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AFAD deprem bölgesi için öncelikli ihtiyaç listesi yayımladı

Kahramanmaraş merkezli depremlerde 6 bin 234 kişinin hayatını kaybettiğini, 37 bin 11 kişinin yaralandığını açıkladı. Bölgede görev yapan arama kurtarma personeli sayısı ise 79 bin 110'a yükseldi. Kahramanmaraş ve çevre illerde meydana gelen depremlerin ardından bölgeye birçok kurum ve kuruluş tarafından yardım toplanıyor. Vatandaşlar da depremlerin açtığı yaraları sarmak için seferber oldu. AFAD da deprem bölgesi için ihtiyaç listesi yayımladı.

11:03 . 8/02/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
AFAD deprem bölgesi için öncelikli ihtiyaç listesi

AFAD deprem bölgesi için öncelikli ihtiyaç listesi

Kahramanmaraş ve çevre illerde meydana gelen depremlerin ardından bölgeye birçok kurum ve kuruluş tarafından yardım toplanıyor. AFAD ve Kızılay koordinasyonu ile yapılan deprem yardımı için destek vermek isteyenler dilerse yayımlanan listelerdeki ihtiyaçları karşılayabiliyor.

AFAD deprem acil ihtiyaç listesinde neler var?

AFAD da deprem bölgesi için ihtiyaç listesi yayımladı. Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı;

“Tüm aynî bağışlarınız için illerde valiliklerimiz, ilçelerde kaymakamlıklarımız bünyesindeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına ve tüm AFAD il müdürlüklerimize başvurabilirsiniz.” ifadeleri kullanıldı. İşte AFAD'ın yayımladığı Öncelikli İhtiyaç Listesi:

Ayrıca depremden etkilenen illerde yürütülen çalışmalara destek vermek isteyen vatandaşlar “DEPREM” yazarak 1866'ya SMS (20 TL) gönderebileceği gibi banka hesap numaraları üzerinden de bağış yapabiliyor.

Banka hesap numaraları üzerinden de bağış yapmak isteyenler için banka hesap numaraları…

Kızılay deprem yardımı hesap bilgileri

Kızılay deprem bölgelerine maddi destek vermek isteyenler için hesap numaralarını paylaştı. Bağış yapmak isteyenler DEPREM yazıp 2868’e SMS göndererek 15 TL yardımda bulunabiliyor



#afad
#afad ihtiyaç listesi
#deprem
1 saat önce
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AFAD deprem bölgesi için öncelikli ihtiyaç listesi yayımladı
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