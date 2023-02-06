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AFAD deprem bağışları için hesap bilgilerini paylaştı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şu ana kadar 912 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 5 bin 385 vatandaşımız yaralanmıştır." dedi. Erdoğan, “AFAD koordinasyonu dışında bölgeye gönderilen yardımlar kargaşaya yol açmakta ve amacına ulaşması zorlaşmaktadır.” ifadelerini kullandı. AFAD deprem yardımı nasıl, nereden yapılır? AFAD Deprem Bağışları için hesap bilgilerini paylaştı. İşte AFAD deprem yardımı IBN numaraları.

14:15 . 6/02/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
AFAD deprem yardım kampanyası hesap numarası

AFAD deprem yardım kampanyası hesap numarası

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kahramanmaraş'taki 7,7 büyüklüğündeki depreme ilişkin açıklama yaptı. Erdoğan, "912 vatandaşımız hayatını kaybetti, 5385 vatandaşımız yaralanmıştır. 2 bin 470 kişi enkaz altından kurtarılmıştır. 2 bin 818 bina yıkılmıştır" dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan NATO ve AB'nin yanı sıra 45 ülkeden yardım teklifi geldiğini duyurdu. AFAD birçok ili etkileyen Kahramanmaraş depremi ardından bağış kampanyası başlattı.

AFAD deprem yardımı nasıl, nereden yapılır?

AFAD deprem bölgesi için bağış kampanyası başlattı. Yardımda bulunmak isteyenler için duyuru yapan AFAD, resmi adresinden paylaştığı duyuruda; "Deprem sonrası genel hayatı olumsuz etkileyen şartların giderilmesi ve afetzede vatandaşlarımızın acil ihtiyaçlarının karşılanması için yürütülen iyileştirme çalışmaları, AFAD koordinasyonunda kamu kurum ve kuruluşları ile STK’larımızın iş birliğinde devam etmektedir.

Kahramanmaraş, Hatay, Osmaniye, Adıyaman, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Malatya, Adana, Kilis ve civar illerde sürdürülen iyileştirme ve hayatın normale döndürülmesi çalışmalarına destek vermek isteyen hayırsever vatandaşlarımızdan da Başkanlığımıza çok sayıda yardımda bulunma talebi gelmektedir.

Bahse konu talepleri karşılıksız bırakmamak adına, afetzede vatandaşlarımıza destek olmak isteyen bağış sahipleri için Başkanlığımızın deprem bağışı hesap numaralarını aşağıda paylaşma gereği duyduk." ifadelerine yer verdi.

AFAD deprem yardım SMS numarası


#afad
#deprem yardımı
#afad deprem yardımı hesap numarası
#afad IBN
2 saat önce
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AFAD deprem bağışları için hesap bilgilerini paylaştı
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