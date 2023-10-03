Dacia Sandero, Duster, Spring ve Jogger Güncel Fiyat Listesi
Son yıllarda hem Türkiye’de hem de dünyada popülerlik kazanan Romanya merkezli araba üreticisi Dacia, ekonomik fiyatlı ve güvenilir arabaları ile zirveye oynamaya devam ediyor. Özellikle Avrupa ve Kuzey Afrika'da olmak üzere dünyanın birçok ülkesinde popüler olan Dacia 2021 yılında, 537.074 binek ve ticari araç satmıştır. Peki, Dacia Sandero, Duster, Spring ve Jogger ekim ayı fiyatları ne kadar? İşte Dacia ekim ayı güncel fiyat listesi.
DACİA FİYAT LİSTESİ EKİM 2023
YENİ SANDERO
Essential Tce 90 bg CVT 890.000 ₺
Opsiyonlar
Arka park sensörü 4.500 ₺
Özel Renk 6.500 ₺
Metalik Renk 6.500 ₺
Yedek Lastik 6.000 ₺
YENİ SANDERO STEPWAY
Essential Stepway Tce 90 bg 874.000 ₺
Essential Stepway Eco-G 100 bg 908.000 ₺
Essential Stepway Tce 90 bg CVT 920.000 ₺
Expression Stepway Tce 90 bg CVT 971.000 ₺
Extreme Stepway Tce 90 bg CVT 1.001.000 ₺
Opsiyonlar
Media Display (8" Multimedya sistemi, Bluetooth, Apple CarPlay) 15.250 ₺
Metalik Renk 6.500 ₺
Yedek Lastik 6.000 ₺
Arka park sensörü 4.500 ₺
Sürüş Destek Paketi: Kör nokta uyarı sistemi ve ön&arka park sensörü 9.500 ₺
16" Alüminyum Jantlar 12.000 ₺
Teknoloji Paketi: Yüksek konsol, Elektrikli park freni 14.000 ₺
Metalik Renk 6.500 ₺
Elektrikli Cam Tavan 38.000 ₺
Yedek Lastik 6.000 ₺
Navigasyon Paketi: Navigasyon sistemi, Apple CarPlay 7.000 ₺
Navigasyon Paketi: Navigasyon sistemi, Apple CarPlay 7.000 ₺
Elektrikli Cam Tavan 38.000 ₺
Metalik Renk 6.500 ₺
Konfor Paketi: Yüksek konsol, elektrikli park freni, kör nokta uyarı sistemi ve ön&arka park sensörü 23.750 ₺
Yedek Lastik 6.000 ₺
YENİ DUSTER
Essential TCe 90 bg 985.000 ₺
Expression ECO- G 100 bg 1.043.000 ₺
Essential Blue dCi 115 bg 4x2 1.082.000 ₺
Essential TCe 150 bg EDC 1.084.000 ₺
Essential TCe 150 bg 4x4 1.155.000 ₺
Journey TCe 150 bg EDC 1.176.000 ₺
Essential Blue dCi 115 bg 4x4 1.245.000 ₺
Extreme TCe 150 bg EDC 1.212.000 ₺
Opsiyonlar
16" Alüminyum jantlar 14.000 ₺
Metalik Renk 7.000 ₺
Yedek Lastik 7.500 ₺
Isıtmalı ön koltuklar 7.500 ₺
Özel Renk 7.000 ₺
Metalik Renk 7.000 ₺
Navigasyon 7.500 ₺
Eller Serbest Dacia Kart Sistemi 9.500 ₺
Isıtmalı ön koltuklar 7.500 ₺
Özel Renk 7.000 ₺
Yedek Lastik 7.500 ₺
Metalik Renk 7.000 ₺
360° Kamera 13.000 ₺
Isıtmalı ön koltuklar 7.500 ₺
Yedek Lastik 7.500 ₺
Özel Renk 7.000 ₺
Metalik Renk 7.000 ₺
17'' Alüminyum Alaşımlı Jantlar 2.000 ₺
SPRİNG
Extreme Electric 65 bg 969.000 ₺
Opsiyonlar
Yedek Lastik 5.500 ₺
Mod 2 Ev Tipi Şarj Kablosu (AC) 16.000 ₺
YENİ JOGGER
Essential Turbo 110 bg 7 koltuklu 1.034.000 ₺
Essential Turbo ECO-G 100 bg 7 koltuklu 1.048.000 ₺
Expression Turbo 110 bg 7 koltuklu 1.054.000 ₺
Expression Turbo ECO-G 100 bg 7 koltuklu 1.069.000 ₺
Extreme Turbo 110 bg 7 koltuklu 1.105.000 ₺
Extreme Turbo ECO-G 100 bg 7 koltuklu 1.120.000 ₺
Opsiyonlar
Arka Park Sensörü 4.500 ₺
Özel Renk 7.000 ₺
Metalik Renk 7.000 ₺
Yedek Lastik 7.500 ₺
Navigasyon Paketi: Navigasyon sistemi, ilave 1 adet USB, ilave 2 adet Hoparlör 6.500 ₺
Sürüş Destek Paketi: Kör nokta uyarı sistemi ve Ön park sensörü 9.500 ₺
Teknoloji Paketi: Yüksek konsol ve Elektrikli park freni 20.750 ₺
Özel Renk 7.000 ₺
Yedek Lastik 7.500 ₺
16" Alüminyum Jantlar 15.750 ₺
Metalik Renk 7.000 ₺
Eller Serbest Dacia Card sistemi 9.500 ₺
Isıtmalı ön koltuklar 7.500 ₺
Navigasyon Paketi: Navigasyon sistemi, ilave 1 adet USB, ilave 2 adet Hoparlör 6.500 ₺
Özel Renk 7.000 ₺
Konfor Paketi: Kör nokta uyarı sistemi, Ön park sensörü, Yüksek konsol ve Elektrikli park freni 21.250 ₺
Metalik Renk 7.000 ₺
Yedek Lastik 7.500 ₺