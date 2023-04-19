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Denizli seçim sonuçları: Cumhurbaşkanı, milletvekili ve yerel seçim sonucu oy oranları

Denizli seçim sonuçları, Türkiye 14 Mayıs Genel Seçim ve Cumhurbaşkanı seçim sonuçları dahilinde açıklanacak. 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimi ve milletvekili genel seçimleri için geri sayım sürüyor. Cumhurbaşkanlığı seçim sonucu, milletvekili anlık sonuçları ile Türkiye geneli seçim sonuçları Yenişafak seçim sayfasında yer alacak. Denizli, Meclis’e 8 milletvekili göndermektedir. Peki Denizli Cumhurbaşkanlığı seçim sonucu ne oldu? Denizli milletvekili seçim sonuçları hangi parti ne kadar oy aldı, Denizli Büyükşehir Belediyesi kimde, hangi partide? İşte Denizli seçim sonuçlarına ilişkin detaylar.

13:19 . 19/04/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Denizli seçim sonuçları

Denizli seçim sonuçları

na ilişkin haberin detayları yoğun olarak araştırılıyor. Yüksek Seçim Kurulu tarafından duyurulan seçim takvimi işlemeye devam ediyor. YSK Başkanı Ahmet Yener yaptığı bilgilendirmede
ile milletvekili genel seçimlerinde oy kullanacak seçmen sayısının yurt içerisinde 60 milyon 843, toplamda ise 64 milyon 113 bin 941 olduğunu duyurdu. Siyasi partiler de milletvekili seçim listelerini teslim etti.
14 Mayıs Pazar günü gerçekleştirilecek. İşte Denizli seçim sonuçlarına ilişkin haberin detayları.

Denizli AK Parti milletvekili adayları (14 Mayıs 2023)

1- Cahit Özkan

2- Şahin Tin

3- Nilgün Ök

4- Ekrem Başer

5- Osman Yüceliş

6- Birtan Şahan

7- Feride Kabadayılar

Denizli CHP milletvekili adayları

1.Gülizar Biçer Karaca

2.Şeref Arpacı

3.Sema Silkin Ün

4.Adil Demir

5.Sedat Demirci

6. İlhan Özcan

7.Ayşe Hazer

Denizli İYİ Parti milletvekili adayları

1- Yasin Öztürk

2- İbrahim Şenel

3- Kadir Tatık

4- Şebnem Bababalım Yağcı

5- Uğur Çizmecioğlu

6- Veysel Karaçor

7- Nazlı Yaşatürk

MHP Denizli milletvekili adayları

1 FERUDUN ÜNAL

2 YUSUF GARİP

3 EBRU LEMAN KALKAN

4 EMRE ERDOĞAN

5 MEHMET ALTINTAŞ

6 RAŞİT ÖZDEMİR

7 HÜSEYİN YÜKLET

Yeşil Son Parti Denizli milletvekili adayları

Abdullah Koç

Şenol Akyol

Mahide Öztürk

Murat Engiz

Songül Akkoyun

Elif Kavili

Havva Meşe

Memleket Partisi Denizli milletvekili adayları

1- Erhan Derici

2- Osman Uluköy

3- Doğan Erol

4- Hüseyin Harun Ökek

5- Hakan Karapınar

6- Mehmet Doğukan Yaldız

7- Deniz Karol

Yeniden Refah Partisi Denizli milletvekili adayları

  1. AZİZ KALAYCI
  2. İDRİS OKTAY
  3. BAYRAM ALİ GEDİK
  4. MELAHAT BERK
  5. FERİT ÇETİN
  6. UĞUR KARAKAYA
  7. OSMAN KAÇAR

Zafer Partisi Denizli milletvekili adayları

  1. Neşet Doğan
  2. Haan Kıratik
  3. Furkan Tokmakçıoğlu
  4. Hasan Hüseyin Halastar
  5. Osman Tercan
  6. Mesut Dinç
  7. Serhat Önal

2023 seçimleri Denizli seçim sonuçları

14 Mayıs 2023 Denizli cumhurbaşkanı ve milletvekili seçim sonuçları bu sayfada yer alacaktır.

Denizli Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları (2018)

na göre, Erdoğan oyların yüzde 47.8’ini alırken, Muharrem İnce Denizli Cumhurbaşkanı seçim sonucuna göre oyların yüzde 35.4’ünü aldı. Meral Akşener ise oyların yüzde 13.8’ini, Selahattin Demirtaş oyların yüze 2,1, Temel Karamollaoğlu da oyların yüzde 0,5’ini aldı.

Denizli milletvekili genel seçim sonuçları (2018)

: Cumhur İttifakı Eskişehir oy oranı % 50 olurken, AK Parti 4 milletvekili çıkardı. Denizli’de Millet İttifakı ise oyların yüzde 45,4’ünü aldı ve CHP 3, İYİ Parti 1 milletvekili çıkardı.

Denizli’de hangi parti ne kadar oy aldı? Denizli’de hangi parti kazandı?

  1. AK Parti % 40,7
  2. CHP % 28,1
  3. İYİ Parti % 16,5
  4. MHP % 9,2
  5. HDP % 4

Denizli yerel seçim sonuçları (2019 belediye seçim sonuçları)

: AK Parti’nin Denizli Büyükşehir Belediye başkan adayı Osman Zolan oyların % 50,56’sını alırken, İYİ Parti adayı Ümit Bahtiyar ise oyların % 43,91’ini aldı.

Denizli İl Genel Meclisi seçim sonuçları (2019)

  1. AK Parti % 46,43
  2. CHP % 39,92
  3. İYİ Parti % 5,15
  4. MHP % 1,93
  5. DP % 1,76
  6. BBP % 1,31

Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları - 24 Haziran 2018

Milletvekili Seçim Sonuçları 24 Haziran 2014 Türkiye Geneli Sonuçları

AK Parti'nin masasındaki son anket sonuçları canlı yayında açıklandı: İşte en güncel seçim anket sonuçları
AK Parti'nin masasındaki son anket sonuçları canlı yayında açıklandı: İşte en güncel seçim anket sonuçları

14 Mayıs 2023 seçimleri için takvim işliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce ve Sinan Oğan cumhurbaşkanlığı için yarışacak. DEVA, Gelecek, Saadet ve Demokrat Parti seçime CHP listesinden girecek. Seçime sayılı günler kala son anket sonuçları da ardı ardına geliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Anketlere göre hem başkanlık hem Meclis seçimlerinde açık ara öndeyiz" dedi. Genar ve Areda Survey son seçim anketini paylaştı. Erdoğan ilk turda kazanıyor. Peki AK Parti'nin oy oranı yüzde kaç? Erdoğan’ın oy oran nedir? Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı ne kadar oy alıyor? İşte AK Parti’nin yaptırdığı anket sonuçları.

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