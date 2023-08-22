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Deprem bölgesinde doğalgaz ve elektrik borçları siliniyor! Son başvuru süresi 1 Kasım

6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depreminde ev ya da iş yeri yıkılan, ağır ve orta hasarlı ya da acil yıkılacak elektrik ve doğal gaz abonelerinin ödenmemiş borçlarının silinmesi için son başvuru süresi 1 Kasım’a kadar uzatıldı. İşte detaylar.

10:07 . 22/08/2023 Salı
Yeni Şafak
Doğal gaz ve elektrik fatura borcu sildirme başvuru tarihi

Doğal gaz ve elektrik fatura borcu sildirme başvuru tarihi

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 11 ilde, konut ve iş yeri yıkılan, ağır ve orta hasarlı hale gelen, acil yıkılacak olan elektrik ve doğal gaz abonelerinin ödenmemiş tüketim bedelleri borçlarının silinmesi için başvuru süresi 1 Kasım'a kadar uzatıldı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının Olağanüstü Hal Kapsamında Enerji Tüketim Bedellerinin Terkinine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Deprem bölgesi elektrik ve gaz borç sildirme başvurusu ne zaman sona erecek?

Buna göre, şirketler ilgili tüketicilere ilişkin başvurularını defaten veya ayrı ayrı yapabilecek. Ancak ilgili şirketin terkin kapsamındaki tüm tüketicileri için yapacağı başvuru süresi, hasar durumuna karşı itiraz edilmiş veya yargı yoluna başvurulmuş olanlar hariç olmak üzere 1 Kasım'a kadar tamamlanacak. Söz konusu süre, 25 Mayıs'ta yayımlanan Resmi Gazete'de 90 gün olarak açıklanmıştı.

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#resmi gazete
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