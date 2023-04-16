Bugünkü maç programı futbolseverlerin odaklandığı konulardan biri. Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Fenerbahçe evinde Ankaragücü'nü konuk etti. Kanarya, geriye düştüğü karşılaşmayı son dakikalarda bulduğu golle 2-1 kazandı. La Liga Santander'in 29. haftasında Real Madrid, Cadiz'i 2-0 mağlup etti. Maçın golleri Nacho ve Asensio'dan geldi. İtalya Serie A'nın 30. haftasında Inter ile Monza karşı karşıya geldi. Monza, deplasmandan 3 puanı tek golle aldı. İngiltere Premier League'in 31. haftasında Manchester City evinde Leicester City'i 3-1 mağlup etti. Peki, Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte 16 Nisan 2023 Pazar maç programı.