Danimarka - Tunus maçı saat kaçta? İşte muhtemel ilk 11’ler

Katar'da düzenlenen Dünya Kupası'nda heyecan dorukta. Danimarka ile Tunus karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar araştırılıyor. Sahalara dönen Christian Eriksen, Galatasaray forması giyen Victor Nelsson ve Trabzonspor 'lu Jens Larsen takım arkadaşlarıyla beraber tarih yazmanın peşinde. Peki, Danimarka - Tunus maçı hangi kanalda? Saat kaçta?

Danimarka – Tunus maçı ne zaman saat kaçta?

Katar'ın ev sahipliği yaptığı turnuvada, D grubu'nun ilk maçları oynanacak. Danimarka, Meksikalı hakem Cesar Arturo Ramos Palazuelos'un düdük çalacağı karşılaşmada, saat 16.00'da Tunus ile karşılaşacak.

Danimarka – Tunus maçı hangi kanalda?

Danimarka – Tunus maçı TRT 1'den naklen ekranlara gelecek.

Danimarka-Tunus muhtemel 11'ler:

Danimarka:

Schmeichel, Wass, Kjaer, Christensen, Maehle, Delaney, Hojbjerg, Eriksen, Damsgaard, Skov, Dolberg.

Tunus:

Dahmen, Drager, Talbi, Bronn, Abdi, Chaalali, Skhiri, Laidouni, Slimane, Khazri, Msakni.

İki ülke tarihlerinde ikinci kez mücadele edecek. 26 Mayıs 2002'deki hazırlık karşılaşması, Danimarka'nın 2-1 üstünlüğüyle sonuçlandı. Danimarka'nın kadrosunda Galatasaraylı Victor Nelsson ile Trabzonspor'da forma giyen Jens Larsen yer alıyor. Tunus katıldığı 5 turnuvada da gruptan çıkamazken, Danimarka 1998 Dünya Kupası'nda çeyrek final oynama başarısını gösterdi.

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2022 FIFA Dünya Kupası'nda D Grubu: Danimarka

Katar'ın ev sahipliği yapacağı 2022 FIFA Dünya Kupası'nda mücadele edecek Danimarka Milli Futbol Takımı, Fransa 1998'de ulaştığı çeyrek final başarısının üzerine çıkmaya çalışacak.

Son şampiyon Fransa, Tunus ve Avustralya ile D Grubu'nda yer alan Danimarka'nın kupaya katılma mücadelesi, öne çıkan oyuncuları, Dünya Kupası geçmişi ve kadrosuyla ilgili ayrıntılar şöyle:

Danimarka Dünya Kupasına nasıl katıldı?

Kasper Hjulmand'ın çalıştırdığı Danimarka, Avrupa Elemeleri'nde İskoçya, İsrail, Avusturya, Faroe Adaları ve Moldova ile F Grubu'nda mücadele etti.

Oynadığı 10 karşılaşmada 9 galibiyet ve 1 mağlubiyet yaşayan Danimarka, 27 puanla ilk sırada yer alarak Katar 2022 biletini cebine koydu. Bu maçlarda 30 kez fileleri havalandıran Danimarka, kalesinde ise sadece 3 gole izin verdi.

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Danimarka'nın elemelerde aldığı sonuçlar ve puan durumu şöyle:

İsrail-Danimarka: 0-2 Danimarka-Moldova: 8-0 Avusturya-Danimarka: 0-4 Danimarka-İskoçya: 2-0 Faroe Adaları-Danimarka: 0-1 Danimarka-İsrail: 5-0 Moldova-Danimarka: 0-4 Danimarka-Avusturya: 1-0 Danimarka-Faroe Adaları: 3-1 İskoçya-Danimarka: 2-0

Danimarka Dünya Kupası geçmişi

Danimarka Milli Takımı, Dünya Kupası'na 5 kez katıldı. Organizasyon tarihinde 20 maç yapan Danimarka, bunlarda 9'unu kazandı, 5'inden beraberlikle, 6'sından mağlubiyetle ayrıldı. Son olarak Rusya 2018'de boy gösteren Danimarka, Dünya Kupası tarihi boyunca 30 gol attı, kalesinde 26 gol gördü.

