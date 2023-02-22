Deprem kaçtan sonra tehlikelidir: Kaç büyüklüğündeki deprem evleri yıkar?

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Kaç Şiddetinde deprem evleri yıkar?
10 ilde etkili olan 7.7'lik depremde toplam 42 bin 310 kişi hayatını kaybetti, binlerce de yaralı var. Yaşanan bu korkunç felaketin ardından herkes deprem piskolojisine girerek, "Kaç şiddetinde deprem evleri yıkar?" sorusu gündem oldu.
Binada hasarın meydana gelmesine neden olacak belirli bir büyüklük yoktur. Bu, binanın depremden uzaklığı, ne tür bir zemin üzerinde olduğu, yapının inşaatı dahil olmak üzere birçok değişkene bağlıdır. Bununla beraber genellikle depremin büyüklüğü 4'ün üzerine çıkana kadar binada hasar oluşmaz.
Afete Hazırlık ve Deprem Eğitimi Derneğine göre (AHDER) 4 büyüklüğündeki bir depremde eşyalar hareket edebilir ve zayıf binalarda hasar meydana gelebilir. 6 büyüklüğündeki depremlerde ise binaların dayanıklılığına bağlı olarak büyük hasarlar ile karşılaşılabilir. Binaların duvarı ve bacaları yıkılabilir.
Bu büyüklükteki depremleri insanlar hissetmezler sadece ölçüm için geliştirilen cihazlar kaydebilir.