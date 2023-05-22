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Denizli seçim sonuçları 2023: Cumhurbaşkanı, milletvekili seçim sonucu oy oranları

Denizli 2. tur seçim sonuçları için geri sayım sürüyor. 14 Mayıs'ta yapılan seçimlerde, adaylardan birinin yeterli salt çoğunluğu yakalayamaması nedeniyle cumhurbaşkanlığı seçimi 2. tura kaldı. 64 milyon 145 bin 504 kayıtlı seçmen 28 Mayıs 2023 Pazar günü Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimi için sandık başına gidiyor. Denizli’de 795.283 seçmen bulunuyor. 14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçiminde Denizli’de Kemal Kılıçdaroğlu % 48.4, Recep Tayyip Erdoğan % 43,9 oy aldı. 28 Mayıs 2023 Denizli ikinci tur cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları ile canlı Erdoğan oy oranı ve Kılıçdaroğlu oy oranı anbean yine Yeni Şafak'ta yer alacak.

13:34 . 22/05/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Denizli seçim sonuçları

Denizli seçim sonuçları

için nefesler tutuldu. 28 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçim sonuçları için geri sayım sürüyor. Türkiye 14 Mayıs’ta Cumhurbaşkanlığı ve 28. dönem milletvekili genel seçimleri için sandık başına gitti. Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) açıkladığı kesin sonuçlara göre seçime katılan adaylardan Cumhur İttifakı adayı Cumhurbaşkanı
yüzde 49,5, Millet İttifakı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu oy oranı yüzde 44,89 oy aldı. Adaylardan hiçbiri cumhurbaşkanı seçilebilmek için yeterli oyu alamadı ve seçim ikinci tura kaldı. Türkiye 28 Mayıs'ta yeniden sandık başına gidecek.

Denizli Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçim sonuçları yenişafak seçim sayfasında

28 Mayıs 2023 Pazar günü
, ilçe ilçe sandık sonuçları, Erdoğan ve Kılıçdaroğlu’nun oy oranları belli olacak. Açılan son sandık sonuçlarına göre; Denizli’de Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan'ın oy oranı ile Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu oy oranları, anlık sandık sonuçları, oyların yüzdelik dilimleri ile
Denizli 2. tur seçiminde kim önde
, seçimin kazananı kim olduğu 14 Mayıs seçiminde olduğu gibi yeni yenişafak seçim sayfasında öğrenilecek.

28 Mayıs Denizli Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçim sonuçları Erdoğan ve Kılıçdaroğlu oy oranlar

için oy verme işlemi sabah saat 08.00'de başlayacak ve 17.00'de sona erecek. YSK yayın yasağını kaldırmasıyla birlikte Cumhurbaşkanlığı 2. tur Denizli seçim sonuçları Erdoğan ve Kılıçdaroğlu oy oranları Canlı olarak Yeni Şafak seçim sayfasında yer alacak.

14 Mayıs Denizli 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimi sonuçları

Denizli 2023 Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarına göre % 48.4 oranında Millet İttifakı adayı 63.3 Kemal Kılıçdaroğlu oy alırken Denizli Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarında Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan % 43,9 oranında oy aldı. ATA İttifakı adayı Sinan Oğan Denizli’de aldığı oy oranı ise % 7.1 oldu.

14 Mayıs Denizli milletvekili seçim sonuçları 2023

Denizli 2023 milletvekili genel seçim sonuçlarına göre AK Parti oyların % 34’ünü alırken CHP % 31.9 oranında oya sahip oldu. Denizli’de İYİ Parti % 14.1, MHP % 8.5, MHP % 5.4, Yeşil Sol Parti % 2.6, Zafer Partisi % 2.6 oranında oy aldı.

Denizli’de kazanan milletvekilleri kim oldu?

14 Mayıs milletvekili seçimlerinde Denizli'de partilerin milletvekili adayları şunlar olmuştu:

Denizli AK Parti milletvekili adayları (14 Mayıs 2023)

1- Cahit Özkan

2- Şahin Tin

3- Nilgün Ök

4- Ekrem Başer

5- Osman Yüceliş

6- Birtan Şahan

7- Feride Kabadayılar

Denizli CHP milletvekili adayları

1.Gülizar Biçer Karaca

2.Şeref Arpacı

3.Sema Silkin Ün

4.Adil Demir

5.Sedat Demirci

6. İlhan Özcan

7.Ayşe Hazer

Denizli İYİ Parti milletvekili adayları

1- Yasin Öztürk

2- İbrahim Şenel

3- Kadir Tatık

4- Şebnem Bababalım Yağcı

5- Uğur Çizmecioğlu

6- Veysel Karaçor

7- Nazlı Yaşatürk

MHP Denizli milletvekili adayları

1 FERUDUN ÜNAL

2 YUSUF GARİP

3 EBRU LEMAN KALKAN

4 EMRE ERDOĞAN

5 MEHMET ALTINTAŞ

6 RAŞİT ÖZDEMİR

7 HÜSEYİN YÜKLET

Yeniden Refah Partisi Denizli milletvekili adayları

AZİZ KALAYCI

İDRİS OKTAY

BAYRAM ALİ GEDİK

MELAHAT BERK

FERİT ÇETİN

UĞUR KARAKAYA

OSMAN KAÇAR

Zafer Partisi Denizli milletvekili adayları

Neşet Doğan

Haan Kıratik

Furkan Tokmakçıoğlu

Hasan Hüseyin Halastar

Osman Tercan

Mesut Dinç

Serhat Önal

2018 Denizli Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları

Denizli cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarına göre, Erdoğan oyların yüzde 47.8’ini alırken, Muharrem İnce Denizli Cumhurbaşkanı seçim sonucuna göre oyların yüzde 35.4’ünü aldı. Meral Akşener ise oyların yüzde 13.8’ini, Selahattin Demirtaş oyların yüze 2,1, Temel Karamollaoğlu da oyların yüzde 0,5’ini aldı.

