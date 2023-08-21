Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu (DEHB), dünyada çocukluk çağında en yaygın görülen nöropsikiyatrik gelişim bozukluklarından biridir. Dikkat eksikliği, hiperaktivite ve dürtüsellik gibi belirtilerle ortaya çıkan DEHB, genel olarak yaygınlığı erkek çocuklarda kız çocuklara göre daha yüksektir. Peki, DEHB tedavi yöntemleri nelerdir? İşte detaylar.

DEHB NEDİR?

Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu (DEHB) beyindeki bazı kimyasal maddelerin işleyişindeki farklılıklar nedeniyle oluşan bir nörogelişimsel bozukluktur. DEHB olan çocukların dikkat süreleri kısa ve odaklanma güçleri düşük olduğu için hiperaktivite belirtileri de gösterirler. DEHB hastalığı belirtileri günlük yaşamı ciddi derecede etkilediği için bir uzman tarafından yardım alınması gerekir.

DEHB NEDEN OLUR?

Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğunun (DEHB) nedeni tam olarak bilinmemekle birlikte, çevresel, genetik ve nörolojik faktörlerin bir araya gelmesi ile oluştuğu düşünülür. Bu faktörler beyindeki kimyasal maddelerin işleyişindeki farklılıklara ve beyindeki sinir ağlarındaki değişikliklere yol açarak DEHB semptomlarına neden olabilir. Genetik özellikler DEHB gelişimi için önemli bir risk faktörüdür. Ebeveynlerinden biri DEHB olan çocukların bu hastalığa yakalanma riski daha yüksektir. Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğa neden olan faktörler şöyle listelenebilir:

> Düşük doğum ağırlığı

> Olumsuz ekonomik şartlar

> Çocukluk döneminde beyin hasarı

> Gebelikte annenin sigara içmesi

> Gebelikte annenin uyuşturucu kullanması

> Gebelik sırasında maruz kalınan toksinler

> Annenin gebelikte bazı ilaçları kullanması

> Beyinde bazı kimyasal maddelerin (dopamin, norepinefrin ve serotonin gibi) düzgün işlev göstermemesi

> Beyindeki sinir ağları arasındaki sinyal iletiminin bozulması

DEHB BELİRTİLERİ NELER?

DEHB belirtileri dikkat eksikliği, hiperaktivite ve dürtüsellik olmak üzere 3 ana kategoride toplanabilir. Görülebilen semptomlar, yaş, cinsiyet ve bireysel özelliklere göre değişmekle birlikte genelde 12 yaşından önce başlar ve günlük hayatı ciddi derecede etkiler. Bazı yaygın DEHB belirtileri arasında şunlar yer alır:

Dikkat Eksikliği İle İlişkili Belirtiler:

> Kolayca dikkatin dağılması

> Görevleri tamamlamakta zorlanmak

> Detayları gözden kaçırmak

> İşleri düzenlemede ve sırayla yapmakta güçlük

> İşleri başlatmada veya bitirmede zorlanmak

> Dinleme konusunda güçlük

> Bir işi bitirmeden diğer işlere geçmek

Hiperaktivite İle İlişkili Belirtiler:

> Fazla hareketli olmak

> Sessizce durmakta zorlanmak

> Sabırsız olmak

> Dik oturmada zorlanmak

> Hareket etmeden uzun süre kalamamak

> Gereksiz yere konuşmak

> Sürekli olarak el veya ayaklarını oynatmak

> Koşma veya tırmanmaya eğilimli olmak

> Dürtüsellik İle İlişkili Belirtiler:

> Bekleme sırasında zorlanmak

> Başkalarının sözünü kesmek ve düşünmeden konuşmak

> Davranışlarının sonuçlarını düşünmeden hareket etmek

> Tehlikeli durumlarda risk alma eğiliminde olmak

> İlişkilerde sıkça sorun yaşamak

DEHB NASIL TEDAVİ EDİLİR?

DEHB tedavisi, kişinin semptomlarına, yaşına, genel sağlık durumuna ve bazı diğer faktörlere bağlı olarak değişebilir. Tedavi genellikle bir multidisipliner yaklaşım gerektirdiği için birden fazla tedavi yönteminin bir arada kullanılması tercih edilir. Bu tedavi ve destek yönleri şunlardır:

İlaç tedavisi: DEHB semptomlarını hafifletmek için genellikle ilk olarak reçeteli ilaçlar kullanılır. Bu ilaçlar dikkat eksikliği ve hiperaktiviteyi kontrol altına almak için tercih edilen stimülanlar (uyarıcı) ve non-stimülan ilaçlar olabilir.

Psikoterapi: Psikoterapi DEHB semptomları ile başa çıkılabilmesi için ilaç tedavisine ek olarak uygulanır. Bireysel terapi, aile terapisi veya grup terapisi gibi farklı türlerde tedavi uygulanarak çocuk ve yetişkin hastaların kendini daha iyi hissetmesi sağlanabilir. Bu terapiler semptomların yönetimi, stres ile başa çıkma becerileri, zaman yönetimi ve takım çalışması disiplini gibi konularda yardımcı olabilir.

Eğitim ve öğretim: DEHB'li bireyler için özel eğitim ve öğretim programları oluşturulması eğitim hayatlarında başarıyı yakalamalarına yardımcı olabilir. Okulda öğretmenler ve arkadaşları tarafından desteklenmeleri, farklı öğretim stratejileri uygulanması ve gelişimlerinin düzenli şekilde takip edilmesi, eğitim ve öğretim süreçlerini olumlu etkiler.

Yaşam tarzı değişiklikleri: Sağlıklı bir yaşam tarzı da DEHB semptomlarını kontrol etmede yardımcı olan etkenlerden biridir. Fiziksel aktivite, düzenli uyku, sağlıklı beslenme, stres yönetimi, meditasyon veya yoga içeren yaşam tarzının benimsenmesi DEHB semptomlarını azaltmaya yardımcı olur.

DEHB tedavisine erken başlamak, semptomların ilerlemesini önlemek ve kişinin yaşam kalitesini artırmak için önemlidir.







