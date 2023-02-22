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Deprem en fazla kaç saniye sürer?

Depremlerin süresi, depremin büyüklüğüne, yerin jeolojik özelliklerine ve depremin kaynağına bağlı olarak değişebilir. Bu durum genellikle sarsıntıların gücüne, mesafeye ve deprem dalgalarının yayılma hızına bağlıdır. Ülkemizde gerçekleşen Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7 büyüklüğünde ki deprem 60 saniye ve yaklaşık 9 saat sonra Elbistan'ın ilçesinde 7.6 büyüklüğündeki deprem de 45 saniye sürmüştü. Peki deprem en fazla kaç saniye sürer? İşte sorunun cevabı.

11:45 . 22/02/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Deprem en fazla kaç saniye sürer?

Deprem en fazla kaç saniye sürer?

Bir depremin süresi, genellikle sarsıntıların gücüne, mesafeye ve deprem dalgalarının yayılma hızına bağlıdır. Ancak, depremin kaynağına ve yerin özelliklerine göre bu durum değişiklik göstermektedir.

DEPREM EN FAZLA KAÇ SANİYE SÜRER?

Genellikle, bir deprem sadece birkaç saniye sürer, ancak daha büyük depremler
1 dakika ile 90 saniye
arasında değişmektedir. Ayrıca, bir depremin artçı sarsıntıları da birkaç saniye ile birkaç dakika arasında sürebilir.

17 Ağustos 1999'da yerel saatle 03:02'de merkez üssü Gölcük olan 40,70 kuzey enlemi ile 29,91 doğu boylamında 7.4 büyüklüğündeki 45 saniye süren Gölcük depremi sadece Kocaeli'nde değil, Ankara'dan İzmir'e kadar geniş bir bölgede ve Marmara'da hissedildi. Türkiye'nin deprem geçmişinde "en uzun deprem" olarak biliniyor.


Şimdiye kadar kayda geçen en büyük deprem, 22 Mayıs 1960'da Şili'nin Valdivia şehrinde yaşanan 9.5 büyüklüğündeki depremdi. 10 dakika boyunca süren sarsıntılar tarihe Büyük Şili Depremi olarak geçti.





#deprem
#saniye
#dakika
#şiddet
#Kahramanmaraş
#Elbistan
2 saat önce
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Deprem en fazla kaç saniye sürer?
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