 ₺

Metalik Renk 7.000 ₺

Yedek Lastik 7.500 ₺

Expression

Navigasyon Paketi: Navigasyon sistemi, ilave 1 adet USB, ilave 2 adet Hoparlör 6.500 ₺

Sürüş Destek Paketi: Kör nokta uyarı sistemi ve Ön park sensörü 9.500 ₺

Teknoloji Paketi: Yüksek konsol ve Elektrikli park freni 20.750 ₺

Özel Renk 7.000 ₺

Yedek Lastik 7.500 ₺

16" Alüminyum Jantlar 15.750 ₺

Metalik Renk 7.000 ₺

Eller Serbest Dacia Card sistemi 9.500 ₺

Extreme

Isıtmalı ön koltuklar 7.500 ₺

Navigasyon Paketi: Navigasyon sistemi, ilave 1 adet USB, ilave 2 adet Hoparlör 6.500 ₺

Özel Renk 7.000 ₺

Konfor Paketi: Kör nokta uyarı sistemi, Ön park sensörü, Yüksek konsol ve Elektrikli park freni 21.250 ₺

Metalik Renk 7.000 ₺

Yedek Lastik 7.500 ₺



#Dacia
#Duster
#Sandero
#Spring
#Jogger
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