Fransa 1998'de çeyrek final oynama başarısı gösteren Danimarka'nın Dünya Kupası geçmişi şöyle:

1986 - İkinci tur

1998 - Çeyrek final

2002 - İkinci tur

2010 - Grup aşaması

2018 - İkinci tur

Danimarka Dünya Kupası Maç takvimi

Danimarka'nın 2022 Dünya Kupası D Grubu'nda oynayacağı maçların programı şöyle:

22 Kasım Salı:

16.00 Danimarka-Tunus (Education City Stadı-Al Rayyan)

2 6 Kasım Cumartesi:

19.00 Fransa-Danimarka (Stat 974-Doha)

30 Kasım Çarşamba:

18.00 Avustralya-Danimarka (Al Janoub Stadı-Al Wakrah)

2022 FIFA Dünya Kupası'nda D Grubu: Tunus

Katar'ın ev sahipliği yapacağı 2022 FIFA Dünya Kupası'nda mücadele edecek Tunus Milli Futbol Takımı, 6. kez katılacağı organizasyonda ilk kez gruplarından çıkmayı hedefleyecek.

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Oynadığı müsabakalarda 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi yaşayan Afrika ekibi, B Grubu'nu 13 puanla lider tamamladı.

Üçüncü turda Mali ile karşılaşan Tunus, ilk maçta 1-0 mağlup ettiği rakibiyle rövanşta 0-0 berabere kaldı ve Katar 2022 bileti almayı başardı. Tunus'un 12 kez fileleri havalandırdığı ve 2 gol yediği eleme müsabakalarında aldığı sonuçlar ve puan durumu şöyle:

İkinci tur:

Tunus-Ekvator Ginesi: 3-0 Zambiya-Tunus: 0-2 Tunus-Moritanya: 3-0 Moritanya-Tunus: 0-0 Ekvator Ginesi-Tunus: 1-0 Tunus-Zambiya: 3-1

Üçüncü tur:

Mali-Tunus: 0-1

Tunus-Mali: 0-0

Tunus'un yıldız oyuncuları kim?

Tunus Milli Takımı'nın 2022 Katar'daki en önemli kozu, golcü oyuncu Wahbi Khazri olacak.

Khazri, milli takımda attığı 24 golle aktif oyuncular arasındaki en skorer isim olarak öne çıkıyor.

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Kasımpaşa'da forma giyen Mortadha Ben Ouanes'in de kadrosunda yer aldığı Tunus, orta sahada görev yapan Ellyes Skhiri ve Hannibal Mejbri gibi oyuncularla D Grubu'nda sürpriz yapmaya çalışacak.

Tunus Dünya Kupası geçmişi

Tunus Milli Takımı, FIFA Dünya Kupası'na 5 kez katıldı. Organizasyon tarihinde 15 maç yapan Tunus, bunlardan sadece 2'sini kazandı, 4'ünden beraberlikle, 9'undan mağlubiyetle ayrıldı.

Tunus, Dünya Kupası tarihi boyunca 13 gol attı, kalesinde 25 gol gördü.

Tunus, 1978, 1998, 2002, 2006 ve 2018'de katıldığı Dünya Kupası'nda grup aşamasını geçmeyi başaramadı.

Afrika temsilcisinin Dünya kupaları geçmişi şöyle:

1978 - Grup aşaması 1998 - Grup aşaması 2002 - Grup aşaması 2006 - Grup aşaması 2018 - Grup aşaması

Tunus Dünya Kupası Maç takvimi

Tunus'un 2022 FIFA Dünya Kupası D Grubu'nda oynayacağı maçların programı şöyle:

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22 Kasım Salı:

16.00 Danimarka-Tunus (Education City Stadı-Doha)

26 Kasım Cumartesi:

13.00 Tunus-Avustralya (Al Janoub Stadı-Al Wakrah)

30 Kasım Cumartesi:

18.00 Tunus-Fransa (Education City Stadı-Doha)