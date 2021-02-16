DASK Nedir, Neleri Kapsar? DASK Fiyatları Ne Kadardır?

DASK nedir, DASK başvurusu nasıl yapılır? Halk arasında sıkça duyduğumuz DASK, afet sonrası normal hayata dönmeyi kolaylaştıran bir sistemdir. Yıkılan ya da hasar alan evin deprem sigortası tarafından karşılanmasını kapsayan yerler şunlardır:



• Temeller ve ana duvarlar

• Birbirinden bağımsız duvarları ayıran ortak duvarlar

• Bahçe ve istinat duvarları

• Tavan, taban, koridorlar ve merdivenler

• Çatı, baca ve asansörler

Deprem sigortası tarafından karşılanmayan yerler ya da durumlar:

• Enkaz kaldırma maliyeti

• Kira

• Vefat ve yaralanmalar

• Taşınır mal maliyetleri

• Manevi yıpranmalar

• Depremden bağımsız, binanın kendisinden kaynaklı hasarlar

• Mali sorumluluklar

• İşyeri masrafları ve alternatif ikametgâh hizmeti

• Kar kaybı ve iş durması

Zorunlu deprem sigortası sadece deprem ve deprem sonucunda oluşan hasarları kapsadığı için bu gibi zararları karşılamamaktadır.

“Deprem geçecek, hayat devam edecek…” sloganıyla hareket eden DASK, uygun fiyata ödeme sunmaktadır. Ocak 2021 tarihi itibari ile tüm yapılar için belirlenen minimum sabit tutar 268 bin TL’dir. Her bütçeye uygun prim ödemeleri de sunulmaktadır. Bu sayede devlet ve sigorta güvencesiyle yapılan deprem sigortası olası bir deprem sonucu oluşabilecek sorunlara karşı evi güvence altına alacaktır.

DASK Başvurusu Nasıl Yapılır?

DASK başvurusu, sigorta şirketleri ve bankalar tarafından yapılmaktadır. Başvuru yapmadan önce gerekli evrakların eksiksiz ve doğru hazırlanıp beyan edilmesi ile başvuru gerçekleşmiş olur gerekmektedir. Böylece başvuru sırasında kolaylık sağlayacaktır.

DASK Sigortası İçin Gerekli Evraklar Nelerdir?

DASK sigortası yaptırmak için gerekli evraklar sigorta yaptıracak kişinin yani sigortalının kimlik bilgisi ve konut bilgisi gerekmektedir.

Gerekli olan kimlik bilgileri:

• Ad Soyad

• Telefon Numarası

• T.C. Kimlik Numarası

• Vergi Kimlik Numarası

Vergi kimlik numarası sadece tüzel kişiler tarafından verilmektedir.

Sigortalanacak konut için gerekli bilgiler:

• Tabu bilgisi

• Binanın bulunduğu yerin açık adresi

• İnşa edilen yıl

• Kat sayısı

• Yapı Tarzı

• Hasar Durumu

Sigortalanacak ev daire ise bu evraklara ek olarak:

• Brüt yüz ölçümü

• Kullanım şeklinin doğru bir şekilde beyan edilmesi gerekmektedir.

DASK yanlış verilen beyanlardan sigortalının kendisini sorumlu tutmaktadır.

DASK Sigortası Nasıl Hesaplanır?

DASK sigortası hesaplamak oldukça kolaydır. İnternet sitesi üzerinden konut bilgileri girilerek hesaplama kolaylığı sunulmaktadır. Hem sigorta bedelini hem de ödenecek prim miktarını hesaplamak mümkündür. Tarife fiyatı üzerinden hesaplanan teminat tutarı her konut için sabit fiyattır.

Zorunlu deprem sigortası bedelini etkileyen üç husus bulunmaktadır. Bunlar:

• Binanın risk bölgesinde bulunup bulunmadığı

• Yapı tarzı (betonarme/Yığma Kagir/Diğer)

• İnşa edilen yıl

Bu üç faktöre bakılarak prim tutarı ve sigorta bedeli hesaplanmaktadır.

Sigorta şirketi ya da banka şubelerine giderek de sigorta bedeli ve prim tutarını hesaplatmak, sigorta DASK poliçesini oluşturmak mümkündür.

DASK Poliçesi Nasıl Sorgulanır?

DASK poliçesi sorgulamak için birkaç bilgiye gerek vardır.

• Ad soyad ve DASK poliçesi numarası

• T.C. kimlik, DASK poliçesi numarası

• T.C. kimlik, il, ilçe

• Unvan, DASK poliçesi numarası

• Vergi numarası, DASK poliçesi

• Vergi numarası, il, ilçe

• Pasaport numarası, DASK poliçe numarası

• Pasaport numarası, il, ilçe

• Yabancı kimlik numarası, DASK poliçe numarası

• Yabancı kimlik numarası, il, ilçe

• Adres kodu, T.C. kimlik

• Adres kodu, vergi numarası

• Adres kodu, yabancı kimlik numarası

Bu sorgulama tiplerine göre internet sitesi üzerinden ya da ALO 125 destek hattından DASK poliçesi sorgulanmaktadır.

E-Devlet üzerinden de DASK poliçesi sorgulamak mümkündür. Kimlik numarası ve şifre ile giriş sağlayarak DASK poliçe sorgulama kısmından poliçeye ulaşılmaktadır.