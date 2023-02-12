Bakan Bozdağ'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde: Deprem bölgesinde davalar 2 ay süreyle ertelenecek. Deprem yaşanan illerde adli soruşturmaların süratle başlatılması, yürütülmesi, sorumluluğu olduğu düşünülen şüphelileirin gözaltı maksadıyla Cumhuriyet Savcılıkları tarafından yoğun bir çalışma sürdürülmektedir. Hırsızlık ve yağma suçlarında 24 saat olan gözaltı süresi 4 gün olarak uygulanacaktır. Hırsızlık ve yağma suçlarıyla etkin mücadele için bu değişiklik yapılmıştır.”