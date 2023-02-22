Deprem kaçtan sonra tehlikelidir: Kaç büyüklüğündeki deprem evleri yıkar?

Ülkemizde 7,7 büyüklüğünde yaşanan Kahramanmaraş depreminin ardından yapılması gerekenler araştırılmalaya başladı. Depremlerde can ve mal kayıplarının artmasının en önemli nedenlerinden biri de sarsıntı sırasında kişilerin kendilerini nasıl koruyacaklarını ve ne yapmaları gerektiğini bilmemeleridir. AFAD'ın verdiği bilgilere göre deprem sırasında evdeyseniz balkona çıkmayın. Balkonlardan ya da pencerelerden atlamayın. Asansör kullanmayın. Peki depremdeki en güvenli yer neresi, depremde hangi kat daha güvenli? İşte, deprem anında yapılması gerekenlerle yapılmaması gerekenler.