



ANKARA, (DHA)- ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Gaziantep'in Nurdağı ve İslahiye ilçelerinde ilk etapta yapılacak 855 konut için çalışmamaların başlatıldığını açıkladı.

DEPREM BÖLGESİNDE KONUT YAPIMI BAŞLADI MI?

Bakan Kurum, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Tüm çabamız, vatandaşlarımızı bir an önce evlerine kavuşturmak için. Sözleşmelerini imzaladığımız, zemin etüt çalışmaları tamamlanmış alanlarda hemen işe koyuluyoruz. TOKİ eliyle Nurdağı ve İslahiye'de ilk etapta yapacağımız 855 konutumuz için ilk kazmayı vurduk" dedi. (DHA)

DEPREM KONUTLARI NASIL OLACAK?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 11 ile yapılacak afet konutlarının ayrıntılarını açıkladı.

Yöresel mimariye uygun, zemin artı 3-4 katı geçmeyecek

Bakan Kurum, deprem bölgesini, yöresel mimariye uygun, zemin artı 3-4 katı geçmeyecek, şehrin ihtiyaçlarına göre 105 metrekare brüt, 85 metrekare net, 3 artı 1 daireler yapılacağını belirterek "TOKİ'nin inşa ettiği 1 milyon 180 bin konutumuz nasıl dimdik ayaktaysa, yeni yapılacak konutlarımızı da bu anlayışla, hassasiyetle yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

70 BİN KÖY EVİ YAPILACAK

Köy halkının yaşamlarını sürdürebilmesi ve köylerin kalkındırılmasıyla ilgili de hassas bir çalışma sürecinin yürütüldüğünü vurgulayan Kurum il il yapılacak konut sayısını sıraladı:

"Köylerimizi ayağa kaldırmak için ilk etapta Osmaniye'de 1361, Adana'da 701, Diyarbakır'da 2 bin 927, Elazığ'da 386, Hatay'da 14 bin 141, Kahramanmaraş'ta 12 bin 135, Malatya'da 17 bin 990, Şanlıurfa'da 2 bin 54, Gaziantep'te 9 bin 130, Kilis'te 1002, Adıyaman'da da 10 bin köy konutumuzu şehrin ihtiyaçlarına, kültürel dokusuna uygun bir şekilde 70 bin köy evimizi parkıyla, bahçesiyle hak sahibi kardeşlerimize teslim edeceğiz."

CUMHURİYET TARİHİ'NİN EN BÜYÜK AFET KONUT SEFERBERLİĞİ

İnşasına başlanacak konutlarla ilgili gerekli sözleşmelerin imza altına alınmaya başlandığını aktaran Kurum, şöyle konuştu:

"Buna göre en doğru yer seçimine şehrin ileri gelenleriyle karar vermeye gayret gösteriyoruz.

Bu kapsamda biliyorsunuz; Adıyaman, Gaziantep ve Kilis'te toplamda 1797 konutumuzun sözleşmelerini imzaladık ve inşaat sürecine başladık. Adana'da 590, Gaziantep'te 600, Hatay'da 364, Kahramanmaraş'ta 1019, Şanlıurfa'da 534 olmak üzere 3 bin 107 yeni yuvamızın sözleşmesini imzaladık.

Gaziantep ilçelerinde 400, Hatay'da 1317, Malatya'da 599 konut olmak üzere 2 bin 316 konut ve 36 dükkanın sözleşmelerini imzalıyoruz. Depremin ardından 18'inci gün itibarıyla baktığımızda, son üç günde 7 bin 222 konut ve 36 dükkanın sözleşmelerini gerçekleştirerek Cumhuriyet tarihinin en büyük afet konut yapım inşaat sürecini hızlı bir şekilde yürütmeye gayret gösteriyoruz."

270 BİN KONUTUN İNŞASINA EŞ ZAMANLI BAŞLANACAK

Bakan Kurum, 270 bin konutun inşasına eş zamanlı başlanacağını dile getirerek, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Sayın Cumhurbaşkanı'mızın milletimize vermiş olduğu, bir yıl içerisinde vatandaşlarımızı güvenli ve sağlam konutlara yerleştirme sözümüzü tutma anlayışını kararlı şekilde yürüteceğiz.



