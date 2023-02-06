Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 04.17'de 7,7 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Deprem, yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşti. Çok sayıda ilden de hissedilen depremin 30 saniyeden fazla sürdüğü öğrenildi. AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Prof. Dr. Orhan Tatar, son bilgileri paylaştı: "Tüm illerimizde ekipler sahada, devletimizin tüm imkanları sahada, aldığımız en son bilgi 1121 vatandaşımızı kaybettik, 7 bin 634 yaralımız var. Yıkık bina sayımız 2 bin 834. Ülke olarak çok büyük bir sınavdan geçiyoruz.”