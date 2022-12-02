Özgün Damat paçası yemeği nasıl yapılır? Üsküpün meşhur yemeklerinden "Damat Paçası" tarifi
ÖZGÜN HABERLER

Damat paçası yemeği nasıl yapılır? Üsküp'ün meşhur yemeklerinden "Damat Paçası" tarifi

Balkanlarda yaşayan Türklerin Rumeli’den göçerken getirdiği bu yemek tarifi, Türkiye’de başta Trakya bölgesi olmak üzere birçok bölgede severek yapılıyor. Damatlara özel hazırlanan bir yemek olması sebebiyle bu ismi alan damat paçası nasıl yapılır? Damat paçası tarifi, malzemeleri ve püf noktaları içeriğimizde.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Damat paçası tarifi: Üsküp yemeği damat paçası nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?
Damat paçası

Damat paçası malzemeleri, tarifi hakkında detaylar, mutfak tutkunlarının aramalarında. Tipik bir Balkan yemeği olarak bilinen damat paçası, börek tarzında hazırlanan bir tattır. Peki, damat paçası yemeği nasıl yapılır, püf noktaları nedir?

DAMAT PAÇASI TARİFİ

MALZEMELER:

4 adet tavuk but

1 adet yufka

1-2 yemek kaşığı tereyağı

1-2 kepçe tavuk suyu

Tuz

Karabiber

Sosu için:

3 su bardağı tavuk suyu

3 yemek kaşığı un

4 yemek kaşığı yoğurt

1 yumurta + 1 yumurtanın sarısı

2 diş sarımsak

1 yemek kaşığı sirke

1 tatlı kaşığı tuz

Üzeri için:

2 çay kaşığı kırmızı pul biber

1 yemek kaşığı tereyağı

DAMAT PAÇASI NASIL YAPILIR?

Tavuk butları 5-6 su bardağı kadar suyla etler didiklenecek kıvama gelene kadar haşlayın.

Yufkadan elinizle 2-3 parmak genişliğinde parçalar koparın.

Fırın kabını yağlayıp yufkaları yerleştirin.

Yufkaların üzerine tereyağı parçaları yerleştirin.

Fırını 190 dereceye ayarlayıp ısıttıktan sonra yufkaları fırına verip kızartın.

Bu esnada tavukların suyunu süzüp kenara alın.

Etlerini çatalın ucuyla didikleyip tuz ve karabiberle tatlandırın.

Sarımsakları ezin.

Yoğurt sosu için yoğurt, yumurta, un, tuz ve sarımsağı bir sos tenceresinde karıştırın.

Tavuğun haşlama suyundan sosa ilave edip orta ateşte muhallebi kıvamı alana kadar pişirin.

Sosa sirkeyi de ilave edip karıştırın ve altını kapatın.

Kızaran yufkaları fırından çıkarıp üzerine tavuk suyunu gezdirin.

Yoğurtlu sosun yarısını ve tavuk parçalarını yufkaların üzerine yayın.

En üste yeniden yoğurtlu sostan yayıp yeniden fırına verin.

200 derecede üstü kızarana kadar pişirdiğiniz damat paçasını servis etmeden önce üzerine kırmızı biberli tereyağı gezdirin.

Afiyet olsun!

Suşi Nasıl Yapılır? Evde Kolay Malzemelerle Suşi (Sushi) Tarifi
ÖZGÜN
Suşi Nasıl Yapılır? Evde Kolay Malzemelerle Suşi (Sushi) Tarifi

Gelin Pastası Tarifi, Nasıl Yapılır? (TAM ÖLÇÜLÜ, DETAYLI ANLATIM)
ÖZGÜN
Gelin Pastası Tarifi, Nasıl Yapılır? (TAM ÖLÇÜLÜ, DETAYLI ANLATIM)
Suriye sınırında görev yapan Mehmetçik yerli silah ve teçhizatlarla vatan nöbetinde

Suriye sınırında görev yapan Mehmetçik yerli silah ve teçhizatlarla vatan nöbetinde
Sahne Ronaldonun

Sahne Ronaldo'nun

​Dünya Kupası'nda günün programı.
2024te tek haneye düşecek

'2024'te tek haneye düşecek'

Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu'ndan enflasyon mesajı.

İçişleri LGBT için özel merkez kuran Nilüfer Belediyesi'yle ilgili harekete geçti.

Van Gölü'nün kalbindeki sır ortaya çıktı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.