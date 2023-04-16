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ÖZET | Denizlispor-Keçiöregücü: 0-4

Son 9 maçta yalnız 1 puan alabilen, art arda 7 maçı mağlubiyetle geçen Denizli ekibi, 1. Lig'de 33. haftasıda Keçiörengücü'ne 4-0 mağlup olmasının ardından, 1. Lig'den düşen ilk takım oldu.

13:23 . 16/04/2023 Pazar
Yeni Şafak
Denizlispor-Keçiöregücü maç sonucu: 0-4

Denizlispor-Keçiöregücü maç sonucu: 0-4

Spor Toto 1. Lig'in 32. haftasında Denizlispor, evinde karşılaştığı Ankara Keçiörengücü’ne 4-0 mağlup oldu. Böylece Horozlar, 1.Lig'de düşmesi kesinleşen ilk takım oldu.

Keçiörengücü, 4 golle kazandı

Karşılaşmada Keçiörengücü'ne galibiyeti getiren golleri 17 ve 83'te penaltıdan Rashad Muhammed, 45+1'de Dembele ve 85'te Caner Aktaş kaydetti. Öte yandan Keçiörengücü'nde Dembele 45+3'te direkt kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Bu sonuçla Keçiörengücü 50 puana yükseldi ve play-off şansını sürdürdü.

Denizlispor'un küme düşmesi kesinleşti

Süper Lig'den 1. Lig'e 2020-2021 sezonunun sonunda düşen Denizlispor 17 puanda kaldı ve matematiksel olarak küme düşmesi kesinleşen ilk takım oldu. Ege ekibi, böylece 2 sezon kaldığı lige veda ederek 2. Lig'e düştü.


#Denizlispor
#Keçiöregücü
#Spor Toto 1. Lig
1 saat önce
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