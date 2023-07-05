Dacia Spring Türkiye’ye gelecek ne zaman, fiyatı ne kadar olacak?
Dacia Spring, 7 Temmuz Cuma günü Türkiye'de yollara çıkacak. Dacia'dan yapılan açıklamaya göre, dünya lansmanından bu yana büyük ilgi gören Dacia Spring, elektrikli ulaşımı sayısız kullanıcı için erişilebilir hale getirdi. Yeni Dacia Spring, 7 Temmuz Cuma günü açıklanacak "iddialı" fiyatıyla, ulaşılabilir elektrikli deneyimini şimdi de Türkiye'ye taşımaya hazırlanıyor. İşte detaylar.
DACİA SPRİNG TEKNİK ÖZELLİKLERİ NELER?
Güç ve Hız
Motor Gücü 45 HP (33 kW)
Tork 125 Nm
Azami Hız 125 km/h
0-100 km/s 19.1 s
Motor Sayısı Tek Motor
Sürüş Sistemi Önden Çekişli
Motor Türü Permanent Magnet Synchronous Motor
Batarya ve Şarj
Batarya 27.4 kWh
Menzil 225 km
DC Şarj Hızı 50 kW
AC Şarj Hızı 7.4 kW
DC Şarj Süresi 56 dakika
AC Şarj Süresi 4 saat 51 dakika
Ş. İçi Tüketim 9 kWh/100km
Ş. D Tüketim kWh/100km
Ortalama Tüketim 11.9 kWh/100km
Araç Ölçüleri
Ağırlık 970 kg
Uzunluk 3734 mm
Genişlik 1579 mm
Yükseklik 1516 mm
Bagaj Hacmi 290 litre
Ekstra Özellikler
Araç Türü Elektrikli SUV
Üretim Yeri Çin
DACİA SPRİNG FİYATI NE KADAR OLACAK?
Çin’de üretimi yapılan Spring bu sebeple Türkiye’ye ek yüzde 54 vergi ile girecek. Hatırlarsınız Türkiye, Çin’de üretilen elektrikli otomobillere özel ek yüzde 54 vergi uyguluyor. Spring’te bu uygulamaya tabii tutulacak. Bu da otomobilin Türkiye satış fiyatını 40 bin Euro civarına denk getiriyor. Yani otomobil Türkiye’de 800-850 bin civarında satılacak.