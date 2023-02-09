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10 bin TL deprem yardım parası ne zaman, kimlere verilecek?

Deprem destek ödemeleri ile ilgili açıklama yapıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş'ta yaptığı açıklamada depremlerden etkilenen ailelere destek ödemesi yapacaklarını belirtti. Deprem destek ödemelerine ilişkin detaylar belli oldu. 10 bin TL deprem ödemesi nasıl alınacak? 10 TL deprem yardımı ödemesi ne zaman, kimlere verilecek?

09:25 . 9/02/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Deprem yardım parası

Deprem yardım parası

Cumhurbaşkanı Erdoğan deprem bölgesine giderek "Depremden zarar gören ailelerin hesaplarına şimdilik 10 bin liralık destek sağlanacak." dedi. Bu gelişmenin ardından "10 bin TL deprem yardım parası nasıl alınır, kimlere verilecek?" soruları sorulmaya başlandı.

10 BİN TL DEPREM YARDIMI ÖDEMESİ NE ZAMAN VERİLECEK?

Kahramanmaraş'a gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerde hasar gören yerlerde incelemelerde bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş 12 Şubat Stadyumu’ndaki çadır kentte yaptığı açıklamada; depremde 8 bin 574 kişinin hayatını kaybettiğini belirtti.

Depremde 49 bin 133 kişinin yaralandığını duyuran Erdoğan 6 bin 444 binanın da yıkıldığını söyledi.

Daha sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen ailelere 10'ar bin lira destek verileceğini belirtti.

10 BİN LİRA YARDIM NASIL ALINIR?

10 bin lira yardımı parası depremde zarar gördüğü tespit edilen ailelerin hesabına yatırılacak.

10 BİN TL YARDIM NE ZAMAN, KİMLERE VERİLECEK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hasar tespitinin ardından 10 biner lira ailelere ulaştıracağız. Bu geçiş döneminde sıkıntılarını giderelim istiyoruz." ifadelerini kullandı.



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1 saat önce
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10 bin TL deprem yardım parası ne zaman, kimlere verilecek?
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