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Deprem en fazla kaç saniye sürer?
Bir depremin süresi, genellikle sarsıntıların gücüne, mesafeye ve deprem dalgalarının yayılma hızına bağlıdır. Ancak, depremin kaynağına ve yerin özelliklerine göre bu durum değişiklik göstermektedir.
17 Ağustos 1999'da yerel saatle 03:02'de merkez üssü Gölcük olan 40,70 kuzey enlemi ile 29,91 doğu boylamında 7.4 büyüklüğündeki 45 saniye süren Gölcük depremi sadece Kocaeli'nde değil, Ankara'dan İzmir'e kadar geniş bir bölgede ve Marmara'da hissedildi. Türkiye'nin deprem geçmişinde "en uzun deprem" olarak biliniyor.
Şimdiye kadar kayda geçen en büyük deprem, 22 Mayıs 1960'da Şili'nin Valdivia şehrinde yaşanan 9.5 büyüklüğündeki depremdi. 10 dakika boyunca süren sarsıntılar tarihe Büyük Şili Depremi olarak geçti.