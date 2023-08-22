Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 11 ilde, konut ve iş yeri yıkılan, ağır ve orta hasarlı hale gelen, acil yıkılacak olan elektrik ve doğal gaz abonelerinin ödenmemiş tüketim bedelleri borçlarının silinmesi için başvuru süresi 1 Kasım'a kadar uzatıldı.

Buna göre, şirketler ilgili tüketicilere ilişkin başvurularını defaten veya ayrı ayrı yapabilecek. Ancak ilgili şirketin terkin kapsamındaki tüm tüketicileri için yapacağı başvuru süresi, hasar durumuna karşı itiraz edilmiş veya yargı yoluna başvurulmuş olanlar hariç olmak üzere 1 Kasım'a kadar tamamlanacak. Söz konusu süre, 25 Mayıs'ta yayımlanan Resmi Gazete'de 90 gün olarak açıklanmıştı.