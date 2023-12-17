Defne yaprağı

nı yakın ve biraz bekleyin bakın neler oluyor mucize gibi bir şey ortaya çıkıyor. Defne yaprağı, doğal bir bitkidir ve birçok faydası vardır. Defne yaprağının tadı, baharatlı ve acıdır. Koku olarak ise çam ağacını andırır.

Defne yaprağı