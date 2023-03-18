nin ne zaman olduğu araştırılıyor. Her sene evlerimize feyzi ve bereketi çok büyük bir misafir olarak gelen Ramazan ayı ile birlikte gönüller ferahlar, ruhlar yeniden canlanır.

nin ne zaman olduğu araştırılıyor. Her sene evlerimize feyzi ve bereketi çok büyük bir misafir olarak gelen Ramazan ayı ile birlikte gönüller ferahlar, ruhlar yeniden canlanır.

Oruç kefareti, Ramazan orucunun, mazeretsiz olarak bozulması sebebi ile bir ceza olarak, Ramazan dışında peş peşe iki kamerî ay veya altmış gün oruç tutmak demektir. Meşru bir mazeret bulunmaksızın yemek, içmek, cinsel ilişkide bulunmak ya da bu anlama gelecek fiillerden birini yapmakla oruç bozulur ve bozulan orucun kaza edilmesi gerekir. Eğer bu şekilde bozulan oruç Ramazan orucu ise, ayrıca kefaret orucu tutmak gerekir. Oruç kefaretini oruç tutma yolu ile ödemeye sağlığı elvermeyen kimse, 60 fakiri bir gün ya da bir fakiri 60 gün doyurur. Âdet hâlinde bulunan kadınlar, bu günlerinde kefaret oruçlarına ara verirler. Bu durumlarından çıkar çıkmaz ara vermeden kefaret orucuna devam ederek 60 günü tamamlarlar.