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İçişleri Bakanlığı'ndan yeni genelge: Deprem bölgesindeki nakliye firmalarının taşıma tarifeleri belirlendi

İçişleri Bakanlığı, depremzedelerin taşınma sürecinde fahiş fiyat uygulanmasının önüne geçmek için harekete geçti. Nakliye firmalarının taşıma tarifelerine ilişkin yeni genelge yayımlandı. Buna göre, nakliye firmaları, piyasa koşullarındaki taşınma bedelleri üzerinden bölgesel koşulları da değerlendirerek aşağı ya da yukarı yönlü yüzde 15 esneklik bandında fiyatlandırma yapacak. Taşıma işlerinde asansör kiralanması halinde, onuncu kata kadar azami asansör kiralama bedeli 1000 lira, bu katın üzerindeki her kat için ilave 100 lira kiralama bedeli alınacak. İşte İçişleri Bakanlığı ev taşıma nakliye ücretlerine ilişkin yayınlanan genelgenin detayları.

10:07 . 19/02/2023 Pazar
Yeni Şafak
Ev taşıma ücretleri: Şehir içi ve şehirler arası tahliye ücreti ne kadar?

Ev taşıma ücretleri: Şehir içi ve şehirler arası tahliye ücreti ne kadar?

İçişleri Bakanlığı, afetzedelerin taşınma sürecinde fahiş fiyat uygulanmasının önüne geçmek için oda temsilcileri ve sektör paydaşlarıyla yapılan görüşmeler sonucu, nakliye firmalarının fiyat tarifelerini belirledi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, valiliklere "Afet Bölgelerinde Eşya Taşıma Tarifeleri" konulu genelge gönderildi. Buna göre, nakliye firmaları, piyasa koşullarındaki taşınma bedelleri üzerinden bölgesel koşulları da değerlendirerek aşağı ya da yukarı yönlü yüzde 15 esneklik bandında fiyatlandırma yapacak.

Şehir içi ev taşıma ücretleri

Şehir içi ev taşıma nakliye ücreti ne kadar?

Evden eve eşya taşıma bedeli, genelgeye göre, 4 artı 1'e kadar daireler için piyasa koşullarında, şehir içi (25 kilometre dahil) işçilik bedeliyle birlikte azami 6 bin lira, il sınırları dahilinde ilçeler arasında işçilik bedeli dahil azami 9 bin lira olacak.

Şehirler arası ev eşya taşıma ücreti ne kadar?

Şehirler arası evden eve eşya taşıma işinde, şehir içi taşıma bedeli 6 bin liraya azami ilave olarak (25 kilometreyi aşan kısmı için) kilometre başına 10 lira, ayrıca 1000 lira varış noktası asansör bedeli, 2 bin lira varış noktası işçilik bedeli ve 1000 lira şoför ücreti eklenecek. Taşıma işlerinde asansör kiralanması halinde, onuncu kata kadar azami asansör kiralama bedeli 1000 lira, bu katın üzerindeki her kat için ilave 100 lira kiralama bedeli alınacak.



#deprem
#ev taşıma ücreti
#içişleri bakanlığı
#nakiye ücreti
44 dakika önce
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