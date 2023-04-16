Denizlispor-Keçiöregücü maç sonucu: 0-4
Spor Toto 1. Lig'in 32. haftasında Denizlispor, evinde karşılaştığı Ankara Keçiörengücü’ne 4-0 mağlup oldu. Böylece Horozlar, 1.Lig'de düşmesi kesinleşen ilk takım oldu.
Keçiörengücü, 4 golle kazandı
Karşılaşmada Keçiörengücü'ne galibiyeti getiren golleri 17 ve 83'te penaltıdan Rashad Muhammed, 45+1'de Dembele ve 85'te Caner Aktaş kaydetti. Öte yandan Keçiörengücü'nde Dembele 45+3'te direkt kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Bu sonuçla Keçiörengücü 50 puana yükseldi ve play-off şansını sürdürdü.
Denizlispor'un küme düşmesi kesinleşti
Süper Lig'den 1. Lig'e 2020-2021 sezonunun sonunda düşen Denizlispor 17 puanda kaldı ve matematiksel olarak küme düşmesi kesinleşen ilk takım oldu. Ege ekibi, böylece 2 sezon kaldığı lige veda ederek 2. Lig'e düştü.