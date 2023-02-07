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Gençlik ve Spor Bakanlığı depremzedeler için barınma yerlerini açıkladı

Türkiye, Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremle sarsıldı. İlki 7,7 ikincisi 7,6 büyüklüğündeki deprem; Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da büyük yıkıma yol açtı. 10 ilde toplam can kaybı 3 bin 381'e yükseldi. Depremzedeler için geçici barınma güncel listesi açıklandı. İşte il il depremzedelerin kullanımına açılan 10 ildeki tesis ve salonlar.

11:01 . 7/02/2023 Salı
Yeni Şafak
Depremzedelerin kullanımına açılan tesis ve salonlar

Depremzedelerin kullanımına açılan tesis ve salonlar

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 4.17'de 7,7; Elbistan ilçesinde saat 13.24'te 7,6 büyüklüğünde deprem olurken, Gaziantep'te de büyüklükleri 6,4 ile 6,5 olan iki deprem meydana geldi. AFAD, Kahramanmaraş merkezli depremlerde 3 bin 381 kişinin hayatını kaybettiğini, 20 bin 426 kişinin yaralandığını açıkladı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da sabah saatlerinde Gaziantep 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelerek yetkililerden deprem bölgesinde yapılan çalışmalara ilişkin bilgi aldı. Kurum, daha sonra Nurdağı ve İslahiye ilçelerinde deprem koordinasyon merkezlerini ziyaret etti. Murat Kurum, daha sonra depremden etkilenen bölgelerde enkaz altında kalan vatandaşların arama kurtarma çalışmalarını yerinde inceledi ve depremzede vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileterek acılarını paylaştı. Bakan Kurum'a, Gaziantep Valisi Davut Gül, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve eski Adalet Bakanı Abdulhamit Gül eşlik etti.

Deprem barınma yerleri

Kahramanmaraş'ta deprem barınma yerleri nerede?

Kahramanmaraş'ta depremzedelerin barınabilmesi için çadırların kurulumları gerçekleştiriliyor. Garnizon Komutanlığı askerlerince 12 Şubat Stadı'na 120, Saim Çotur Stadı'na 256, Batıpark'a 72, Atatürk Parkı'na 200, jandarma tarafından da çeşitli bölgelere 4 binin üzerinde olmak üzere toplam 4899 çadır inşa edilecek. Depremlerden en fazla etkilenen kentlerden biri olan Malatya'da da vatandaşlar Merkez Spor Salonu'nda ağırlanıyor. Spor salonuna gelen bazı depremzedeler geceyi burada geçirirken, salon dışında da AFAD tarafından yemek dağıtımı yapılıyor. İl Gençlik ve Spor Müdürü Ebubekir Kayhan, kentteki tüm spor salonları ve gençlik merkezlerinin, depremzedelerin kullanımına açık olduğunu belirtti.

Merkez Spor Salonu,

Batıpark Spor Salonu,

12 Şubat Stadı

Osmaniye’de deprem barınma yerleri nerede?

Osmaniye’de de kurulan çadır, kapalı spor salonları ve sosyal tesislere depremzedeler yerleştiriliyor. Kent genelinde evleri hasar görenler için, AFAD ekiplerince kurulan çadırlara, Gençlik Spor İl Müdürlüğüne bağlı Tosyalı Kapalı Spor Salonu ve Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Sosyal Tesislerine depremzedeler yerleştirilmeye başlandı. AFAD ve Türk Kızılay ekiplerince vatandaşlara sıcak yemek dağıtımı yapılıyor. Jandarma ve polis ekipleri ise olası depremler için tahliye noktalarında nöbet tutuyor.

  • Osmaniye Kız Yurdu
  • Kayıboyu Kız Yurdu
  • Karacaoğlan Erkek Yurdu
  • Kadirli Karma Yurt Müdürlüğü
  • Osmaniye Gençlik Merkezi
  • Osmaniye Tosyalı Spor Salonu
  • Osmaniye Çok Amaçlı Spor Salonu
  • Osmaniye Olimpik Havuz
  • Osmaniye İl Müdürlüğü Ana Bina
  • Kadirli Spor Salonu
  • Kadirli Gençlik Merkezi
  • Düziçi Spor Salonu ve Gençlik Merkezi
  • Bahçe Spor Salonu
  • OKÜ Genç Ofis ve Otağ Çadırı
  • Cevdetiye Spor Eğitim Merkezi

Diyarbakır’da deprem barınma yerleri nerede?

Diyarbakır'da depremden etkilenenler "geçici barınma alanları" ve çadırlarda konaklıyor

Diyarbakır'da yıkılan binalarda enkaz altında kalanların kurtarılması için AFAD, UMKE, 112 Acil Sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar devam ediyor.

Kentte Valilik ve Büyükşehir Belediyesince de vatandaşların güvenli bir ortamda konaklaması için merkez Bağlar, Kayapınar ve Yenişehir ilçelerindeki 10 okulun kapalı spor salonunda "geçici barınma alanları" oluşturuldu. Ayrıca kentteki Selahattin Eyyubi Kent Meydanı'na çadırlar kuruldu.

