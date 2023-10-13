Son depremler
Kandilli Rasathanesi ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) yetkili kurumlar, meydana gelen depremler ve sarsıntılar hakkında anlık veri akışı sağlıyor. Peki, 13 Ekim 2023 tarihli en güncel deprem bilgilerine göre bugün hangi bölgede ve ne büyüklükte bir sarsıntı yaşandı? İşte günün en son deprem bilgileri...
AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın 13 Ekim 2023 Cuma günü meydana gelen sarsıntıları paylaştığı son dakika depremler listesi şu şekilde…
KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ
Kandilli Rasathanesi’nin bugün yaşanan sarsıntıların merkez üslerini ve şiddetlerini paylaştığı son depremler listesi ise şöyle…