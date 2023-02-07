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Depremin etkisindeki 10 ilde bugün güncel hava durumu (7 Şubat 2023)

Deprem bölgesi hava durumu Kahramanmaraş ve Gaziantep'te art arda meydana gelen depremlerin ardından önem kazandı. Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde saat 04.17’de 7,7 büyüklüğündeki depremin ardından Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay’da kurtarma çalışmaları hava şartlarına rağmen devam ediyor. 7,7 büyüklüğündeki depremden etkilenen 10 ilde hava sıcaklığı süşerken kar yağışı etkili olmaya devam ediyor. İşte Meteoroloji verilerine göre deprem bölgesi Kahramanmaraş, Malatya, Adıyaman, Hatay, Adana, Gaziantep dahil 10 ilde güncel hava durumu raporu.

11:54 . 7/02/2023 Salı
Yeni Şafak
Deprem illerinde hava durumu

Deprem illerinde hava durumu

Kahramanmaraş'ta 7,7 ve Gaziantep'te 6,4'lük depremler; Hatay, Adana, Osmaniye, Diyarbakır, Adıyaman, Malatya, Mersin, Elazığ ve Şanlıurfa olmak üzere pek çok ili de etkiledi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan deprem bölgeleri hava durumu raporu, vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. İşte, 7 Şubat 2023 Deprem bölgelerinde hava durumu raporu...

7 ŞUBAT 2023 DEPREM BÖLGESİNDE HAVA DURUMU

Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Marmara, Karadeniz, Doğu Anadolu, İç Anadolu'nun doğusu kar yağışlı olacak. Yağışların; Karadeniz kıyıları ile Bingöl, Muş, Bitlis, Hakkari, Şırnak, Batman ve Siirt çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Yaşanan deprem felaketinde etkilenen 10 ilde ise hava kapalı olacak.

KAR VE KUVVETLİ RÜZGAR ETKİLİ OLUYOR!

Ülkemiz genelinin çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Karadeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Afyonkarahisar ve Kütahya çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Karadeniz kıyıları ile Bingöl, Muş, Bitlis, Hakkari, Şırnak, Batman ve Siirt çevrelerinde kuvvetli ve yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Marmara ile iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ riski bulunmaktadır.



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#depremde hava durumu
#meteoroloji
#Meteoroloji Genel Müdürlüğü
22 dakika önce
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Depremin etkisindeki 10 ilde bugün güncel hava durumu (7 Şubat 2023)
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