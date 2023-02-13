Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK), evleri depremde hasar gören Zorunlu Deprem Sigortası poliçesi sahiplerinin kuruma hasar bildirimi yapması ile ilgili bir zaman sınırlamasının bugüne kadar hiç uygulanmadığını ve uygulanmayacağını duyurdu. DASK'tan yapılan açıklamada, evleri depremde hasar gören Zorunlu Deprem Sigortası poliçesi sahiplerinin hasar bildirimine ilişkin bir süre sınırlamasının olmadığı bildirildi.

Açıklamada, genel şartlarda her ne kadar "Rizikonun gerçekleştiğini öğrendiği tarihten itibaren en geç 15 iş günü içinde DASK'a bildirme yükümlülüğü" olsa da kurumun sigortalıların haberdar olma zamanını tam olarak tespit edemeyeceğinden ilgili maddeyi sigortalı lehine değerlendirdiğini kaydedildi.

Sigortalıların herhangi bir sınırlama olmaksızın hasar bildiriminde bulunabileceği aktarılan açıklamada, DASK'ın, önceki depremlerde olduğu gibi bu afette de yıkıldığı tespit edilmiş binalarda sigortalı ihbarını dahi beklemeksizin hasar ödemelerini gerçekleştirdiği vurgulandı.

DASK'ta teminat ve prim miktarı nasıl belirleniyor?

Açıklamada, DASK'ın, herkes için primlerini ödenebilir seviyede tutmayı amaçladığı belirtilerek, şunlar kaydedildi: "Sigorta sistemlerinde ödenen primler, poliçe karşılığında sağlanan teminatların bir oranıdır. Dolayısıyla teminat miktarı arttıkça prim miktarı artmaktadır. Teminatların tüm konutları kapsayacak bir seviyeye çıkarılması reel prim artışına ek olarak reasürans maliyetlerini de ciddi oranda artıracağı için vatandaşların tamamının yüksek prim ödemesini zorunlu kılacaktır. Zorunlu Deprem Sigortası, zorunlu bir sigorta olması sebebiyle primlerin ödenebilir bir seviyede tutulması amaçlanmaktadır. Daha fazla teminat almak isteyen vatandaşlarımız, kendi istekleriyle sigorta şirketlerinden herhangi bir sınırlama olmaksızın DASK'ın üzerine ihtiyari sigorta yaptırabilmektedir."

DASK için nereye başvurulur?

Zorunlu Deprem Sigortası yani DASK poliçesi yaptırmak oldukça kolay. Evinizi dolayısı ile ailenizi güvence altına almak için yapmak istediğiniz DASK sigortası için en yakın sigorta acentesine veya banka şubesine giderek sigortalarını gerekli belgelerle yapabilirler. Konut ve kimlik bilgilerini beyan eden herkes DASK yaptırabiliyor. E devlet üzerinden de başvuru sorgulaması yapılabilmekte.

Deprem sigortası için ne isteniyor?

DASK (Doğal Afet Sigortaları Kurumu) resmi sitesinde https://www.dask.gov.tr/ DASK için gerekli belgeler şu şekilde belirtilmiştir. Zorunlu Deprem Sigortası yaptırmanız için gerekli bilgi ve belgeler şunlardır:

Sigortalının:

-Adı

-Adresi

-Telefonu

-Cep Telefonu

-T.C. Kimlik Numarası

-Vergi Kimlik Numarası (Tüzel Kişiler için)

Sigortalanacak Binanın:

-Açık Adresi

-Tapu Bilgileri

-İnşa Yılı

-Yapı Tarzı

-Toplam Kat Sayısı

-Hasar Durumu

Meskenin (Dairenin):

-Brüt Yüzölçümü (m2)

-Kullanım Şekli

Hatırlatmak isteriz ki, Zorunlu Deprem Sigortası tümüyle beyan esasına dayanır. Yanlış beyandan doğabilecek maddi kayıplar, sigortalının sorumluluğundadır.

DASK ücretleri her yerde aynı mı?

Deprem riski taşıyan bölgelere göre değişiklik gösteren DASK sigortası primi, yüksek riskli bölgeler de daha fazla iken, düşük riskli bölgelerde daha azdır.

DASK ücreti nasıl belirleniyor?

DASK ücretleri Zorunlu Deprem Sigortası Tarife ve Talimat Tebliği’yle Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından belirleniyor.

DASK ücreti ne kadar?

Sigorta bedelinin (teminat tutarı) hesaplamasında kullanılan ve yapı tarzına göre tespit edilen metrekare birim maliyetleri, 25 Kasım 2022 tarihi itibari ile şöyledir:

Betonarme: 3.016 TL

Diğer: 2.080 TL



