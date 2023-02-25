Fay yasası
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Adıyaman'da gündeme ilişkin soruları yanıtladı, değerlendirmelerde bulundu. Bilim insanlarıyla bu konuda istişarelerde bulunduklarını anlatan Kurum, "Yapmış olduğumuz hasar tespit çalışmalarında depremin 18'inci günündeyiz, 164 bin 29 binada yer alan 518 bin 754 bağımsız bölümün yıkık, acil yıkılacak ve ağır hasarlı olduğunun tespitini yaptık. Bunu dört ile çarptığınızda neredeyse İstanbul büyüklüğündeki nüfustan bahsediyoruz. Dolayısıyla bu yıkımın büyüklüğünü anlamak zorundayız." diye konuştu.
Fay yasası nasıl olacak?
- Konutların fay hattına mesafesine yönelik soru üzerine Bakan Murat Kurum, şu bilgileri verdi; "Şu an 'fay yasası'yla ilgili bildiğim kadarıyla AFAD Başkanlığımız çalışıyor. Burada belki radikal başka kararları da içine koyacağımız bir süreci yönetiyor olacağız. Hocalarımızdan, bilim insanlarımızdan dünyadaki literatürleri de dikkate almak suretiyle bu mesafenin maksimum ne kadar olması gerektiğini istişare ettik. Oradan da emniyet payı almak suretiyle daha uzak mesafelere yerleşeceğiz. Bilim insanlarımız bunun daha kısa mesafesinde yapılabileceğini de söylüyorlar ama biz 500-600 metreden aşağı yaklaşmayacağız. O mesafede emniyetli alan nereyse, sağlam zemin nereyse oralara inşasını gerçekleştireceğiz."
Fay yasası içeriği nedir?
- Bakan Kurum’un duyurduğu fay yasasının detayları belli olmaya başladı. AFAD’ın hazırlığını sürdürdüğü taslağa göre, fay üzerinde bulunan 22 il merkezi ve 110 ilçede yapı stoku yeniden düzenlenecek. Yapı stoku yönetmelikleri fayların üretebileceği deprem büyüklüğüne bağlı olarak çeşitlendirilecek, yapı denetimleri de bu doğrultuda yapılacak.
Fayın geçtiği yerleşim yerleri ne olacak?
Yasa taslağında, fayların yaşı ve deprem üretme aralığına bağlı olarak yerleşim alanlarının seçilmesi ve yapılaşmaya kapatılacak bölgelerin belirlenmesi, yapılaşmanın fayların geçtiği yerlerden 500 metre ötede başlatılması gibi düzenlemelerin de yer alması bekleniyor.
Fay hatlarındaki yerlerde imar nasıl olacak?
- Taslağa göre, fay haritaları imar planlarına işlenecek. Deprem riski yüksek bölgelerde inşaatlar için standartlar getirilecek. Deprem riski yüksek yerleşimlerde kat sınırlaması uygulanacak. Zemine göre kat sayısı uygulamasına geçilecek. Fay hatları üzerinden bina tespiti de yapılarak kentsel dönüşümde öncelikli alanlar belirlenebilecek.
Deprem konutları ne zaman teslim edilecek?
Deprem bölgelerinde 300 binin üzerinde çadırın dağıtıldığını bildiren Kurum, konteyner isteyenlerin başvurularının alınmaya devam ettiğini, kira ve taşınma yardımı yapıldığını, bu nedenle herkesin konteyner de istemeyebileceğini söyledi. Kurum, taşıma ücretlerinin de vatandaşların mağdur edilmemesi için sabitlendiğini hatırlattı.
Yapılacak yeni konutlara ilişkin Bakan Kurum, "Bir yıl diyoruz, biliyorsunuz daha önceki depremlerde 6 ay sonra teslim etmeye başladık. Burada da aynısını yapacağız, 6 ay sonra etap etap projelerimizi bitirip teslim edeceğiz." ifadelerini kullandı. Tüm planlamaların yapıldığını dile getiren Kurum, depremden etkilenen vatandaşlar için proje çizmek için gönüllü olanların da bulunduğunu bildirdi.
Deprem konutları nasıl yapılacak, kaç katlı olacak, metrekaresi ne olacak?
Kurum, şehirler ve köylerde 272 bin konutun yöresel mimariye uygun yapılacağını vurgulayarak, şöyle devam etti:
- "Zemin artı 3-4 katı geçmeyecek ve şehrin ihtiyaçlarına göre; yani Hatay'da, Antakya'da balkon büyük ihtiyaç. Bu bölgede hava sıcak olduğu için vatandaşımız oralarda daha çok vakit geçirmek istiyor. 105 metrekare brüt, 85 metrekare net, 3 artı 1 daireler yapacağız ve balkonları hariç. Tip tip bunları ayırdık. Bu bölgeye özel projeler. Daha öncekiler de var, bu bölgeye özel de var. Ülkemizdeki en iyi mimarlarla kat planlarını, cepheleri, vaziyet planlarını, hocalarımızla zemin etütlerini çalışıyoruz ve eş zamanlı hepsini yürüterek, etap etap bu projelerimizi hayata geçiriyoruz.
Yeni yapılacak köy evleri kaç metrekare olacak?
Köy konutlarımızı da yöresel mimariye uygun şekilde, bölgenin taşı neyse, oradaki yöresel olguları, ihtiyaçları karşılayacak proje neyse bu anlayışla yapıyoruz. 93 metrekare neti olan 3 artı 1 köy konutlarımızı da vatandaşlarımızın ihtiyaçları doğrultusunda yapacağız. Öyle 'kara düzen, şuralara yerleştirelim' ile olmuyor bu işler, uykusuz çalışıyoruz. İngiltere'deki, Amerika'daki ofisi dahi kullanıyoruz, oradaki zaman farkındaki süreci de kullanıyoruz, 24 saat esasıyla arkadaşlarımız çalışıyor. Zeminin eğimine, kalitesine, oradaki derelere, eş yükselti eğrilerine göre vaziyet planları çıkıyor. Her şehrimizde aynı hassasiyetle bu süreci yürütüyoruz ve aynı anlayışla şehir merkezlerini çalışıyor olacağız."