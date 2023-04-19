Denizli seçim sonuçları
Denizli AK Parti milletvekili adayları (14 Mayıs 2023)
1- Cahit Özkan
2- Şahin Tin
3- Nilgün Ök
4- Ekrem Başer
5- Osman Yüceliş
6- Birtan Şahan
7- Feride Kabadayılar
Denizli CHP milletvekili adayları
1.Gülizar Biçer Karaca
2.Şeref Arpacı
3.Sema Silkin Ün
4.Adil Demir
5.Sedat Demirci
6. İlhan Özcan
7.Ayşe Hazer
Denizli İYİ Parti milletvekili adayları
1- Yasin Öztürk
2- İbrahim Şenel
3- Kadir Tatık
4- Şebnem Bababalım Yağcı
5- Uğur Çizmecioğlu
6- Veysel Karaçor
7- Nazlı Yaşatürk
MHP Denizli milletvekili adayları
1 FERUDUN ÜNAL
2 YUSUF GARİP
3 EBRU LEMAN KALKAN
4 EMRE ERDOĞAN
5 MEHMET ALTINTAŞ
6 RAŞİT ÖZDEMİR
7 HÜSEYİN YÜKLET
Yeşil Son Parti Denizli milletvekili adayları
Abdullah Koç
Şenol Akyol
Mahide Öztürk
Murat Engiz
Songül Akkoyun
Elif Kavili
Havva Meşe
Memleket Partisi Denizli milletvekili adayları
1- Erhan Derici
2- Osman Uluköy
3- Doğan Erol
4- Hüseyin Harun Ökek
5- Hakan Karapınar
6- Mehmet Doğukan Yaldız
7- Deniz Karol
Yeniden Refah Partisi Denizli milletvekili adayları
- AZİZ KALAYCI
- İDRİS OKTAY
- BAYRAM ALİ GEDİK
- MELAHAT BERK
- FERİT ÇETİN
- UĞUR KARAKAYA
- OSMAN KAÇAR
Zafer Partisi Denizli milletvekili adayları
- Neşet Doğan
- Haan Kıratik
- Furkan Tokmakçıoğlu
- Hasan Hüseyin Halastar
- Osman Tercan
- Mesut Dinç
- Serhat Önal
2023 seçimleri Denizli seçim sonuçları
14 Mayıs 2023 Denizli cumhurbaşkanı ve milletvekili seçim sonuçları bu sayfada yer alacaktır.
Denizli Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları (2018)
Denizli milletvekili genel seçim sonuçları (2018)
Denizli’de hangi parti ne kadar oy aldı? Denizli’de hangi parti kazandı?
- AK Parti % 40,7
- CHP % 28,1
- İYİ Parti % 16,5
- MHP % 9,2
- HDP % 4
Denizli yerel seçim sonuçları (2019 belediye seçim sonuçları)
Denizli İl Genel Meclisi seçim sonuçları (2019)
- AK Parti % 46,43
- CHP % 39,92
- İYİ Parti % 5,15
- MHP % 1,93
- DP % 1,76
- BBP % 1,31