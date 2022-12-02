Damat paçası yemeği nasıl yapılır? Üsküp'ün meşhur yemeklerinden "Damat Paçası" tarifi Balkanlarda yaşayan Türklerin Rumeli’den göçerken getirdiği bu yemek tarifi, Türkiye’de başta Trakya bölgesi olmak üzere birçok bölgede severek yapılıyor. Damatlara özel hazırlanan bir yemek olması sebebiyle bu ismi alan damat paçası nasıl yapılır? Damat paçası tarifi, malzemeleri ve püf noktaları içeriğimizde.

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