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Dacia Spring Fiyatı ve Özellikleri

Uzun zamandır merakla beklenen Dacia Spring, 7 Temmuz Cuma günü Türkiye'de yollara çıkacak. Extreme donanımıyla satışa sunulacak Dacia Spring, ELECTRIC 65 motoru, lansmana özel "Arduvaz mavi" renk seçeneği ve donanıma özel tasarım öğeleri ile yollarda olacak. Spring aynı zamanda Avrupa’nın en ucuz elektrikli otomobili olma konusunda oldukça iddialı. Peki Dacia Spring teknik özellikleri neler, fiyatı ne kadar olacak? İşte soruların yanıtları.

17:42 . 5/07/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Dacia Spring Türkiye’ye gelecek ne zaman, fiyatı ne kadar olacak?

Dacia Spring Türkiye’ye gelecek ne zaman, fiyatı ne kadar olacak?

Dacia Spring, 7 Temmuz Cuma günü Türkiye'de yollara çıkacak. Dacia'dan yapılan açıklamaya göre, dünya lansmanından bu yana büyük ilgi gören Dacia Spring, elektrikli ulaşımı sayısız kullanıcı için erişilebilir hale getirdi. Yeni Dacia Spring, 7 Temmuz Cuma günü açıklanacak "iddialı" fiyatıyla, ulaşılabilir elektrikli deneyimini şimdi de Türkiye'ye taşımaya hazırlanıyor. İşte detaylar.

DACİA SPRİNG TEKNİK ÖZELLİKLERİ NELER?

Güç ve Hız

Motor Gücü 45 HP (33 kW)

Tork 125 Nm

Azami Hız 125 km/h

0-100 km/s 19.1 s

Motor Sayısı Tek Motor

Sürüş Sistemi Önden Çekişli

Motor Türü Permanent Magnet Synchronous Motor

Batarya ve Şarj

Batarya 27.4 kWh

Menzil 225 km

DC Şarj Hızı 50 kW

AC Şarj Hızı 7.4 kW

DC Şarj Süresi 56 dakika

AC Şarj Süresi 4 saat 51 dakika

Ş. İçi Tüketim 9 kWh/100km

Ş. D Tüketim kWh/100km

Ortalama Tüketim 11.9 kWh/100km

Araç Ölçüleri

Ağırlık 970 kg

Uzunluk 3734 mm

Genişlik 1579 mm

Yükseklik 1516 mm

Bagaj Hacmi 290 litre

Ekstra Özellikler

Araç Türü Elektrikli SUV

Üretim Yeri Çin

DACİA SPRİNG FİYATI NE KADAR OLACAK?

Çin’de üretimi yapılan Spring bu sebeple Türkiye’ye ek yüzde 54 vergi ile girecek. Hatırlarsınız Türkiye, Çin’de üretilen elektrikli otomobillere özel ek yüzde 54 vergi uyguluyor. Spring’te bu uygulamaya tabii tutulacak. Bu da otomobilin Türkiye satış fiyatını 40 bin Euro civarına denk getiriyor. Yani otomobil Türkiye’de 800-850 bin civarında satılacak.




#Dacia Spring
#elektrikli SUV
#elektrikli araba
32 dakika önce
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