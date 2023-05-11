Denizli Pamukkale Seçim Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?

14 Mayıs 2023 Pazar günü oy verme işlemi saat 08.00'de başlayıp saat 17.00'de sona erecek. Seçim günü bütün yayınlar, saat 21.00’den sonra serbest olacak, ancak YSK tarafından gerek görülmesi halinde saat 21.00’den önce de yayınların serbest bırakılmasına karar verilebilecek.

Denizli Pamukkale Hakkında: Nüfus, Coğrafi ve Tarihi

Denizli ilinin önemli ilçelerinden biri olan Pamukkale, tarihi kalıntıları, doğal güzellikleri ve turizm potansiyeliyle ünlü bir bölgedir. Pamukkale ilçesi, Denizli şehir merkezine 20 km uzaklıkta yer alır. Tarihi kalıntıları, termal turizm alanları, doğal güzellikleri ve coğrafi konumu ile ünlü olan Pamukkale, aynı zamanda UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer almaktadır.

Pamukkale'nin tarihi, antik kent Hierapolis ile başlar. Hierapolis, antik çağda Frigya bölgesinde yer alan önemli bir şehirdi. Bugün Hierapolis antik kenti, Pamukkale'ye gelen turistlerin en çok ziyaret ettiği yerlerden biridir. Antik kentte, Roma dönemine ait tiyatro, antik havuzlar ve birçok kalıntı yer almaktadır.

Pamukkale'nin coğrafi konumu oldukça önemlidir. İlçe, Denizli Ovası'nın güneydoğu kesiminde yer alır. Güneyinde ise yine tarihi bir kent olan Laodikeia antik kenti yer almaktadır. İlçenin doğal güzellikleri arasında ise Pamukkale travertenleri, Karahayıt Kaplıcası, Kaklık Mağarası, ve Çamlık Milli Parkı gibi yerler sayılabilir.

Pamukkale ilçesi, 33 mahalleden oluşmaktadır. Bunlar sırasıyla; Adalı, Akarca, Akhan, Armutalan, Çamköy, Çardak, Çınar, Değirmenli, Gökpınar, Gümüşler, Güney, Güneykent, Hacıeyüplü, Hatipler, Hüseyinler, Karakurt, Karşıyaka, Kocabaylar, Kocadayı, Köseler, Küçükdere, Lise, Meşelik, Okullar, Ovacık, Özlüce, Saraylar, Seyitler, Şamlı, Taşkent, Üçler, Yenice ve Yeniköy'dür.

Pamukkale ilçesinin nüfusu 2021 yılı verilerine göre yaklaşık 101.800'dir. İlçe nüfusu, turizm potansiyeli nedeniyle yaz aylarında artış göstermektedir. Ayrıca, Pamukkale Üniversitesi'nin de bulunması nedeniyle genç nüfus oranı oldukça yüksektir.

Oy Nasıl Kullanılır?

1- Sandığa gitmeden önce nerede oy kullanacağınızı öğrenin, oy kullanma saatlerine dikkat edin:

Vatandaşlar ilk olarak nerede ve hangi sandıkta oy kullanacağını öğrenecek. Bu bilgileri içeren seçmen bilgi kağıdı eline ulaşmayanlar, YSK'nın internet sitesinden, e-Devlet kapısından veya Seçmen Sorgulama mobil uygulamasından oy kullanacağı yer ve sandık numarasını öğrenebilecek. Seçmen bilgi kağıdının getirilmesi zorunlu olmayacak.

Tüm yurtta oy verme saatleri 08.00-17.00 olarak uygulanacak. Oy vermenin bitiş saati geldiği halde sandık başında oylarını vermek üzere bekleyen seçmenler varsa, sandık kurulu başkanı seçmenleri saydıktan ve kimliklerini aldıktan sonra sırayla oylarını kullanmalarına izin verecek. Saat 17.00'den sonra gelen seçmen oy kullanamayacak.

