Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 4.17'de 7,7; Elbistan ilçesinde saat 13.24'te 7,6 büyüklüğünde deprem olurken, Gaziantep'te de büyüklükleri 6,4 ile 6,5 olan iki deprem meydana geldi. AFAD, Kahramanmaraş merkezli depremlerde 3 bin 381 kişinin hayatını kaybettiğini, 20 bin 426 kişinin yaralandığını açıkladı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da sabah saatlerinde Gaziantep 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelerek yetkililerden deprem bölgesinde yapılan çalışmalara ilişkin bilgi aldı. Kurum, daha sonra Nurdağı ve İslahiye ilçelerinde deprem koordinasyon merkezlerini ziyaret etti. Murat Kurum, daha sonra depremden etkilenen bölgelerde enkaz altında kalan vatandaşların arama kurtarma çalışmalarını yerinde inceledi ve depremzede vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileterek acılarını paylaştı. Bakan Kurum'a, Gaziantep Valisi Davut Gül, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve eski Adalet Bakanı Abdulhamit Gül eşlik etti.

Deprem barınma yerleri

Kahramanmaraş'ta deprem barınma yerleri nerede?

Kahramanmaraş'ta depremzedelerin barınabilmesi için çadırların kurulumları gerçekleştiriliyor. Garnizon Komutanlığı askerlerince 12 Şubat Stadı'na 120, Saim Çotur Stadı'na 256, Batıpark'a 72, Atatürk Parkı'na 200, jandarma tarafından da çeşitli bölgelere 4 binin üzerinde olmak üzere toplam 4899 çadır inşa edilecek. Depremlerden en fazla etkilenen kentlerden biri olan Malatya'da da vatandaşlar Merkez Spor Salonu'nda ağırlanıyor. Spor salonuna gelen bazı depremzedeler geceyi burada geçirirken, salon dışında da AFAD tarafından yemek dağıtımı yapılıyor. İl Gençlik ve Spor Müdürü Ebubekir Kayhan, kentteki tüm spor salonları ve gençlik merkezlerinin, depremzedelerin kullanımına açık olduğunu belirtti.

Merkez Spor Salonu,

Batıpark Spor Salonu,

12 Şubat Stadı

Osmaniye’de deprem barınma yerleri nerede?

Osmaniye’de de kurulan çadır, kapalı spor salonları ve sosyal tesislere depremzedeler yerleştiriliyor. Kent genelinde evleri hasar görenler için, AFAD ekiplerince kurulan çadırlara, Gençlik Spor İl Müdürlüğüne bağlı Tosyalı Kapalı Spor Salonu ve Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Sosyal Tesislerine depremzedeler yerleştirilmeye başlandı. AFAD ve Türk Kızılay ekiplerince vatandaşlara sıcak yemek dağıtımı yapılıyor. Jandarma ve polis ekipleri ise olası depremler için tahliye noktalarında nöbet tutuyor.

Osmaniye Kız Yurdu

Kayıboyu Kız Yurdu

Karacaoğlan Erkek Yurdu

Kadirli Karma Yurt Müdürlüğü

Osmaniye Gençlik Merkezi

Osmaniye Tosyalı Spor Salonu

Osmaniye Çok Amaçlı Spor Salonu

Osmaniye Olimpik Havuz

Osmaniye İl Müdürlüğü Ana Bina

Kadirli Spor Salonu

Kadirli Gençlik Merkezi

Düziçi Spor Salonu ve Gençlik Merkezi

Bahçe Spor Salonu

OKÜ Genç Ofis ve Otağ Çadırı

Cevdetiye Spor Eğitim Merkezi

Diyarbakır’da deprem barınma yerleri nerede?

Diyarbakır'da depremden etkilenenler "geçici barınma alanları" ve çadırlarda konaklıyor

Diyarbakır'da yıkılan binalarda enkaz altında kalanların kurtarılması için AFAD, UMKE, 112 Acil Sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar devam ediyor.

Kentte Valilik ve Büyükşehir Belediyesince de vatandaşların güvenli bir ortamda konaklaması için merkez Bağlar, Kayapınar ve Yenişehir ilçelerindeki 10 okulun kapalı spor salonunda "geçici barınma alanları" oluşturuldu. Ayrıca kentteki Selahattin Eyyubi Kent Meydanı'na çadırlar kuruldu.