  • Halid Bin Velid Erkek Yurdu Müdürlüğü
  • Süleyman Bin Halid Kız Yurdu Müdürlüğü
  • Selahattin Eyyubi Kız Yurdu Müdürlüğü
  • Kayapınar Şehit Halit Gülser Spor Kompleksi
  • Diyarbakır Stadyumu
  • Köşkler Spor Kompleksi
  • Bağlar Gençlik Merkezi
  • Çınar Spor Salonu
  • Genç Ofis

Adana’da deprem barınma yerleri nerede?

Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde AFAD ekiplerince kurulan çadırlara depremzedeler yerleştirilmeye başlandı. Merkez Çukurova ilçesinde evleri hasar görenler için Yurt Mahallesi Kapalı Semt Pazarı'nda AFAD ekiplerince 100 çadır kuruldu.

Depremzedeler, çadırlara yerleşmeye başladı. Ekiplerce vatandaşlara sıcak yemek dağıtımına başlandı.

  • Kat'ül Amare Yurdu
  • Yeni Adana Stadyumu
  • Asım Savaş Spor Salonu
  • Çukurova Yurdu
  • Toroslar Yurdu
  • Yüreğir Kamp Eğitim Merkezi
  • Serinevler Spor Salonu
  • Yüreğir Gençlik Merkezi
  • İsmet Atlı Güreş Eğitim Merkezi
  • TOHM Binası
  • Nihat Geven Spor Salonu
  • Menderes Spor Salonu
  • Atatürk Yüzme Havuzu
  • Adana Gençlik Merkezi
  • Çukurova Atletizm Pisti
  • Ceyhan Spor Salonu
  • Kozan Yurdu

Gaziantep’te deprem barınma yerleri nerede?

  • Olimpik Yüzme Havuzu
  • Gazikent Spor Salonu
  • Çok Amaçlı Spor Salonu
  • Şahinbey Spor Salonu
  • Kalyoncu Spor Salonu
  • Seyri Antep Gençlik Kampı
  • Islahiye Gençlik Merkezi
  • Oğuzeli Spor Salonu
  • Nizip Gençlik Merkezi
  • Nizip Stadı
  • Nizip Spor Salonu
  • Yavuzeli Spor Salonu
  • Araban Spor Salonu
  • Araban Gençlik Merkezi

Kilis’te deprem barınma yerleri nerede?

  • Kilis Gençlik Merkezi
  • Yüzme Havuzu
  • Çok Amaçlı Salon
  • Beşevler 2500 Kişilik Spor Salonu
  • Bilali Habeşi Erkek Yurdu
  • Söğütlüdere Semt Sahası
  • 7 Aralık Semt Sahası

Adıyaman’da deprem barınma yerleri nerede?

  • Yenimahalle Spor Salonu
  • Cumhuriyet Spor Salonu
  • Çok Amaçlı Spor Salonu
  • Besni İlçe Spor Salonu
  • Kahta İlçe Stadı
  • Atatürk Spor Salonu
  • Gazi Spor Salonu
  • Sincik Spor Salonu

Şanlıurfa’da deprem barınma yerleri nerede?

  • 11 Nisan Kapalı Spor Salonu
  • İpekyol Gençlik Merkezi
  • Ahmet Yesevi Salonu
  • 11 Nisan Tam Olimpik Yüzme Havuzu
  • Bahçelievler Gençlik Merkezi
  • Harran Yurdu A Blok
  • Şanlıurfa Yurdu
  • Birecik Spor Salonu
  • Karaköprü Gençlik Merkezi
  • Karaköprü Kapalı Spor Salonu
  • Yenice Kapalı Spor Salonu
  • Akçakale Spor Salonu
  • Akçakale Gençlik Merkezi
  • Harran Spor Salonu

Malatya’da deprem barınma yerleri nerede?

  • Yeşilyurt: Merkez Spor Salonu
  • Çok Amaçlı Spor Salonu
  • Olimpik Kapalı Yüzme Havuzu
  • Beydağı Gençlik Merkezi
  • Battalgazi: Fırat Gençlik Merkezi
  • Cimnastik Salonu
  • Hanımın Çiftliği Gençlik Merkezi
  • Eşref Bitlis Erkek Öğrenci Yurdu
  • İlhan Akıncı Erkek Öğrenci Yurdu
  • Battalgazi Kız Öğrenci Yurdu

Hatay’da deprem barınma yerleri nerede?

  • Merkez Spor Salonu
  • TOKİ Spor Salonu
  • Merkez Cimnastik Spor Salonu
  • Kırıkhan Gençlik Merkezi
  • Reyhanlı Gençlik Merkezi
  • İskenderun Gençlik Merkezi
  • Altınözü Gençlik Merkezi
  • Bayat Spor Salonu
  • İskenderun Spor Salonu
  • Dörtyol Spor Salonu
  • Kırıkhan Spor Salonu
  • Reyhanlı Spor Salonu
  • Altınözü Spor Salonu

#Kahramanmaraş
#deprem barınma yerleri
#deprem çadırları
#afad
#gençlik ve spor bakanlığı
1 saat önce
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Gençlik ve Spor Bakanlığı depremzedeler için barınma yerlerini açıkladı
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