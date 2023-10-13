Kandilli Rasathanesi ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) yetkili kurumlar, meydana gelen depremler ve sarsıntılar hakkında anlık veri akışı sağlıyor. Peki, 13 Ekim 2023 tarihli en güncel deprem bilgilerine göre bugün hangi bölgede ve ne büyüklükte bir sarsıntı yaşandı? İşte günün en son deprem bilgileri...