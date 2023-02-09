|
Deprem yardım parası
Cumhurbaşkanı Erdoğan deprem bölgesine giderek "Depremden zarar gören ailelerin hesaplarına şimdilik 10 bin liralık destek sağlanacak." dedi. Bu gelişmenin ardından "10 bin TL deprem yardım parası nasıl alınır, kimlere verilecek?" soruları sorulmaya başlandı.
Kahramanmaraş'a gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerde hasar gören yerlerde incelemelerde bulundu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş 12 Şubat Stadyumu’ndaki çadır kentte yaptığı açıklamada; depremde 8 bin 574 kişinin hayatını kaybettiğini belirtti.
Depremde 49 bin 133 kişinin yaralandığını duyuran Erdoğan 6 bin 444 binanın da yıkıldığını söyledi.
Daha sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen ailelere 10'ar bin lira destek verileceğini belirtti.
10 bin lira yardımı parası depremde zarar gördüğü tespit edilen ailelerin hesabına yatırılacak.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hasar tespitinin ardından 10 biner lira ailelere ulaştıracağız. Bu geçiş döneminde sıkıntılarını giderelim istiyoruz." ifadelerini kullandı.