Deprem mi oldu? 22 Nisan 2025 son depremler nerede ve ne zaman gerçekleşti?

Son dakika depremler
22 Nisan Kandilli ve AFAD verileri deprem kuşağında yer alan ülkemizde merak edilip araştırılan konular arasında yer alıyor. Yaşadığı şehirde deprem olup olmadığını merak eden vatandaşlar son depremler listesine bakarak en son nerede, kaç şiddetinde deprem olduğunu görüntüleyebiliyor. İşte 22 Nisan 2025 Salı bugünkü son depremler.
Deprem kuşağında yer alan Türkiye'de sıklıkla çeşitli büyüklükte depremler yaşanıyor. Ülkenin dört bir yanında son depremler Kandilli ve AFAD tarafından vatandaşla paylaşılıyor. Son depremler nerede, ne zaman gerçekleşti?
EGE DENİZİ'NDE DEPREM
EGE DENİZİ'NDE DEPREM
AFAD ölçümlerine göre saat 05.28'de Ege Denizi'nde 3.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Son ölçümlere göre saat 03.39'da Van Başkale'de 4.0 büyüklüğünde deprem oldu.
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