2018 Denizli milletvekili genel seçim sonuçları

Denizli milletvekili
: Cumhur İttifakı Eskişehir oy oranı % 50 olurken, AK Parti 4 milletvekili çıkardı. Denizli’de Millet İttifakı ise oyların yüzde 45,4’ünü aldı ve CHP 3, İYİ Parti 1 milletvekili çıkardı.

Denizli’de hangi parti ne kadar oy aldı? Denizli’de hangi parti kazandı?

  1. AK Parti % 40,7
  2. CHP % 28,1
  3. İYİ Parti % 16,5
  4. MHP % 9,2
  5. HDP % 4

2019 Denizli yerel seçim sonuçları

Denizli yerel seçim sonuçları: AK Parti’nin Denizli Büyükşehir Belediye başkan adayı Osman Zolan oyların % 50,56’sını alırken, İYİ Parti adayı Ümit Bahtiyar ise oyların % 43,91’ini aldı.

2019 Denizli İl Genel Meclisi seçim sonuçları

  1. AK Parti % 46,43
  2. CHP % 39,92
  3. İYİ Parti % 5,15
  4. MHP % 1,93
  5. DP % 1,76
  6. BBP % 1,31

24 Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları

24 Haziran 2018 Pazar günü yapılan Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarına göre, Recep Tayyip Erdoğan % 52,6, Muharrem İnce % 30.6, Selahattin Demirtaş %8.4, Meral Akşener % 7.3, Temel Karamollaoğlu % 0.9, Doğu Perinçek % 0.2 oranında oy aldı.24 Haziran 2018 Milletvekili seçim sonuçları Türkiye geneli

24 Haziran 2014 Milletvekili Seçim Sonuçları Türkiye Geneli

24 Haziran 2018 Pazar günü gerçekleştirilen 27. dönem milletvekili seçim sonuçlarına göre, AK Parti % 42.6, CHP % 22.6, HDP % 11.7, MHP % 11.1, İYİ Parti % 10 oranında oy aldı. Milletvekili seçim sonuçlarına göre AK Parti 295, CHP 146, HDP 67, MHP 49, İYİ Parti 43 milletvekili kazandı.

Denizli'nin İlçeleri hangileri?

Acıpayam, Akköy, Babadağ, Baklan, Bekilli, Beyağaç, Bozkurt, Buldan, Çal, Çameli, Çardak, Çivril, Güney, Honaz, Kale, Sarayköy, Serinhisar ve Tavas'dır.

Denizli'nin tarihçesi

Denizli şehri, ilk defa bugünkü şehrin 6 km. kuzeyinde, Eskihisar Köyü civarında kurulmuştur. Bu şehir M.O.( 261 - 245 ) yılları arasında, Suriye Kralı II. Antiyokustheos tarafından kurulmuş ve karısının adına izafeten LAODICIA denilmiştir. Türkler Denizli havalisini zaptettikten sonra, şehrin suyunun bol bulunduğu bugünkü Kaleiçi mevkiine naklettirmişlerdir.

Denizli adına
, tarihi kaynaklarda başka başka isimler olarak rastlamaktayız. Selçuklu kayıtları ve Denizli mahkemesi şer'iye sicilleri "Ladik" ismini vermektedir. İbni Batuta'nın Seyahatnâmesi’nde "Tunguzlu" denilmektedir. Mesâlik ül Ebsar'da da "Tunguzlu" olarak kaydedilmiştir.

Timurlenk'in zafernamesini yazan, Şerafettin Zemdi "Tenguzlug" ve "Tonguzlug" gibi iki isimden bahsetmektedir. Tengiz kelimesi eski Türkçe'de deniz demektir. Tunguzlu ise bugünkü imlasıyla Denizli demektir. Netice olarak Denizli adi, Tunguzlu ve Tunguzlu kelimelerinin zamanla ağızdan ağza, "Denizli" kelimesi haline gelmesinden dolayı bugünkü şeklini almıştır.

AK Parti'nin masasındaki son anket sonuçları canlı yayında açıklandı: İşte en güncel seçim anket sonuçları
AK Parti'nin masasındaki son anket sonuçları canlı yayında açıklandı: İşte en güncel seçim anket sonuçları

14 Mayıs 2023 seçimleri için takvim işliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce ve Sinan Oğan cumhurbaşkanlığı için yarışacak. DEVA, Gelecek, Saadet ve Demokrat Parti seçime CHP listesinden girecek. Seçime sayılı günler kala son anket sonuçları da ardı ardına geliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Anketlere göre hem başkanlık hem Meclis seçimlerinde açık ara öndeyiz" dedi. Genar ve Areda Survey son seçim anketini paylaştı. Erdoğan ilk turda kazanıyor. Peki AK Parti'nin oy oranı yüzde kaç? Erdoğan’ın oy oran nedir? Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı ne kadar oy alıyor? İşte AK Parti’nin yaptırdığı anket sonuçları.

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Konya seçim sonuçları 2023: Cumhurbaşkanlığı seçim sonucu oy oranları