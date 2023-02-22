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Kaç büyüklüğündeki deprem evlerin yıkılmasına neden olur?

Merkez üssü Kahramanmaraş Pazarcık olan 7.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Gaziantep, Malatya, Osmaniye, Diyarbakır, Şanlıurfa, Adana ve Adıyaman, Hatay ve Kilis de dahil 10 il enkaza döndü. AFAD, Kahramanmaraş merkezli depremlerde 42 bin 310 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Deprem, binalarda yıkımın yanında çok sayıda hasarlı ve ağır hasarlı binaların oluşmanın neden olur, yollarda çökmeler köprülerde ise yıkıma sebebiyet verebilir. Peki hangi deprem yıkar, ağır hasara yol açar ve az hasarlı atlatılır? Bu haberimizde binaların yıkılmasına neden olabilecek deprem büyüklüğüne ilişkin merak edilen soruyu yanıtlayacağız.

13:18 . 22/02/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Kaç Şiddetinde deprem evleri yıkar?

Kaç Şiddetinde deprem evleri yıkar?

10 ilde etkili olan 7.7'lik depremde toplam 42 bin 310 kişi hayatını kaybetti, binlerce de yaralı var. Yaşanan bu korkunç felaketin ardından herkes deprem piskolojisine girerek, "Kaç şiddetinde deprem evleri yıkar?" sorusu gündem oldu.

Binada hasarın meydana gelmesine neden olacak belirli bir büyüklük yoktur. Bu, binanın depremden uzaklığı, ne tür bir zemin üzerinde olduğu, yapının inşaatı dahil olmak üzere birçok değişkene bağlıdır. Bununla beraber genellikle depremin büyüklüğü 4'ün üzerine çıkana kadar binada hasar oluşmaz.

Depremler büyüklüklerine göre nasıl hissedilir?

Deprem kaçtan sonra tehlikelidir: Kaç büyüklüğündeki deprem evleri yıkar?

Afete Hazırlık ve Deprem Eğitimi Derneğine göre (AHDER) 4 büyüklüğündeki bir depremde eşyalar hareket edebilir ve zayıf binalarda hasar meydana gelebilir. 6 büyüklüğündeki depremlerde ise binaların dayanıklılığına bağlı olarak büyük hasarlar ile karşılaşılabilir. Binaların duvarı ve bacaları yıkılabilir.

1 ve 2 büyüklüğünde depremler nasıl hissedilir?

Bu büyüklükteki depremleri insanlar hissetmezler sadece ölçüm için geliştirilen cihazlar kaydebilir.

3 büyülüğündeki deprem

3 büyülüğündeki deprem nasıl hissedilir, binaları yıkar mı?

3 büyüklüğünde deprem
: Kapalı mekanda bulunuyorsanız, evinizin önünden kamyon geçmesi gibi küçük sarsıntılar hissedersiniz.

4 büyülüğündeki deprem nasıl hissedilir, binaları yıkar mı?

4 büyüklüğünde deprem
: Bu büyüklükteki depremlerde eşyalar yerinden oynar, zayıf binalar hasar görebilir.
7 şiddetinde deprem olursa ne olur?

6 büyülüğündeki deprem nasıl hissedilir, binaları yıkar mı?

6. büyüklüğünde deprem
: Orta çaplı ve binaların dayanıklılığına bağlı olarakbüyük hasara neden olurlar, duvar ve bacalar yıkılır.

7 büyülüğündeki deprem nasıl hissedilir, binaları yıkar mı?

7 büyüklüğünde deprem
: Bu büyüklükteki depremler binalarda büyük hasara neden olur. Yollarda ve toprakta çatlaklar oluşur, toprak kaymaları meydana gelir.
Tsunami kaç büyüklüğündeki deprem sonrası olur?

8 büyülüğündeki depremde tsunami olur mu?

8 büyüklüğünde deprem
: Her şeyi yok edip yıkabilir, bu büyüklükteki depremlerden sonra tsunami olma ihtimali de oldukça yüksektir.


#deprem
#deprem büyüklüğü
#deprem şiddeti
#kahramanmaraş
2 hours ago
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Kaç büyüklüğündeki deprem evlerin yıkılmasına neden olur?
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