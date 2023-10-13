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Kandilli Rasathanesi ve AFAD 13 Ekim Son Depremler Listesi

Bulundukları bölgede deprem olup olmadığını kontrol etmek isteyen vatandaşlar Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından yayınlanan son depremler listesine bakarak en son nerede, kaç şiddetinde deprem meydana geldiğini görebiliyorlar. Peki, bugün deprem oldu mu? İşte 13 Ekim son depremler.

14:29 . 13/10/2023 Cuma
Yeni Şafak
Son depremler

Son depremler

Kandilli Rasathanesi ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) yetkili kurumlar, meydana gelen depremler ve sarsıntılar hakkında anlık veri akışı sağlıyor. Peki, 13 Ekim 2023 tarihli en güncel deprem bilgilerine göre bugün hangi bölgede ve ne büyüklükte bir sarsıntı yaşandı? İşte günün en son deprem bilgileri...

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın 13 Ekim 2023 Cuma günü meydana gelen sarsıntıları paylaştığı son dakika depremler listesi şu şekilde…

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Kandilli Rasathanesi’nin bugün yaşanan sarsıntıların merkez üslerini ve şiddetlerini paylaştığı son depremler listesi ise şöyle…



#deprem
#son depremler
#Kandilli Rasathanesi
#afad
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