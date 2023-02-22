Deprem anında masanın altına girilir mi?

Deprem sırasında masanın altına girmek, birçok uzman tarafından önerilen bir korunma yöntemi olsa da, mutlaka doğru bir şekilde yapılması gerekmektedir. İşte bilmeniz gereken bazı kurallar.

DEPREM ANINDA MASANIN ALTINA GİRİLİR Mİ?

Deprem anında masanın altına girerken aklınızda bulundurmanız gereken bazı şeyler şunlardır:

> Masanın sağlam bir yapıya sahip olduğundan emin olun. Çürük veya kırılgan bir masanın altına girmek size zarar verebilir.

> Masanın altına girmeden önce başınızı ve vücudunuzu korumak için bir yastık, battaniye veya benzeri bir şey alın.

> Masanın altına girdikten sonra, mümkün olduğunca masanın ortasına doğru hareket edin ve çıkış yollarınızı hazırlayın.

Depremde sağlam ve dayanıklı eşyaların yanına çömelerek hayat üçgeni oluşturmak oldukça önemlidir. Deprem anında eşya konumlandırmasının değeri de anlaşılmaktadır. AFAD tarafından alınan bilgilere göre deprem anında varsa sağlam sandalyelerle desteklenmiş masa altına veya dolgun ve hacimli koltuk, kanepe, içi dolu sandık gibi koruma sağlayabilecek eşya yanına çömelerek hayat üçgeni oluşturulmalıdır. Güvenli bir yer bulup, diz üstü çöküp, başını ve enseni koruyacak şekilde kapanıp, düşmemek için sabit bir yere tutunmak gerekmektedir.

Okulda sınıfta ya da büroda ise sağlam sıra, masa altlarında veya yanında; koridorda ise duvarın yanına hayat üçgeni oluşturacak şekilde ÇÖK-KAPAN-TUTUN hareketi ile baş ve boyun korunmalıdır. Pencere ve kırılacak camların yanından uzaklaşılmalıdır.