Halid Bin Velid Erkek Yurdu Müdürlüğü

Süleyman Bin Halid Kız Yurdu Müdürlüğü

Selahattin Eyyubi Kız Yurdu Müdürlüğü

Kayapınar Şehit Halit Gülser Spor Kompleksi

Diyarbakır Stadyumu

Köşkler Spor Kompleksi

Bağlar Gençlik Merkezi

Çınar Spor Salonu

Genç Ofis

Adana’da deprem barınma yerleri nerede?

Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde AFAD ekiplerince kurulan çadırlara depremzedeler yerleştirilmeye başlandı. Merkez Çukurova ilçesinde evleri hasar görenler için Yurt Mahallesi Kapalı Semt Pazarı'nda AFAD ekiplerince 100 çadır kuruldu.

Depremzedeler, çadırlara yerleşmeye başladı. Ekiplerce vatandaşlara sıcak yemek dağıtımına başlandı.

Kat'ül Amare Yurdu

Yeni Adana Stadyumu

Asım Savaş Spor Salonu

Çukurova Yurdu

Toroslar Yurdu

Yüreğir Kamp Eğitim Merkezi

Serinevler Spor Salonu

Yüreğir Gençlik Merkezi

İsmet Atlı Güreş Eğitim Merkezi

TOHM Binası

Nihat Geven Spor Salonu

Menderes Spor Salonu

Atatürk Yüzme Havuzu

Adana Gençlik Merkezi

Çukurova Atletizm Pisti

Ceyhan Spor Salonu

Kozan Yurdu

Gaziantep’te deprem barınma yerleri nerede?

Olimpik Yüzme Havuzu

Gazikent Spor Salonu

Çok Amaçlı Spor Salonu

Şahinbey Spor Salonu

Kalyoncu Spor Salonu

Seyri Antep Gençlik Kampı

Islahiye Gençlik Merkezi

Oğuzeli Spor Salonu

Nizip Gençlik Merkezi

Nizip Stadı

Nizip Spor Salonu

Yavuzeli Spor Salonu

Araban Spor Salonu

Araban Gençlik Merkezi

Kilis’te deprem barınma yerleri nerede?

Kilis Gençlik Merkezi

Yüzme Havuzu

Çok Amaçlı Salon

Beşevler 2500 Kişilik Spor Salonu

Bilali Habeşi Erkek Yurdu

Söğütlüdere Semt Sahası

7 Aralık Semt Sahası

Adıyaman’da deprem barınma yerleri nerede?

Yenimahalle Spor Salonu

Cumhuriyet Spor Salonu

Çok Amaçlı Spor Salonu

Besni İlçe Spor Salonu

Kahta İlçe Stadı

Atatürk Spor Salonu

Gazi Spor Salonu

Sincik Spor Salonu

Şanlıurfa’da deprem barınma yerleri nerede?

11 Nisan Kapalı Spor Salonu

İpekyol Gençlik Merkezi

Ahmet Yesevi Salonu

11 Nisan Tam Olimpik Yüzme Havuzu

Bahçelievler Gençlik Merkezi

Harran Yurdu A Blok

Şanlıurfa Yurdu

Birecik Spor Salonu

Karaköprü Gençlik Merkezi

Karaköprü Kapalı Spor Salonu

Yenice Kapalı Spor Salonu

Akçakale Spor Salonu

Akçakale Gençlik Merkezi

Harran Spor Salonu

Malatya’da deprem barınma yerleri nerede?

Yeşilyurt: Merkez Spor Salonu

Çok Amaçlı Spor Salonu

Olimpik Kapalı Yüzme Havuzu

Beydağı Gençlik Merkezi

Battalgazi: Fırat Gençlik Merkezi

Cimnastik Salonu

Hanımın Çiftliği Gençlik Merkezi

Eşref Bitlis Erkek Öğrenci Yurdu

İlhan Akıncı Erkek Öğrenci Yurdu

Battalgazi Kız Öğrenci Yurdu

Hatay’da deprem barınma yerleri nerede?

Merkez Spor Salonu

TOKİ Spor Salonu

Merkez Cimnastik Spor Salonu

Kırıkhan Gençlik Merkezi

Reyhanlı Gençlik Merkezi

İskenderun Gençlik Merkezi

Altınözü Gençlik Merkezi

Bayat Spor Salonu

İskenderun Spor Salonu

Dörtyol Spor Salonu

Kırıkhan Spor Salonu

Reyhanlı Spor Salonu

Altınözü Spor Salonu



