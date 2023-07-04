Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve milyonlarca kişiyi etkileyen deprem felaketinin ardından, deprem konutlarının teslim edileceği tarih araştırılmaya başlandı. Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "“11 vilayetimizin tamamında ihya ve inşa çalışmaları devam ediyor. TOKİ'miz bölgenin yeniden inşa sürecinde öncü rol oynuyor. Binalar hızla yükseliyor." ifadelerini kullandı. Peki, "Deprem konutları hangi tarihte teslim edilecek?" İşte detaylar.

Deprem konutları ne zaman teslim edilecek?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, tamamlanan konutların ekim - kasım ayından itibaren teslim edilmeye başlanacağını şu sözlerle duyurdu: “TOKi'miz bölgenin yeniden ayağa kaldırılması sürecinde öncü rol oynuyor. Ekim kasım ayından itibaren yapımı tamamlaman konutların teslimatına başlıyoruz. Amacımız ilk bir sene içerisinde 319 bin deprem konutunu teslim etmektir.

Bölgede inşa edeceğimiz konut sayısı ise toplam 650 bindir. Şimdiye kadar inşa süreci başlayan konut sayısı 180 bini buldu. Evleri yıkılan vatandaşlarımızın çok büyük bir bölümünün gelecek bayramı yeni yuvalarında karşılamalarını hedefliyoruz.''

Deprem konutlarında son durum

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Gaziantep'in İslahiye ilçesinde inşa edilen 17 bloktaki 399 konutun yapımında önemli aşama katettiklerini, evleri hızla tamamlayıp hak sahiplerine teslim edeceklerini bildirdi.

Bakan Özhaseki, sosyal medya hesabından, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yapımına devam edilen Gaziantep'in İslahiye ilçesindeki örnek dairelerden görüntüleri paylaştı. Deprem bölgelerinde yapılacak konutlarla ilgili konuşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, "İlk etapta 180 bin civarında ihale yapıldı. Bunların teslimatları Ekim, Kasım, Aralık ayı gibi yapılacak ve ilk hak sahibi vatandaşlarımız, o yerlere gidip o güvenli konutlarına kavuşacak" dedi.

Deprem bölgesinde durup dinlenmek için vaktimiz yok. Amacımız, vatandaşlarımızı bir an evvel sağlam ve güvenli yuvalarına taşımak.



Gaziantep İslahiye'de de yöresel ve yatay mimariye uygun inşa ettiğimiz 17 bloktaki 399 konutun yapımında önemli aşama katettik. Evlerimizi hızla… pic.twitter.com/B5dFdr28MA — Mehmet Özhaseki (@mehmetozhaseki) July 2, 2023

Deprem bölgesinde hız kesmeden kalıcı konut inşa çalışmalarına devam edildiğini belirten Özhaseki, "Deprem bölgesinde durup dinlenmek için vaktimiz yok. Amacımız, vatandaşlarımızı bir an evvel sağlam ve güvenli yuvalarına taşımak. Gaziantep İslahiye'de de yöresel ve yatay mimariye uygun inşa ettiğimiz 17 bloktaki 399 konutun yapımında önemli aşama katettik. Evlerimizi hızla tamamlayıp hak sahiplerine teslim edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Hangi ilde ne kadar deprem konutu yapılacak?