2- Üzerinde T.C. kimlik numarası olan kimlik belgenizi unutmayın:

Sandık başına gelen seçmen, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasını taşıyan nüfus cüzdanı, resmi dairelerce verilen soğuk damgalı kimlik kartı, pasaport, evlenme cüzdanı, askerlik belgesi, sürücü belgesi, hakim ve savcılar ile yüksek yargı organı mensuplarına verilen mesleki kimlik kartı, avukat, noter ve askeri kimlik kartı gibi, "kimliğini tereddütsüz ortaya koyan" resimli, resmi nitelikteki belgelerden birini başkana verecek ve seçmen sıra numarasını söyleyecek. Bu belgelerden birini vermeyen seçmen oy kullanamayacak.

3- Cep telefonuyla kabine girmeyin:

Cep telefonu, fotoğraf veya film makinesi gibi görüntü kaydedici veya haberleşme sağlayıcı cihazlarla oy verme yerine girilmesi yasak olacak. Bu tür cihazların oy verme işlemi bittikten sonra iade edilmek üzere sandık kuruluna bırakılması gerekecek.

4- Oy pusulasına mühür dışında işaret koymayın:

Seçmenler, birleşik oy pusulalarında tercih ettiği cumhurbaşkanı adayı, siyasi parti, ittifak veya bağımsız aday için ayrılan bölümden dışarı taşırmadan "TERCİH" veya "EVET" mührünü basarak oyunu kullanacak. Oyun geçerli sayılması için "TERCİH" veya "EVET" mührü dışında oy pusulalarının herhangi bir yerine imza atılmaması, işaret konulmaması gerekecek. Zarfa pusulalar dışında bir şey konulmayacak. Yanlış oy kullandığını düşünen ve yeni pusula isteyen seçmene yenisi verilmeyecek.

5 - Pusulaları tek zarfa koyun:

Seçmene, cumhurbaşkanı seçimi ve milletvekili genel seçimi için iki ayrı oy pusulası verilecek. Tüm oy pusulaları tek zarfa konulacak.

6- Oy kullandıktan sonra imza atmayı unutmayın:

Seçmen, zarfı sandığa attıktan sonra sandık seçmen listesinde adının bulunduğu yerin karşısına imza atacak.

SEÇİMDE KİMLER OY KULLANAMAZ?

18 yaşı doldurmayan kişiler,

Mahkeme kararı ile kesinleştirilmiş şekilde kısıtı buluna kişiler,

Silah altındaki kıta çavuşları, onbaşı ve erleri oy kullanması yasaktır. Bazı durumlarda çeşitli nedenlerle izin alıp evinde olan silah altındaki kişiler de oy kullanamaz.

Asker olmak için askeri okullarda eğitim alan öğrenciler,

Ceza infaz kurumlarında bulunan hüküm giymiş kişiler de oy kullanamaz.

SEÇİM NEDİR?

Seçim, kendilerine memuriyet, temsil yetkisi veya bir vekalet verilecek, kanuni şartlara uygun kişilerin, bir kısım veya bütün vatandaşlar tarafından tercih ve tespit edilmesi işlemi. Toplu bir iradenin birden fazla aday arasında tercihte bulunması.

SEÇİM GÖREVİ NEDİR?

Seçimlerin başlamasından bitimine kadar, seçimin düzen içinde yönetimi ve dürüstlüğüyle ilgili bütün işlemleri yapmak veya yaptırmak, seçim süresince ve seçimden sonra seçim konularıyla ilgili bütün yolsuzlukları, şikâyet ve itirazları incelemek ve kesin olarak karara bağlamak.

TÜRKİYE'DE SEÇİM BARAJI YÜZDE KAÇ?

Türkiye’de 12 Eylül 1980 askerî darbesinden sonra seçim barajı (10 Haziran 1983 tarihli 2839 sayılı kanunla) %10 seviyesine yükseltilmiştir. Seçimlerde yüzde 10 olarak uygulanan ülke seçim barajı 31 Mart 2022 tarihinde yüzde 7'ye indirilmiştir.











