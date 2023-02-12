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Bakan Bozdağ açıkladı: Deprem bölgesinde davalar 2 ay süreyle ertelenecek

Türkiye iki büyük deprem felaketinin yaralarını sarmaya çalışıyor. İlki 7,7 ikincisi 7,6 büyüklüğündeki deprem; Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da büyük yıkıma yol açtı. 10 il için 3 aylık OHAL ilan edildi. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, "Deprem bölgesinde davalar 2 ay süreyle ertelenecek" dedi.

15:59 . 12/02/2023 dimanche
Yeni Şafak
Deprem bölgesinde davalar 2 ay süreyle ertelenecek

Deprem bölgesinde davalar 2 ay süreyle ertelenecek

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Diyarbakır Adli Tıp Kurumu’nda yaptığı konuşmada, Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan binalarla ilgili sorumluluğu olduğu gerekçesiyle 134 şüpheli hakkında işlem yapıldığını, 3'ünün tutuklandığını açıkladı.

Deprem bölgesindeki yağma ve hırsızlık olaylarında kaç kişi tutuklandı?

Adalet Bakanı Bozdağ, 75 olayda 64 şüpheli hakkında işlem yapıldı, 57'si tutuklandı, 7 şüpheli hakkında adli kontrole hükmedildi" dedi. Bakan Bozdağ, depremlerde yıkılan binalarla ilgili soruşturmada 7 kişinin gözaltına alındığını, 7 şüpheliye yurt dışı çıkış yasağı konulduğunu bildirdi.

Deprem bölgesinde davalar ertelendi mi?

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, yaşanılan deprem sonrası alınan bazı kararları açıkladı.

Bakan Bozdağ'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde: Deprem bölgesinde davalar 2 ay süreyle ertelenecek. Deprem yaşanan illerde adli soruşturmaların süratle başlatılması, yürütülmesi, sorumluluğu olduğu düşünülen şüphelileirin gözaltı maksadıyla Cumhuriyet Savcılıkları tarafından yoğun bir çalışma sürdürülmektedir. Hırsızlık ve yağma suçlarında 24 saat olan gözaltı süresi 4 gün olarak uygulanacaktır. Hırsızlık ve yağma suçlarıyla etkin mücadele için bu değişiklik yapılmıştır.”



#deprem
#davaların başlama tarihi
#bekir bozdağ
#Adalet bakanlığı
27 dakika önce
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Bakan Bozdağ açıkladı: Deprem bölgesinde davalar 2 ay süreyle ertelenecek
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