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Depremzedelerin kullanımına açılan tesis ve salonlar
Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 4.17'de 7,7; Elbistan ilçesinde saat 13.24'te 7,6 büyüklüğünde deprem olurken, Gaziantep'te de büyüklükleri 6,4 ile 6,5 olan iki deprem meydana geldi. AFAD, Kahramanmaraş merkezli depremlerde 3 bin 381 kişinin hayatını kaybettiğini, 20 bin 426 kişinin yaralandığını açıkladı.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da sabah saatlerinde Gaziantep 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelerek yetkililerden deprem bölgesinde yapılan çalışmalara ilişkin bilgi aldı. Kurum, daha sonra Nurdağı ve İslahiye ilçelerinde deprem koordinasyon merkezlerini ziyaret etti. Murat Kurum, daha sonra depremden etkilenen bölgelerde enkaz altında kalan vatandaşların arama kurtarma çalışmalarını yerinde inceledi ve depremzede vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileterek acılarını paylaştı. Bakan Kurum'a, Gaziantep Valisi Davut Gül, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve eski Adalet Bakanı Abdulhamit Gül eşlik etti.
Kahramanmaraş'ta depremzedelerin barınabilmesi için çadırların kurulumları gerçekleştiriliyor. Garnizon Komutanlığı askerlerince 12 Şubat Stadı'na 120, Saim Çotur Stadı'na 256, Batıpark'a 72, Atatürk Parkı'na 200, jandarma tarafından da çeşitli bölgelere 4 binin üzerinde olmak üzere toplam 4899 çadır inşa edilecek. Depremlerden en fazla etkilenen kentlerden biri olan Malatya'da da vatandaşlar Merkez Spor Salonu'nda ağırlanıyor. Spor salonuna gelen bazı depremzedeler geceyi burada geçirirken, salon dışında da AFAD tarafından yemek dağıtımı yapılıyor. İl Gençlik ve Spor Müdürü Ebubekir Kayhan, kentteki tüm spor salonları ve gençlik merkezlerinin, depremzedelerin kullanımına açık olduğunu belirtti.
Merkez Spor Salonu,
Batıpark Spor Salonu,
12 Şubat Stadı
Osmaniye’de de kurulan çadır, kapalı spor salonları ve sosyal tesislere depremzedeler yerleştiriliyor. Kent genelinde evleri hasar görenler için, AFAD ekiplerince kurulan çadırlara, Gençlik Spor İl Müdürlüğüne bağlı Tosyalı Kapalı Spor Salonu ve Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Sosyal Tesislerine depremzedeler yerleştirilmeye başlandı. AFAD ve Türk Kızılay ekiplerince vatandaşlara sıcak yemek dağıtımı yapılıyor. Jandarma ve polis ekipleri ise olası depremler için tahliye noktalarında nöbet tutuyor.
Diyarbakır'da depremden etkilenenler "geçici barınma alanları" ve çadırlarda konaklıyor
Diyarbakır'da yıkılan binalarda enkaz altında kalanların kurtarılması için AFAD, UMKE, 112 Acil Sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar devam ediyor.
Kentte Valilik ve Büyükşehir Belediyesince de vatandaşların güvenli bir ortamda konaklaması için merkez Bağlar, Kayapınar ve Yenişehir ilçelerindeki 10 okulun kapalı spor salonunda "geçici barınma alanları" oluşturuldu. Ayrıca kentteki Selahattin Eyyubi Kent Meydanı'na çadırlar kuruldu.
Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde AFAD ekiplerince kurulan çadırlara depremzedeler yerleştirilmeye başlandı. Merkez Çukurova ilçesinde evleri hasar görenler için Yurt Mahallesi Kapalı Semt Pazarı'nda AFAD ekiplerince 100 çadır kuruldu.
Depremzedeler, çadırlara yerleşmeye başladı. Ekiplerce vatandaşlara sıcak yemek dağıtımına başlandı.