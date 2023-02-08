Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7, Elbistan ilçesinde ise 7.6 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. AFAD depreme ilişkin son durumu açıkladı. Can kaybı 3 bin 381, yaralı sayısı 20 bin 426. Yıkılan bina sayısı ise 5 bin 775. Deprem sonrası, o bölgelerde yaşayan yurttaşlarla dayanışmak için ne yapılması gerektiği de kamuoyunun gündeminde. Özellikle, İstanbul ve Ankara'daki yurttaşlar bu bağlamda yardımlarını belediye aracılığıyla deprem bölgesine iletebiliyor. Peki deprem bölgesine nasıl yardım gönderebiliriz?