|
Özgün

Deprem bölgesine ne gönderilir?

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, Kahramanmaraş, Malatya, Gaziantep, Hatay, Adana, Kilis, Adıyaman, Diyarbakır, Şanlıurfa, Osmaniye’de yıkıma neden oldu. 1121 kişinin hayatını kaybettiği depremlerin ardından milyonlarca vatandaş depremden zarar gören vatandaşlara yardım için harekete geçti. Başta AFAD olmak üzere belediyeler deprem bölgesine yarım için harekete geçti. Peki deprem bölgelerine neler gönderilir? İşte deprem bölgesine gönderilebilecek acil ihtiyaçlar listesi.

17:10 . 6/02/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Deprem bölgesine ne gönderilir?

Deprem bölgesine ne gönderilir?

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 04.17'de 7,7 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Deprem, yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşti. Çok sayıda ilden de hissedilen depremin 30 saniyeden fazla sürdüğü öğrenildi. AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Prof. Dr. Orhan Tatar, son bilgileri paylaştı: "Tüm illerimizde ekipler sahada, devletimizin tüm imkanları sahada, aldığımız en son bilgi 1121 vatandaşımızı kaybettik, 7 bin 634 yaralımız var. Yıkık bina sayımız 2 bin 834. Ülke olarak çok büyük bir sınavdan geçiyoruz.”

Deprem bölgesine yardım nasıl yapılır?

AFAD bağışın nasıl yapılacağını; "Kampanyaya destek vermek isteyen vatandaşlarımız, “DEPREM” yazarak 1866’ya SMS gönderebilecek (01 Ocak 2023 tarihi itibariyle SMS bedeli: 20 TL'dir) ya da aşağıda yer alan hesap numaraları üzerinden bağış yapabilecektir.

Deprem bölgesine ne gönderilir?

Deprem bölgesine gönderilebilecek eşyalardan bazıları şu şekildedir:

  • Isıtıcı
  • Battaniye
  • Nevresim takımı
  • Yastık
  • Gıda kolisi
  • Kuru gıda
  • Hijyen seti
  • Kadın hijyen kiti
  • Temiz kıyafet
  • Temiz bebek kıyafeti
  • Uyku tulumu
  • Bebek maması
  • Powerbank
  • Kışlık bot ve mont
  • Atkı-bere-eldiven


#deprem
#deprem yardım kampanyası
#afad
40 dakika önce
default-profile-img
Deprem bölgesine ne gönderilir?
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Bahçeli bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi 
Cansuyu arama kurtarma ekipleri deprem sonrası bölgede çalışmalara başladı
Deprem Suriye'de de yıkıma neden oldu
Türkiye'deki tüm illerde okullar bir hafta süreyle tatil edildi
ÖSYM son dakika duyurdu: Bazı sınavların başvuru tarihleri değişti
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe mah. Fetih cad. No 1/1 Topkapi Zeytinburnu Istanbul Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.